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Камболов: «Митинг во Владикавказе? Люди только позаражали друг друга»

сегодня, 12:58

Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов поделился мнением о последствиях, к которым привел митинг на тему коронавируса во Владикавказе.

Сразу говорил, что коронавирус есть. Да, сначала была мысль, что это не так глобально распространится, но верил в него всегда. Близким говорил, чтобы сидели дома. Звонил родителям, чтобы никуда не ходили. Хотя знакомые заверяли, что коронавируса не существует. Отвечал: «Вы ошибаетесь, лучше верьте и серьёзнее относитесь». Вот многие и заболели теперь. Среди друзей заболевших нет. Но Владикавказ – небольшой город. Когда появляются заболевшие, информация сразу доходит.

Народ во Владикавказе провёл митинг, оспаривая существование коронавируса? Я этого не понял. Вообще никто не понял. Люди недооценивали болезнь, а теперь иначе смотрят. Тем более что этот митинг ничего не дал – только люди позаражали друг друга.

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Брулин
Брулин
сегодня в 13:44
Народ понять можно
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:28
Если есть опасность, людям надо помогать, а не говорить выживайте кто как может.
yrasikos22
yrasikos22
сегодня в 13:27
Умом Россию не понять !!!
G12ridul
G12ridul
сегодня в 13:05
Не понял, т ак и нечего высказывать свои предположения.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:02
это не излечимо))
Yurza
Yurza
сегодня в 12:59
С этого скоро все начнется.
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