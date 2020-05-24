Камболов: «Митинг во Владикавказе? Люди только позаражали друг друга»

Полузащитник «Краснодара» поделился мнением о последствиях, к которым привел митинг на тему коронавируса во Владикавказе.

Сразу говорил, что коронавирус есть. Да, сначала была мысль, что это не так глобально распространится, но верил в него всегда. Близким говорил, чтобы сидели дома. Звонил родителям, чтобы никуда не ходили. Хотя знакомые заверяли, что коронавируса не существует. Отвечал: «Вы ошибаетесь, лучше верьте и серьёзнее относитесь». Вот многие и заболели теперь. Среди друзей заболевших нет. Но Владикавказ – небольшой город. Когда появляются заболевшие, информация сразу доходит.

Народ во Владикавказе провёл митинг, оспаривая существование коронавируса? Я этого не понял. Вообще никто не понял. Люди недооценивали болезнь, а теперь иначе смотрят. Тем более что этот митинг ничего не дал – только люди позаражали друг друга.