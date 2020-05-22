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Варга: «Менеджмент ЦСКА доволен Ганчаренко, он находится на своем месте»

сегодня, 16:20

Футбольный агент Шандор Варга высказался о продлении ЦСКА контракта с главным тренером Виктором Ганчаренко.

Очень рад, что в ЦСКА продлили контракт с Виктором Михайловичем. У него очень непростая задача — строить команду из молодых футболистов. Но мне симпатична его работа.

Контракт всего на год? Видимо, на это есть причины. Ведь можно подписать пятилетний контракт и через три недели расстаться. Насколько я знаю, менеджмент доволен его работой. Ганчаренко находится на своем месте. Удачи ему и ЦСКА.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:56
Совет да любовь! Правда,без перспектив на титулы,но кого в нынешнем ЦСКА это волнует???
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:26
Дальше будем посмотреть
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 18:54
Поменьше психовать ему. Но, как тут не психнешь, если болельщики требуют результата, а лучший менеджер ему на постном масле очередного молокососа!).
oFANATo
oFANATo ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 18:15
Кричите громче, вас похо слышно с 8-го места. Бу-га-га
G12ridul
G12ridul
сегодня в 18:14
Хороший тренер, вперед не лезет.
Zimmer
Zimmer
сегодня в 18:12
Пусть тренирует дальше.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 17:47
Все довольны, что Витя остался, Все кроме.....).
Vinamoinen
Vinamoinen
сегодня в 17:02
Главное, соперники довольны Гончаренко.
Alpribas
Alpribas ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 16:59
Ниже 14-го.
ДСА
ДСА
сегодня в 16:47
Пусть пытается сделать из молодежи звезд.
idres
idres
сегодня в 16:46
Многие этому удивлены....
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:45
удачи маловато нужны серьёзные пополнения ))))тогда можно ставить самые высокие задачи))
LOpp
LOpp
сегодня в 16:43
Зато цска не на своем месте. По игре должны быть ниже 10 места
drug01
drug01
сегодня в 16:41
Пожелаем удачи!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:28
Посмотрим, на что Витек сподобится???
shlomo
shlomo
сегодня в 16:21
Посмотрим на результаты...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:21
Вот и сдавно!
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