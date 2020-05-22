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«Локомотив» выступает за возобновление РПЛ, но с некоторыми условиями

вчера, 20:14

Директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо объяснил, какую позицию занимает клуб относительно возобновления нынешнего розыгрыша российской Премьер-Лиги.

Хочется внести ясность: «Локомотив» выступает за скорейшее возобновление чемпионата. При этом считаем, что условия, при которых РФС продолжит розыгрыш РПЛ, должны быть равными для всех команд. Ограничения из-за коронавируса в некоторых регионах разные, и ненормально, когда некоторые команды уже тренируются, а другие только согласовывают возможность проведения тренировок. Как организаторы соревнования РФС и РПЛ должны создать для всех участников одинаковые условия.

Кроме того организаторы как минимум должны быть готовыми разделить с клубами риски, связанные с возобновлением первенства в условиях пандемии. Потому что ситуация, когда безальтернативно приказывают играть, но при этом всю ответственность за обеспечение безопасности футболистов, административного штата и так далее вешают исключительно на клубы, не может не вызывать удивление.

Ранее стало известно, что основное рассмотрение иска «Локомотива» к Геркусу назначено на 26 июня

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Dudikoff (раскрыть)
вчера в 23:56
Риски очевидные. Денег в региональных бюджетах не будет, вот и хана Тамбову, Уралу, Крыльям, Ростову, Уфе, Рубину, Ахмату. Будут проблемы с бизнесом у Федуна, Галицкого и Ротенберга - плохо станет Спартаку, Быкам и Сочи. Возникнут проблемы у федерального бюджета будет несладко Локо, ЦСКА, Динамо, Зениту, Оренбургу. Кого то одного забыл, но это не суть
Dudikoff
Dudikoff
вчера в 23:46, ред.
Я не понимаю, какие могут быть риски у дармоедных физкультурных сообществ рпл дотируемых государственными компаниями и бюджетами регионов?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 22:42
А как ты думаешь можно ли считать равными условиями для всех, когда один клуб финансируется государством "под завязку", другой и третий тоже на обижены страной, а все остальные , либо бедствуют (их большинство), либо прозябают. Если уж равные условия для тренировок, то и равные условия по деньгам от государства.
А дальше кто сколько заработает.
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:04
Либо играете наравне со всеми, либо вон из РПЛ!
zsb1961
zsb1961
вчера в 21:55
Условия будут ставить другие!
post-navigator
post-navigator ответ Legend 6 (раскрыть)
вчера в 21:46
По моему, мы слишком углубляемся. Я не раз получал бан за свои искренние убеждения и не могу сказать, что это сильно осложнило мою жизнь и повлияло на мои искренние убеждения. Относительно роли Сёмина в судьбе отечественного футбола я не раз высказывался. Каждый остается при своем мнении. Скажу только, что из того поколения тренеров мне гораздо ближе и моральнее В.К.Непомнящий и Г.М.Гаджиев.
Legend 6
Legend 6 ответ post-navigator (раскрыть)
вчера в 21:41
Каждый запомнит его по своему. Но еще раз говорю, в твоем сообщении не было ни слова про шапку.
Если я напишу в таком контексте про тебя, я получу бан и ты можешь обидеться. Вряд ли у меня получится объяснить что я имел ввиду шапочку и все вокруг закошмарены зоновскими понятиями.
post-navigator
post-navigator ответ Legend 6 (раскрыть)
вчера в 21:36, ред.
Наш Богданыч - это и Богданыч ЦСКА, и сборной России. Впрочем, тебе явно ближе чумазик на аватарке. К слову - ты закошмарен зоновскими понятиями и прочим фольклором. Когда Сёмин водружал себе на голову этот предмет - он явно не ролью опущенной Маньки вдохновлялся и не это я имел в виду! Символ сборной Франции и чемпионата мира - галльский петух. Боевой задор, лёгкое пренебрежение к судьям и бутылочкам с водой - вот таким мы запомним нашего Палыча! (А может, ему просто было прохладно, гы-гы-гы)
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:31
Уже ищут себе отмазку, без Палыча жди спада
Legend 6
Legend 6 ответ post-navigator (раскрыть)
