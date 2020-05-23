Видаль отреагировал на слова Кьеллини о проблемах чилийца с алкоголем

Полузащитник «Барселоны» и сборной Чили в прямом эфире в инстаграме прокомментировал отрывок из автобиографии защитника «Ювентуса» , в котором его бывший партнёр рассказал о проблемах чилийского футболиста с алкоголем.

Люди делают акцент на плохих вещах, сказанных Кьеллини. Я не понимаю, зачем это делать. Меня это раздражает.

Он также написал, что я был чемпионом. Он позвонил мне и всё объяснил. Я не сделал ничего такого, чего не должен был делать. Я имел право выходить [в люди]. Я такой же человек как и все. Я много работаю, и если мои друзья собираются встретиться, то с разрешения клуба я тоже иду.

Если мне нужно оставаться сосредоточенным на работе, я делаю это. Но когда приходит моя очередь развлекаться, я использую эту возможность, как и другие люди. Когда я ошибался, то расплачивался за это. В футболе свои законы.