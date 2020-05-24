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Глушаков: «Я мог перейти в ЦСКА и „Зенит“»

сегодня, 00:20

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал, в каких клубах мог оказаться на разных этапах своей карьеры.

Хотел бы что-то изменить в своей карьере? Нет.

Что касается клубов, куда мог перейти, ЦСКА выходил, да. Это был еще 2011 год. Тот контракт у меня дома лежит, на память остался. Но он не подписан. Здесь лежит? Нет, у мамы дома. У нее все контракты лежат. Почему не перешел? Могу сказать, что я даже с Гинером встречался. Сидели, общались. Я сказал, что подумаю. На тот момент мы с «Локомотивом» неплохо выступали. В Лиге Европы обыграли «Атлетик». На тот момент были разговоры о продлении договора с «Локо». Руководство клуба, наверно, услышало про интерес ЦСКА. В итоге не подписал контракт с армейцами и продлил с железнодорожниками.

«Зенит» также выходил на меня в одно время, «Анжи», когда Хиддинк их тренировал, «Спартак»…

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Все комментарии
Eddja
Eddja
сегодня в 02:59
Дениска по свинарнику соскучился.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 00:45
Лошадей навозом прет, все ветки обгадили, и опятт виноват овчаренка
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ zsb1961 (раскрыть)
сегодня в 00:42
Это просто нездоровые фантазии. Видимо самогонка оказалась паленой
Yurza
Yurza
сегодня в 00:30
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 00:29
    глушак ты чего опять в бане запрещённое схомячил или просто с дуба рухнул))) пора тебе на покой мемуары писать а то в голове у тебя сплошной кисель)))если твоя цель смешить народ то у тебя получается))
    zsb1961
    zsb1961
    сегодня в 00:28
    Вот врёт!
    Abris
    Abris
    сегодня в 00:26
    В цска возможно.
    Erlov
    Erlov
    сегодня в 00:22
    в Зенит тебя и на порог не пустили.
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