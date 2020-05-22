Слуцкий: «Футболисты не вирусологи, их мнение — маловолнующий фактор»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в ролике на канале «Коммент.Шоу» в YouTube прокомментировал позицию футболистов российской Премьер-Лиги относительно судьбы нынешнего сезона. Большинство игроков считает, что турнир нужно доиграть без зрителей.
Игроки не могут считать, как нужно. Они участники, но они не могут влиять на процесс, они не вирусологи и не знают, насколько это опасно. Поэтому их мнение – это маловолнующий фактор. Все хотят вернуться побыстрее к работе. Я хочу быстрее начать тренировать, а они хотят быстрее начать играть и тренироваться.
В профиле большинства игроков топ-чемпионатов есть их стоимость на transfermarkt.
В профиле большинства игроков топ-чемпионатов есть их стоимость на transfermarkt.
А доктор -- Мясни"ков , с ударение на "и"
, как говорит Невзоров.
А доктор -- Мясни"ков , с ударение на "и"
, как говорит Невзоров.
Понятное дело, чем меньше игр у тренера, тем лучше. Работы меньше, а госбабло в карман капает.
Понятное дело, чем меньше игр у тренера, тем лучше. Работы меньше, а госбабло в карман капает.