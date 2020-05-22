Варга: «Менеджмент ЦСКА доволен Ганчаренко, он находится на своем месте»

Футбольный агент Шандор Варга высказался о продлении ЦСКА контракта с главным тренером Виктором Ганчаренко.
Очень рад, что в ЦСКА продлили контракт с Виктором Михайловичем. У него очень непростая задача — строить команду из молодых футболистов. Но мне симпатична его работа.
Контракт всего на год? Видимо, на это есть причины. Ведь можно подписать пятилетний контракт и через три недели расстаться. Насколько я знаю, менеджмент доволен его работой. Ганчаренко находится на своем месте. Удачи ему и ЦСКА.