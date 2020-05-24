Агроном «Локомотива»: «Ничего хорошего в этом коронавирусе нет»

Агроном «Локомотива» Владислав Лысенко сомневается, что нужно доигрывать этот сезон в РПЛ .

С новым регламентом наша работа не изменится — изменится отношение. Будут некие поправки, которые нам нужно будет соблюдать, чтобы минимизировать риски заражения. Пройдя этот путь и побывав на том берегу, могу сказать, что ничего хорошего в этом вирусе нет. Если заболеет хотя бы один, вся команда уйдёт на карантин. Как в такой ситуации будет продолжаться чемпионат?

Рискуем потерять следующий сезон, бросив сейчас все силы и ресурсы на возобновление этого. Конечно, наши футбольные власти, наверное, лучше знают, проводят какую-то аналитику, но я очень настороженно отношусь к идее возобновления сезона.