Глушаков: «Я оставил своё имя в истории „Спартака“. Возможно, ещё вернусь»

Полузащитник «Ахмата» вспомнил свой переход из «Локомотива» в «Спартак».

Это была уже моя точка кипения. «Локомотив» начал скатываться. Мы стали девятыми при Биличе. И я захотел что-то поменять. Чувствовал, что начался застой, а я хочу выигрывать что-то. Думаю, что я удачно ушел из «Локомотива» в «Спартак». Выиграл чемпионство, оставил свое имя в истории, Суперкубок взял. Может, «Локомотиву» тоже мой уход пошел на пользу. Через какое-то время клуб тоже выигрывать стал.

Кто знает, возможно, я еще в футболке «Спартака» сыграю. Почему нет? Я всегда открыт. Мне многие пишут и с пожеланиями, и с хорошими словами.