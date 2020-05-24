Кафанов рассказал об успехах «Ростова» в нынешнем сезоне

Старший тренер «Ростова» Виталий Кафанов рассказал об успехах своей команды в нынешнем сезоне РПЛ .

Причина успехов? Прежде всего, новая тактическая схема. Валерий Карпин поменял 5-3-2 на 4-3-3 при прессинге соперника в его штрафной. Во многом для того, чтобы сделать игру более зрелищной и атакующей для болельщиков.

Большую часть времени команда проводит на чужой половине, старается играть во всех матчах первым номером, независимо от соперника. Наша атакующая линия и подбор исполнителей позволяют играть именно в такой футбол.

Думаю, здесь несколько слагаемых. Первое — это большие амбиции президента клуба Арташеса Арутюнянц, второе — роль главного тренера Валерия Карпина, который сумел найти подход ко всем игрокам команды и заставил поверить в то, что они могут обыграть любую команду, третье — это наши болельщики. Именно они своей поддержкой и любовью двигают нас вперед.