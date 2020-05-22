Слуцкий: «Футболисты не вирусологи, их мнение — маловолнующий фактор»

Главный тренер «Рубина» в ролике на канале «Коммент.Шоу» в YouTube прокомментировал позицию футболистов российской Премьер-Лиги относительно судьбы нынешнего сезона. Большинство игроков считает, что турнир нужно доиграть без зрителей.

Игроки не могут считать, как нужно. Они участники, но они не могут влиять на процесс, они не вирусологи и не знают, насколько это опасно. Поэтому их мнение – это маловолнующий фактор. Все хотят вернуться побыстрее к работе. Я хочу быстрее начать тренировать, а они хотят быстрее начать играть и тренироваться.