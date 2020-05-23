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Корнаухов: «Руководство „Локо“ имеет право делать то, что считает нужным»

сегодня, 16:21

Директор академии ЦСКА Олег Корнаухов поделился мнением об уходе Юрия Сёмина с поста главного тренера «Локомотива».

Предсказывать очень сложно, пока нельзя предвидеть, в каком состоянии будут выходить футболисты на эту часть чемпионата. В интервью с Кикнадзе мы услышали, что будут сокращать бюджет, то есть в команде не будет высококачественных легионеров. Ставка будет делаться на молодых футболистов. С одной стороны, это хорошо, а с другой, вопрос стоит в спортивной составляющей. Насколько эти футболисты будут готовы бороться за прямое попадание в Лигу чемпионов? Всё это скажется, возможно, в какой-то момент результаты будут не те, на которые рассчитывают болельщики. Сейчас и с ними какая-то напряженная ситуация. На примере ЦСКА мы видим, что из команды ушло то поколение победителей и сейчас в ней собрались молодые игроки, которые со временем, я надеюсь, будут лидерами чемпионата России.

Руководство «Локомотива» имеет право делать то, что считает нужным. Решили сменить вектор развития, это их дело. Как они это делают — это второй вопрос. Мы понимаем, что поступили некрасиво по отношению к Сёмину, но всего остального мы не знаем. Болельщики кипят, но вопрос еще в том, как доигрывать этот чемпионат. Тренер пока не может приехать, объявили, что будут расставаться с футболистами. Как они будут играть, если они понимают, что с ними не продлят контракты.

Юрий Павлович не посещал матчи молодежки? Сейчас у всех такие штабы, что каждый за что-то отвечает. Если есть информация о каком-то футболисте, что он достоин попробовать себя на новом уровне, то такие игроки привлекаются, мы это видим. Да, главный тренер должен работать с молодыми, но для этого есть другие тренеры. Тот же Лоськов всегда присутствовал на матчах молодежки, то есть связь есть.

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Все комментарии
Vinamoinen
Vinamoinen
сегодня в 17:37
В Москве что ни клуб, то скандал.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 17:32
Локо станет середняком с этими алчными руководителями.
ДСА
ДСА
сегодня в 17:16
И с тобой также некрасиво поступят.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 17:06
Гинер состав уже давно омолодил. Чуял конь, чем дело пахнет). Или подсказали?). Теперь гарцует Хави нагилу).
Минус ещё один конкурент).
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:06
мутный ты))) пора с тобой расстаться ))))
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 16:58
Блин, да каждому понятно же, что в распиле дело было. Семину в принципе не нужны были новые игроки, он каждой покупки был против (по крайней мере так говорил). А трансферы это ж такая возможность пилить госбюджет...
Vredinka_online
Vredinka_online
сегодня в 16:58
Посмотрим как бы не пришлось им снова просить Семина вернутся.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:47
Опять старые песни о главном!!! Вопрос как все это произошло??? По сути по хамски поступили.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:40
В тихую уволили...
G12ridul
G12ridul
сегодня в 16:31
И футбол становится далеким от народа.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 16:28
В одном клубе уже похерили мнение болельщиков, результат нарыльце.
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 16:26
Доведут клуб до Пердива.
drug01
drug01
сегодня в 16:24
Хозяин барин!!!!
b268h32vbd2m
b268h32vbd2m
сегодня в 16:22
Естественно. На то оно и руководство.
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