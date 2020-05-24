Гасилин: «Отец заставил отжаться 150 раз ради похода на матч „Зенита“»

Нападающий «Зенита-2» рассказал о том, как впервые побывал на домашнем стадионе «Зенита».

У меня отец всегда болел за «Зенит», еще с тех пор, как в 14 лет переехал в Петербург. От него это передалось и мне — я с детства любил играть в футбол и следил за «Зенитом». Потому что один город — одна команда.

Первый раз пошел на «Петровский» в 2003 году, тогда сыграли 0:0 с «Ростовом». Мне лет 7 было, только в первый класс ходил, ощущения от 20 тысяч человек на стадионе были грандиозные. Но вообще для меня каждый матч, даже если смотрел его по телевизору, был праздником: надевал футболку и шарф, болел. А в тот раз, помню, папа зашел и говорит: «Сынок, завтра мы пойдем на „Зенит“, но для этого ты сейчас должен спокойно отжаться 150 раз. За один подход». Для меня тогда это было проще простого — я и сейчас за раз 100 отжиманий сделаю.