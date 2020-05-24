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Кафанов рассказал об успехах «Ростова» в нынешнем сезоне

сегодня, 13:06

Старший тренер «Ростова» Виталий Кафанов рассказал об успехах своей команды в нынешнем сезоне РПЛ.

Причина успехов? Прежде всего, новая тактическая схема. Валерий Карпин поменял 5-3-2 на 4-3-3 при прессинге соперника в его штрафной. Во многом для того, чтобы сделать игру более зрелищной и атакующей для болельщиков.

Большую часть времени команда проводит на чужой половине, старается играть во всех матчах первым номером, независимо от соперника. Наша атакующая линия и подбор исполнителей позволяют играть именно в такой футбол.

Думаю, здесь несколько слагаемых. Первое — это большие амбиции президента клуба Арташеса Арутюнянц, второе — роль главного тренера Валерия Карпина, который сумел найти подход ко всем игрокам команды и заставил поверить в то, что они могут обыграть любую команду, третье — это наши болельщики. Именно они своей поддержкой и любовью двигают нас вперед.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:48
на финише поговорим)))
Ekkimukk
Ekkimukk ответ Оливье Гpуйяp (раскрыть)
сегодня в 14:16
Спасибо, исправили
Omaxa
Omaxa
сегодня в 14:14
Какие там успехи, временное помутнение.
Оливье Гpуйяp
Оливье Гpуйяp
сегодня в 13:48
Исправьте, пожалуйста, заголовок
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 13:45
Главная причина успехов Ростова это сам Кафанов. Положительные изменения произошли именно с его возвращением в клуб.
beefs
beefs
сегодня в 13:27
посмотрим что из этого выйдет
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5 ответ Vinamoinen (раскрыть)
сегодня в 13:15
Если нам надо минимум по два в каждой игре пропускать, тогда - ДА
Prichal
Prichal
сегодня в 13:10, ред.
Успехи есть, только не растерять бы их. Особенно запомнился разгром цска.
Vinamoinen
Vinamoinen ответ -CaНиTaр_Лeсa-_5 (раскрыть)
сегодня в 13:08
Пися нужен ростову.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 13:07
Пока Песьякова не проводим на заслуженный отдых об успехах говорить рано
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