Камболов: «Логики в уходе Сёмина не найдешь»

Полузащитник «Краснодара» прокомментировал уход с поста главного тренера «Локомотива».

Как отнёсся к уходу Сёмина? Разговоры об этом ходили давно. Слышал, если «Локомотив» закончит наверху таблицы, то Сёмин останется. А тут открываю и вижу, что тренер покидает команду. Какой-то логики тут не найдешь. Наверное, серьёзные причины появились, не знаю. Если подумать, пусть уже команда доиграет сезон. Неожиданно для всех, в том числе для меня. Хочу пожелать Палычу здоровья. Уверен, у него ещё есть силы и желание возглавить команду, которая ему по душе.