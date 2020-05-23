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Сетьен прокомментировал слухи о Пьяниче и Лаутаро

сегодня, 03:35

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал слухи о возможном переходе в каталонский клуб полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича и форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.

О Миралеме Пьяниче

Мне всегда нравились выдающиеся футболисты. Очевидно, что, если они являются великолепными игроками, то это вполне вероятно, что каждый из них окажется в одном из больших клубов, таких как «Барселона». Это отличный игрок, как и десятки других, чьи имена появляются в прессе каждый день, и которые действительно могут здесь играть.

О Лаутаро Мартинесе

Мы все знаем, что есть 4-5 экстраординарных футболистов, выступающих на этой позиции, и любой из них вполне может оказаться в «Барселоне». Что касается этого игрока, он может очень хорошо вписаться в эту команду, как и другие футболисты его уровня.

Ранее появилась информация о том, что Пьянич отказал «Пари Сен-Жермен» и хочет продолжить карьеру в «Барселоне».

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Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 04:35
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