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Слуцкий: «Футболисты не вирусологи, их мнение — маловолнующий фактор»

сегодня, 17:13

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в ролике на канале «Коммент.Шоу» в YouTube прокомментировал позицию футболистов российской Премьер-Лиги относительно судьбы нынешнего сезона. Большинство игроков считает, что турнир нужно доиграть без зрителей.

Игроки не могут считать, как нужно. Они участники, но они не могут влиять на процесс, они не вирусологи и не знают, насколько это опасно. Поэтому их мнение – это маловолнующий фактор. Все хотят вернуться побыстрее к работе. Я хочу быстрее начать тренировать, а они хотят быстрее начать играть и тренироваться.

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Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 20:00


В профиле большинства игроков топ-чемпионатов есть их стоимость на transfermarkt.


Roman73
Roman73
сегодня в 19:59, ред.
А вот Госдума --сплошные вирусологи !
А доктор -- Мясни"ков , с ударение на "и"
, как говорит Невзоров.
oFANATo
oFANATo ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 19:59
А в ответе должен будет быть президент РФС Дюков.
Союзник противников
Союзник противников ответ Fendan (раскрыть)
сегодня в 19:54
...или потенциальные бессимптомные вирусоносители(по мнению Поповой,Скворцовой...Онищенко).ВВП сказал "слушать санитарных врачей",и все будут слушать.Пока не рухнем окончательно.
Союзник противников
Союзник противников ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
сегодня в 19:51
Это верный газпромовский подход,мало применимый к другим.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 19:34
А ведь прав ЛВС,кто будет в ответе если начнётся новая волна заболеваний уже среди игроков?
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 19:15
Футболисты часть шоу.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 18:46
Только неделю назад говорил другое, из-за чего получил порцию критики от болел. Теперь переобулся на ходу).
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:39
Доиграть нужно, как- другой вопрос...
Великолепный
Великолепный
сегодня в 18:28
А ведь Леонид Викторович прав
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 18:17
Сам пельмень у нас давно вирусологом стал?
Понятное дело, чем меньше игр у тренера, тем лучше. Работы меньше, а госбабло в карман капает.
Prichal
Prichal
сегодня в 18:13
Правду Леня говорит, сейчас понапридумывают ради пиара, гнать таких надо.
Djebrael
Djebrael
сегодня в 18:09
В принцип он прав...
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 18:07
Мало того,что касманафт,так теперь еще и вирусолог...)))
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 18:04
Футболисты работают ради публики. Гыгыгы
Брулин
Брулин
сегодня в 18:03
У нас и за игроков и за вирусологов и за политиков и за экономистов - комментаторы
Footbolista
Footbolista ответ particular (раскрыть)
сегодня в 17:55
Каждый суслик в поле агроном и каждый баклан в небе космонавт)...
ДСА
ДСА
сегодня в 17:49
Ни какого страшного вируса нет - это плод воспалённой фантазии отдельных лиц.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 17:48
пора играть начинать...
DXTK
DXTK
сегодня в 17:23
думаю в Германии, а тем более в Белларуссии знают об этом больше раз они играют в футбол. )))))
particular
particular
сегодня в 17:20
У нас в любом деле - каждый суслик агроном..:) Футбол - не исключение..:)
VIPded
VIPded
сегодня в 17:18
Обломал кучу интервью...)))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:18
согласен))а то развелось умников)))
Fendan
Fendan
сегодня в 17:14, ред.
Сейчас все вирусологи.
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