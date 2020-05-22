Экс-капитан ЦСКА рассказал о ночном «загуле» перед матчем с «Барселоной»

Бывший капитан ЦСКА Михаил Колесников поделился воспоминаниями о том, как в 1992 году он и другие игроки «армейцев» нарушили режим перед вылетом в Испанию на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:2, первая встреча — 1:1).
Накануне вылета летели через нашу группу войск в Германии — к ужину приехали в Архангельское. Решили вечером компанией двинуть в город, немножко повеселиться. В основном «старики» — я, Димка Быстров, Вася Иванов, Колотовкин, Малюков, Дима Харин. Из совсем молодых только Бавыкин был. Рванули к Ильшату Файзуллину на съёмную квартиру рядом со стадионом «Октябрь». Посидели.
Ночь не спали, под утро явились на базу, загрузились в автобус и поехали с командой на аэродром в Чкаловский. Там-то Костылев и заметил, что некоторые товарищи слегка, скажем так, помяты. Ну и высказал: «И эти летят „Барселону“ обыгрывать?». А Дядька у нас такой был — слова не скажи. Зарубился с тренером, обиделся: «Раз так, я пошёл». Взял сумку, поймал такси и уехал домой.
Надо было и вашим так перед игрой с Ливерпулем.
Надо было и вашим так перед игрой с Ливерпулем.
Страшно представить какое было "нарушение режима" после победы над Барсой....)))
Страшно представить какое было "нарушение режима" после победы над Барсой....)))
После нее Барселону грохнули на Ноу Камп.)))
После нее Барселону грохнули на Ноу Камп.)))