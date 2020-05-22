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Экс-капитан ЦСКА рассказал о ночном «загуле» перед матчем с «Барселоной»

вчера, 21:23

Бывший капитан ЦСКА Михаил Колесников поделился воспоминаниями о том, как в 1992 году он и другие игроки «армейцев» нарушили режим перед вылетом в Испанию на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:2, первая встреча — 1:1).

Накануне вылета летели через нашу группу войск в Германии — к ужину приехали в Архангельское. Решили вечером компанией двинуть в город, немножко повеселиться. В основном «старики» — я, Димка Быстров, Вася Иванов, Колотовкин, Малюков, Дима Харин. Из совсем молодых только Бавыкин был. Рванули к Ильшату Файзуллину на съёмную квартиру рядом со стадионом «Октябрь». Посидели.

Ночь не спали, под утро явились на базу, загрузились в автобус и поехали с командой на аэродром в Чкаловский. Там-то Костылев и заметил, что некоторые товарищи слегка, скажем так, помяты. Ну и высказал: «И эти летят „Барселону“ обыгрывать?». А Дядька у нас такой был — слова не скажи. Зарубился с тренером, обиделся: «Раз так, я пошёл». Взял сумку, поймал такси и уехал домой.

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Все комментарии
Судья Иванов
Судья Иванов
сегодня в 00:20
Веселуха до сих пор продолжается.
ermak6848
ermak6848
вчера в 23:15
взрослые мужики начли чем хвастать - как ПТУ-шники...
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:56
Нашим только по пьянке и играть.
Footbolista
Footbolista ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 22:28
Перед первой игрой в Москве так и было наверное)...
oFANATo
oFANATo ответ Footbolista (раскрыть)
вчера в 22:27
Я и говорю на пользу пошла вечеринка))

Надо было и вашим так перед игрой с Ливерпулем.
Footbolista
Footbolista ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 22:15
Были бы трезвые не грохнули бы)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:08
И это перед Барсой...
Страшно представить какое было "нарушение режима" после победы над Барсой....)))
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:38
А вечеринка то на пользу пошла.

После нее Барселону грохнули на Ноу Камп.)))
FROLL 001
FROLL 001
вчера в 21:32
Детский сад блин, а не профи. Гыгыгы
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:27
какие интересные страсти))))) смешно))
Legend 6
Legend 6
вчера в 21:27
К слову сказать, футболисты простые люди и большинство любят прибухнуть. Знаю случаи когда пьяные играли)))
Akvarel
Akvarel
вчера в 21:26
У коней всегда игра была не на первом месте.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:24
Тянет их на ностальжи...
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