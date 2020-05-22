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Варга: «Сохраняется ли интерес к Чалову из Англии? Всё подуспокоилось»

сегодня, 16:49

Шандор Варга, агент форварда ЦСКА Фёдора Чалова, сообщил, что интерес к его клиенту со стороны английских клубов уменьшился.   

Сохраняется ли интерес к Чалову из Англии? Сейчас всё подуспокоилось. Клубы, скорее всего, не будут разбрасываться деньгами. Поэтому такое же предложение в 25 миллионов фунтов вряд ли поступит. Но качества Федя не потерял.

Многие сетуют, что Чалов стал забивать меньше голов. Да, может, меньше забил, но больше пользы принес. Селекционные службы за всеми действиями внимательно следят. Думаю, что Федю ждет хорошее светлое будущее. Главное, чтобы скорее возобновился чемпионат России.

Напомним, в марте сообщалось, что «Кристал Пэлас» предлагал за Чалова 25 миллионов фунтов стерлингов. Также пресса публиковала данные об интересе к игроку со стороны «Челси». 

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:07
Очень туманное будущее у АПЛ....без Чалова...
Как бы не "посыпалась" лига....
Союзник противников
Союзник противников ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 19:59
Или бычок подрастёт и вломит Бульбашу,потеряв терпение.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:58
Сейчас проще коронавирус подцепить,чем подписать Чалова.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 19:37, ред.
Англия не уровень Феди, только чемпионат Галактики!
Danrog
Danrog
сегодня в 19:12, ред.
Нужно продавать, в цска совсем мертвый.
VIPded
VIPded
сегодня в 18:38
Зря не продали за 25...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 18:35
Ещё один такой сезон и в России тоже все подуспокоится, а ещё два и поедет к брату в Витебск.
Великолепный
Великолепный
сегодня в 18:29
Сейчас у всех на уме только пандемия.
Erlov
Erlov
сегодня в 18:19
Совсем парня запиарили.
asraeil
asraeil
сегодня в 18:16
Пока пусть поиграет на Родине....
Eddja
Eddja
сегодня в 18:08, ред.
А интереса и не было никакого.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 17:58
Интерес к Чалову зачах...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:47
За 2,5 млн. точно возьмут.
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 17:45
Эх не успели продать.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:33
Думаю, что скоро и у бульбаша терпение лопнет и у него пропадет интерес к не разгоревшейся звезде.
Akvarel
Akvarel
сегодня в 17:11
Усилился интерес у испанских, английские не могут конкурировать.
STVA 1
STVA 1 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 17:09
Толь а был ли мальчик)))
Nevastol
Nevastol
сегодня в 17:08
В Англии больше дровами не топят.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:07
а был ли интерес))))) были слухи и пиар)))) а интереса не замечалось)))
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 17:03
Забыли о его существовании. Гыгыгы
shlomo
shlomo
сегодня в 17:01
Нужно было продавать, когда предлагали бабки...
Eddja
Eddja
сегодня в 16:58
Федор нужен цска, взять реванш у Ференцвароша.
LOpp
LOpp ответ Накир (раскрыть)
сегодня в 16:57
Перейдет, рано или поздно перейдет в Мордовию
beefs
beefs
сегодня в 16:57
в последнее время его не было видно на поле
Накир
Накир
сегодня в 16:55
Никуда Фёдор не перейдет...
Yurza
Yurza
сегодня в 16:54
Смешно вообще до ужаса. К Чалову может быть интерес только у Тамбова.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 16:51
Чалвиньо в шорт-листах всех клубов))
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