Корнаухов: «Руководство „Локо“ имеет право делать то, что считает нужным»

Директор академии ЦСКА Олег Корнаухов поделился мнением об уходе с поста главного тренера «Локомотива».

Предсказывать очень сложно, пока нельзя предвидеть, в каком состоянии будут выходить футболисты на эту часть чемпионата. В интервью с Кикнадзе мы услышали, что будут сокращать бюджет, то есть в команде не будет высококачественных легионеров. Ставка будет делаться на молодых футболистов. С одной стороны, это хорошо, а с другой, вопрос стоит в спортивной составляющей. Насколько эти футболисты будут готовы бороться за прямое попадание в Лигу чемпионов? Всё это скажется, возможно, в какой-то момент результаты будут не те, на которые рассчитывают болельщики. Сейчас и с ними какая-то напряженная ситуация. На примере ЦСКА мы видим, что из команды ушло то поколение победителей и сейчас в ней собрались молодые игроки, которые со временем, я надеюсь, будут лидерами чемпионата России.

Руководство «Локомотива» имеет право делать то, что считает нужным. Решили сменить вектор развития, это их дело. Как они это делают — это второй вопрос. Мы понимаем, что поступили некрасиво по отношению к Сёмину, но всего остального мы не знаем. Болельщики кипят, но вопрос еще в том, как доигрывать этот чемпионат. Тренер пока не может приехать, объявили, что будут расставаться с футболистами. Как они будут играть, если они понимают, что с ними не продлят контракты.

Юрий Павлович не посещал матчи молодежки? Сейчас у всех такие штабы, что каждый за что-то отвечает. Если есть информация о каком-то футболисте, что он достоин попробовать себя на новом уровне, то такие игроки привлекаются, мы это видим. Да, главный тренер должен работать с молодыми, но для этого есть другие тренеры. Тот же Лоськов всегда присутствовал на матчах молодежки, то есть связь есть.