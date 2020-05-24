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Камболов: «Логики в уходе Сёмина не найдешь»

сегодня, 13:33

Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов прокомментировал уход Юрия Сёмина с поста главного тренера «Локомотива».

Как отнёсся к уходу Сёмина? Разговоры об этом ходили давно. Слышал, если «Локомотив» закончит наверху таблицы, то Сёмин останется. А тут открываю и вижу, что тренер покидает команду. Какой-то логики тут не найдешь. Наверное, серьёзные причины появились, не знаю. Если подумать, пусть уже команда доиграет сезон. Неожиданно для всех, в том числе для меня. Хочу пожелать Палычу здоровья. Уверен, у него ещё есть силы и желание возглавить команду, которая ему по душе.

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Все комментарии
Danrog
Danrog
сегодня в 14:08
Камолов что так об этом печется?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:05
некоторые иуды находят)))
shlomo
shlomo
сегодня в 13:34
Просто взяли и выгнали в наглую...
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