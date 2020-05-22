Варга: «Сохраняется ли интерес к Чалову из Англии? Всё подуспокоилось»

Шандор Варга, агент форварда ЦСКА , сообщил, что интерес к его клиенту со стороны английских клубов уменьшился.

Сохраняется ли интерес к Чалову из Англии? Сейчас всё подуспокоилось. Клубы, скорее всего, не будут разбрасываться деньгами. Поэтому такое же предложение в 25 миллионов фунтов вряд ли поступит. Но качества Федя не потерял.

Многие сетуют, что Чалов стал забивать меньше голов. Да, может, меньше забил, но больше пользы принес. Селекционные службы за всеми действиями внимательно следят. Думаю, что Федю ждет хорошее светлое будущее. Главное, чтобы скорее возобновился чемпионат России.