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Видаль отреагировал на слова Кьеллини о проблемах чилийца с алкоголем

сегодня, 02:35

Полузащитник «Барселоны» и сборной Чили Артуро Видаль в прямом эфире в инстаграме прокомментировал отрывок из автобиографии защитника «Ювентуса» Джорджо Кьеллини, в котором его бывший партнёр рассказал о проблемах чилийского футболиста с алкоголем.

Люди делают акцент на плохих вещах, сказанных Кьеллини. Я не понимаю, зачем это делать. Меня это раздражает.

Он также написал, что я был чемпионом. Он позвонил мне и всё объяснил. Я не сделал ничего такого, чего не должен был делать. Я имел право выходить [в люди]. Я такой же человек как и все. Я много работаю, и если мои друзья собираются встретиться, то с разрешения клуба я тоже иду.

Если мне нужно оставаться сосредоточенным на работе, я делаю это. Но когда приходит моя очередь развлекаться, я использую эту возможность, как и другие люди. Когда я ошибался, то расплачивался за это. В футболе свои законы.

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 06:02
А причем тут пьяный? Я себя контролирываю!
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 03:06
Одним словом - Гобб.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:46
Нехорошо Кьеллини поступил - однозначно.
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