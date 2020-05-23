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Винисиус: «Мои промахи? Никогда не перестану расти над собой»

сегодня, 06:43

Полузащитник «Реала» Винисиус Жуниор отметил, что не испытывает негатива к тем, кто критикует его за частые промахи.

— Многие люди обсуждают вашу реализацию и завершение моментов. Вас это раздражает?

— Абсолютно нет. Я первый человек, который скажет, что вы всегда можете стать лучше во всём. Всегда. До последнего дня карьеры. И это то правило, которому я хочу следовать всю свою жизнь. Я убеждён, что постоянно должен становиться лучше!

Для этого я стал профессиональным футболистом, я уважаю свою профессию. Считать, что мне больше не над чем работать, будет неуважительно по отношению к этой профессии. Я говорю вам это прямо сейчас — со мной этого никогда не произойдёт. Я должен расти над собой до последнего дня карьеры.

Недавно Винисиус признался, что «с каждым днём всё больше любит „Реал“».

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Messi_que_un_club
Messi_que_un_club
сегодня в 10:55
Бенз уходит в тень Винисиуса)
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 08:24
Топ клубе это будет сделать тяжело. Надо отдавать в аренды. С учётом возраста и национальности, пару сезонов в Португалию. Напоминает Адаму Траоре только тот был техничнее, но медленнее, но такой же тупой и прямолинейный.
рус фан
рус фан
сегодня в 07:18
Удачи Винни в составе Реала, надеюсь он вырастит в звезду хорошего уровня.
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 07:13
Мысли чемпиона, посмотрим,поглядим)
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:51
Пора бы уж)
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