Экс-капитан ЦСКА рассказал о ночном «загуле» перед матчем с «Барселоной»

Бывший капитан ЦСКА Михаил Колесников поделился воспоминаниями о том, как в 1992 году он и другие игроки «армейцев» нарушили режим перед вылетом в Испанию на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:2, первая встреча — 1:1).

Накануне вылета летели через нашу группу войск в Германии — к ужину приехали в Архангельское. Решили вечером компанией двинуть в город, немножко повеселиться. В основном «старики» — я, Димка Быстров, Вася Иванов, Колотовкин, Малюков, Дима Харин. Из совсем молодых только Бавыкин был. Рванули к Ильшату Файзуллину на съёмную квартиру рядом со стадионом «Октябрь». Посидели.

Ночь не спали, под утро явились на базу, загрузились в автобус и поехали с командой на аэродром в Чкаловский. Там-то Костылев и заметил, что некоторые товарищи слегка, скажем так, помяты. Ну и высказал: «И эти летят „Барселону“ обыгрывать?». А Дядька у нас такой был — слова не скажи. Зарубился с тренером, обиделся: «Раз так, я пошёл». Взял сумку, поймал такси и уехал домой.