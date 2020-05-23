Винисиус: «Мои промахи? Никогда не перестану расти над собой»

Полузащитник «Реала» отметил, что не испытывает негатива к тем, кто критикует его за частые промахи.

— Многие люди обсуждают вашу реализацию и завершение моментов. Вас это раздражает?

— Абсолютно нет. Я первый человек, который скажет, что вы всегда можете стать лучше во всём. Всегда. До последнего дня карьеры. И это то правило, которому я хочу следовать всю свою жизнь. Я убеждён, что постоянно должен становиться лучше!

Для этого я стал профессиональным футболистом, я уважаю свою профессию. Считать, что мне больше не над чем работать, будет неуважительно по отношению к этой профессии. Я говорю вам это прямо сейчас — со мной этого никогда не произойдёт. Я должен расти над собой до последнего дня карьеры.