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Агроном «Локомотива»: «Ничего хорошего в этом коронавирусе нет»

сегодня, 00:44

Агроном «Локомотива» Владислав Лысенко сомневается, что нужно доигрывать этот сезон в РПЛ.

С новым регламентом наша работа не изменится — изменится отношение. Будут некие поправки, которые нам нужно будет соблюдать, чтобы минимизировать риски заражения. Пройдя этот путь и побывав на том берегу, могу сказать, что ничего хорошего в этом вирусе нет. Если заболеет хотя бы один, вся команда уйдёт на карантин. Как в такой ситуации будет продолжаться чемпионат?

Рискуем потерять следующий сезон, бросив сейчас все силы и ресурсы на возобновление этого. Конечно, наши футбольные власти, наверное, лучше знают, проводят какую-то аналитику, но я очень настороженно отношусь к идее возобновления сезона.

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 00:57
Конечно ничего хорошего нет.
Karabal
Karabal
сегодня в 00:45
Агроном откуда знает?
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