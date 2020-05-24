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Гасилин: «Отец заставил отжаться 150 раз ради похода на матч „Зенита“»

сегодня, 13:13

Нападающий «Зенита-2» Алексей Гасилин рассказал о том, как впервые побывал на домашнем стадионе «Зенита».

У меня отец всегда болел за «Зенит», еще с тех пор, как в 14 лет переехал в Петербург. От него это передалось и мне — я с детства любил играть в футбол и следил за «Зенитом». Потому что один город — одна команда.

Первый раз пошел на «Петровский» в 2003 году, тогда сыграли 0:0 с «Ростовом». Мне лет 7 было, только в первый класс ходил, ощущения от 20 тысяч человек на стадионе были грандиозные. Но вообще для меня каждый матч, даже если смотрел его по телевизору, был праздником: надевал футболку и шарф, болел. А в тот раз, помню, папа зашел и говорит: «Сынок, завтра мы пойдем на „Зенит“, но для этого ты сейчас должен спокойно отжаться 150 раз. За один подход». Для меня тогда это было проще простого — я и сейчас за раз 100 отжиманий сделаю.

Напомним, что недавно «Зенит» заявил Гасилина в РПЛ.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:51
и так во всём)))
ermak6848
ermak6848
сегодня в 15:49
привлечь тятю к административной ответственности Гы-Гы-Гы...
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 15:39
Любят Зенит в стране как никого другого. Гыгыгы
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 15:22
конечно тебе бы в баньку с глушаком..
каждому своё...
Danrog
Danrog
сегодня в 14:07
Это же Зенит!!!!!
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 13:37
Жесткий батя
Дима Головашич
Дима Головашич
сегодня в 13:34
Так сильно ему не хотелось идти на Зенит...
LOpp
LOpp
сегодня в 13:33
Матч Зенита
150 раз отжаться

Беда не приходит одна
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 13:25
Что не сделаешь ради того, чтобы посмотреть на великий клуб. Гыгыгы
Бестрофейный
Бестрофейный
сегодня в 13:22
Ради Зенита можно и поработать.
Судья Иванов
Судья Иванов
сегодня в 13:14
очень правильно делал.
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