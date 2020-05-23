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Три клуба из Москвы привели базы в соответствие с требованиями

сегодня, 14:03

Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что московские клубы «Локомотив», «Динамо» и «Спартак» привели свои учебно-тренировочные базы в соответствие с требованиями Роспотребнадзора.

Вчера постановление было подписано, накануне я лично объезжал все три тренировочные площадки — в Баковке, Новогорске и Тарасовке. Они получили от нас стандарт еще в среду, в его рамках они привели в соответствие все тренировочные площадки, зоны проживания, спортивные зоны. Базы полностью соответствуют заявленному стандарту. Мы периодически будем их проверять на то, чтобы стандарт беспрекословно выполнялся.

За каждой площадкой закреплен старший по учебно-тренировочной базе и старший по клубу, определенные приказом по учреждению. Также выделены стюарды, которые будут следить за соблюдением стандарта, они будут носить красную одежду. Это люди из состава клубов, на них приказом по учреждению эти полномочия определены. Все люди закреплены, иначе бы они не прислали постановления в адрес правительства Московской области и не получили бы разрешения.

Напомним, что возобновление РПЛ намечено на 21 июня

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:24
Просто невозможно выполнить ВСЕ требования!!!!
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 14:20
Говорят Федун продаёт Тарасовку и Открывашку Торпедо. Всё больше будет ходить народу. Гыгыгы
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:06
дайте им по кубку)))))))))))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:05
правильно сделали.
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