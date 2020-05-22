«Локомотив» выступает за возобновление РПЛ, но с некоторыми условиями

Директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо объяснил, какую позицию занимает клуб относительно возобновления нынешнего розыгрыша российской Премьер-Лиги.
Хочется внести ясность: «Локомотив» выступает за скорейшее возобновление чемпионата. При этом считаем, что условия, при которых РФС продолжит розыгрыш РПЛ, должны быть равными для всех команд. Ограничения из-за коронавируса в некоторых регионах разные, и ненормально, когда некоторые команды уже тренируются, а другие только согласовывают возможность проведения тренировок. Как организаторы соревнования РФС и РПЛ должны создать для всех участников одинаковые условия.
Кроме того организаторы как минимум должны быть готовыми разделить с клубами риски, связанные с возобновлением первенства в условиях пандемии. Потому что ситуация, когда безальтернативно приказывают играть, но при этом всю ответственность за обеспечение безопасности футболистов, административного штата и так далее вешают исключительно на клубы, не может не вызывать удивление.
Ранее стало известно, что основное рассмотрение иска «Локомотива» к Геркусу назначено на 26 июня.
А дальше кто сколько заработает.
А дальше кто сколько заработает.
Если я напишу в таком контексте про тебя, я получу бан и ты можешь обидеться. Вряд ли у меня получится объяснить что я имел ввиду шапочку и все вокруг закошмарены зоновскими понятиями.
Если я напишу в таком контексте про тебя, я получу бан и ты можешь обидеться. Вряд ли у меня получится объяснить что я имел ввиду шапочку и все вокруг закошмарены зоновскими понятиями.
Ты ясно написал фразу " на личности петушка". Речи о шапке не было. Я бы попросил уважаемого человека не оскорблять. Ваш Богданыч тля по сравнению с Сёминым.
Ты ясно написал фразу " на личности петушка". Речи о шапке не было. Я бы попросил уважаемого человека не оскорблять. Ваш Богданыч тля по сравнению с Сёминым.
Да и по поводу мутных трансферов, не в Зенит ли игроки за 50 000 рублей переходят? А остальное где? В конверте?
Да и по поводу мутных трансферов, не в Зенит ли игроки за 50 000 рублей переходят? А остальное где? В конверте?
Вот неполный список ваших залетов за последний год.
1.Палыч-шпалыч, ну тут все в курсе. Хотя моя скромная оценка - слишком многие пытаются хайпануть на личности петушка.
2.А вот убийство Самохвалова - это вам не "петушки" сосать. Хочется, чтобы кто-то из тёмного угла депо понес ответственность.
3.На этом фоне самоинифицрование Фарфана - это просто детская шалость. Впрочем, если возобновление чемпа сорвется - компетентные лица будут знать, кому предъявить.
4.Сомнительные трансферы Кварацхелия - и ... как его там ... очередного смуглого подающего надежды... ну, Кикнадзе в курсе процессов.
5.Панические вбросы Мещерякова - айоее, все пропало, полкоманды увольняем. Денег нет, фанаты извините, переводим стрелки на запасный путь.
6...и на этом фоне - молчание ягнят в лице бравого капитана-ведрана, миранчуков и прочей честной компании. Кого Шпалыч собрал, минимально обучил и вселил надежду. Тупо слили тренера, никто голос не возвысил в защиту. Ну, никто - значит, никто и есть. Бойцы ынтернетные. И тут возвращаемся к пункту 1.
Так вот, когда деповки смогут ответить на большинство вопросов - тогда и будут предъявлять за чемпионат.
Вот неполный список ваших залетов за последний год.
1.Палыч-шпалыч, ну тут все в курсе. Хотя моя скромная оценка - слишком многие пытаются хайпануть на личности петушка.
2.А вот убийство Самохвалова - это вам не "петушки" сосать. Хочется, чтобы кто-то из тёмного угла депо понес ответственность.
3.На этом фоне самоинифицрование Фарфана - это просто детская шалость. Впрочем, если возобновление чемпа сорвется - компетентные лица будут знать, кому предъявить.
4.Сомнительные трансферы Кварацхелия - и ... как его там ... очередного смуглого подающего надежды... ну, Кикнадзе в курсе процессов.
5.Панические вбросы Мещерякова - айоее, все пропало, полкоманды увольняем. Денег нет, фанаты извините, переводим стрелки на запасный путь.
6...и на этом фоне - молчание ягнят в лице бравого капитана-ведрана, миранчуков и прочей честной компании. Кого Шпалыч собрал, минимально обучил и вселил надежду. Тупо слили тренера, никто голос не возвысил в защиту. Ну, никто - значит, никто и есть. Бойцы ынтернетные. И тут возвращаемся к пункту 1.
Так вот, когда деповки смогут ответить на большинство вопросов - тогда и будут предъявлять за чемпионат.