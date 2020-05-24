Глушаков: «Я мог перейти в ЦСКА и „Зенит“»

Полузащитник «Ахмата» рассказал, в каких клубах мог оказаться на разных этапах своей карьеры.

Хотел бы что-то изменить в своей карьере? Нет.

Что касается клубов, куда мог перейти, ЦСКА выходил, да. Это был еще 2011 год. Тот контракт у меня дома лежит, на память остался. Но он не подписан. Здесь лежит? Нет, у мамы дома. У нее все контракты лежат. Почему не перешел? Могу сказать, что я даже с Гинером встречался. Сидели, общались. Я сказал, что подумаю. На тот момент мы с «Локомотивом» неплохо выступали. В Лиге Европы обыграли «Атлетик». На тот момент были разговоры о продлении договора с «Локо». Руководство клуба, наверно, услышало про интерес ЦСКА . В итоге не подписал контракт с армейцами и продлил с железнодорожниками.

«Зенит» также выходил на меня в одно время, «Анжи», когда Хиддинк их тренировал, «Спартак»…