вчера в 21:30
Нахлобучь моим. Если есть чем...
Ты ясно написал фразу " на личности петушка". Речи о шапке не было. Я бы попросил уважаемого человека не оскорблять. Ваш Богданыч тля по сравнению с Сёминым.
post-navigator
post-navigator ответ Legend 6 (раскрыть)
вчера в 21:25
Ты на зенит-то стрелы не переводи. А то и твоих пропишем так,что мало не покажется. Материал имеется. Петушок - это официальный бренд сёмина. Я что ли ему нахлобучивал этот убор на жбан в лихие девяностые??? Ещё ему трубу? А не бу-бу? Эксплуатируют национальные пути сообщения - для того, чтобы несознательные негры нарушали самоизоляцию и привносили элемент хаоса в наш футбол? Не смеши общество, "заступник".
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
вчера в 21:24
Народ,Вы чего за тупость здесь городище????Ну про питерских понятно,от них адекватности и не ждёшь,но другие-то...про какие отмазки идёт речь???Все человек из Локо правильно сказал и не свой клуб пытался оградить,а про все говорил....
Legend 6
Legend 6 ответ post-navigator (раскрыть)
вчера в 21:21, ред.
По поводу "петушка" я бы аккуратнее выражался. Не Локо присел на газовую трубу и слазить не хочет.
Да и по поводу мутных трансферов, не в Зенит ли игроки за 50 000 рублей переходят? А остальное где? В конверте?
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Vinamoinen (раскрыть)
вчера в 21:19, ред.
Нужно думать прежде чем по клавишам стучать....
Брулин
Брулин
вчера в 21:15
пора Локо пробивать дно..и кажется началось с отмазок)))
post-navigator
post-navigator
вчера в 21:13, ред.
Чудики мазутные, вам ли условия выдвигать?
Вот неполный список ваших залетов за последний год.
1.Палыч-шпалыч, ну тут все в курсе. Хотя моя скромная оценка - слишком многие пытаются хайпануть на личности петушка.
2.А вот убийство Самохвалова - это вам не "петушки" сосать. Хочется, чтобы кто-то из тёмного угла депо понес ответственность.
3.На этом фоне самоинифицрование Фарфана - это просто детская шалость. Впрочем, если возобновление чемпа сорвется - компетентные лица будут знать, кому предъявить.
4.Сомнительные трансферы Кварацхелия - и ... как его там ... очередного смуглого подающего надежды... ну, Кикнадзе в курсе процессов.
5.Панические вбросы Мещерякова - айоее, все пропало, полкоманды увольняем. Денег нет, фанаты извините, переводим стрелки на запасный путь.
6...и на этом фоне - молчание ягнят в лице бравого капитана-ведрана, миранчуков и прочей честной компании. Кого Шпалыч собрал, минимально обучил и вселил надежду. Тупо слили тренера, никто голос не возвысил в защиту. Ну, никто - значит, никто и есть. Бойцы ынтернетные. И тут возвращаемся к пункту 1.
Так вот, когда деповки смогут ответить на большинство вопросов - тогда и будут предъявлять за чемпионат.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 21:11
Готовят пути отхода ...
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:55
Локо тоже должен нести ответственность наравне со всеми.
SHMEL
SHMEL
вчера в 20:55
Опеделенно разумное зерно в их заявлении присутствует.
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:54
А Кирилл Брейдо прав на все 100%
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:48
Местами можно согласиться...
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 20:26, ред.
Какие риски, если вся страна в большинстве своём работает? Гыгыгы
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:26
Хорошее предложение...
particular
particular
вчера в 20:23
С разделением ответственности и рисков - тема правильная...
G12ridul
G12ridul
вчера в 20:20
Самим нужно не допускать заболеваний.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:18
Кто накосячит, в предверии матча пусть и несет ответственность, почему приезжающий клуб должен нести ответственность за структуру другого клуба
shlomo
shlomo
вчера в 20:18
Палыча нет...можно выёживаться...
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:17
меньше слов)))) да и ловить вам теперь нечего))
Vinamoinen
Vinamoinen
вчера в 20:15
Не нужно делать как Локомотив.
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