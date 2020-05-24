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Глушаков: «Я оставил своё имя в истории „Спартака“. Возможно, ещё вернусь»

сегодня, 00:31

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков вспомнил свой переход из «Локомотива» в «Спартак».

Это была уже моя точка кипения. «Локомотив» начал скатываться. Мы стали девятыми при Биличе. И я захотел что-то поменять. Чувствовал, что начался застой, а я хочу выигрывать что-то. Думаю, что я удачно ушел из «Локомотива» в «Спартак». Выиграл чемпионство, оставил свое имя в истории, Суперкубок взял. Может, «Локомотиву» тоже мой уход пошел на пользу. Через какое-то время клуб тоже выигрывать стал. 

Кто знает, возможно, я еще в футболке «Спартака» сыграю. Почему нет? Я всегда открыт. Мне многие пишут и с пожеланиями, и с хорошими словами. 

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 03:09
В Тарасовке я место проуринил.
К нему не зарастет
Народная тропа!
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 02:58
Это то, чего спартаку не хватит в пердиве.
Бесполезность 51
Бесполезность 51
сегодня в 02:18
Это он про кабинетное чемпионство?
Брулин
Брулин
сегодня в 00:46
Он точно не с Единой России? Ведь они тоже говорят, что их все любят
Bagula
Bagula
сегодня в 00:43
Легенда свиней, что поделаешь.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 00:42
Денис, обнял, спасибо
Alpribas
Alpribas
сегодня в 00:34
Для пердива сойдешь.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 00:33
не надо тебе пить))))))
Eddja
Eddja
сегодня в 00:32
Вернуться нужно обязательно.
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