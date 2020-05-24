ГлавнаяНовости

Карлос: «„Анжи“ при Керимове мог выиграть чемпионат России и играть в ЛЧ»

сегодня, 15:08

Бывший защитник «Анжи» и «Спартака» Жоао Карлос заявил, что не понимает, почему бизнесмен Сулейман Керимов прекратил вкладывать деньги в махачкалинский клуб. Бразилец выступал за «Анжи» в 2011–2013 годах.

По правде говоря, я так и не понял. Когда-нибудь я задам этот вопрос Керимову, поинтересуюсь, почему он перестал вкладывать средства в «Анжи», почему поставил крест на мечте тысяч дагестанцев.

Да, мы не стали чемпионами России, а только пробились в Лигу Европы. Но я абсолютно убежден, что золото никуда бы от нас не уплыло. У нас была очень хорошая команда — и результат точно бы пришел.

Мы начали, если не ошибаюсь, с двух или трех ничьих, хотя заслуживали в тех матчах большего. Нам не хватило времени для того, чтобы созреть как команде. Но мы были на правильном пути и непременно пробились бы в Лигу чемпионов.

Мало кто знает, но мы действительно грезили этой целью. Поверьте человеку, который одним из первых пришел в тот «Анжи» и одним из последних из него ушел. Позже с командой расстался только Жусилей.

Все новости
Президент «Расинг Клуб» заявил, что Лаутаро близок к переходу в «Барселону»
Сегодня, 15:53 Комментарии2
Баллак считает, что у ван Дейка мало достойных противников в АПЛ
Сегодня, 15:44 Комментарии4
Санья признался, что психолог помог ему пережить потерю брата
Сегодня, 15:43 Комментарии4
Агент Жоржиньо: «„Ювентус“? Почему бы и нет?»
Сегодня, 15:24 Комментарии5
Боатенг: «Флик поверил в меня, теперь я по-настоящему наслаждаюсь футболом»
Сегодня, 14:21 Комментарии3
Девушка Ругани: «Боялась, что коронавирус может повлиять на беременность»
Сегодня, 14:09 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38. ответ bsww (раскрыть)
сегодня в 15:53
Владелец «Анжи» Сулейман Керимов подарил Роберто Карлосу на День рождения Bugatti Veyron.
Владелец «Анжи» Сулейман Керимов презентовал футболисту своего клуба Роберто Карлосу на его 38-й день рождения эксклюзивный спорткар французской марки Bugatti Veyron, сообщает Life Sports. Машина, оценивающаяся более чем в $2 млн, ожидала именинника на парковке гостиницы «Метрополь», в которой и проходило празднование этого мероприятия.

Перед тем как, что то писать хоть в нете посмотрите и это уже не в первый раз.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 15:49
Карлосу и ещё нескольким реальным пацанам надо спросить с Керимова как с гада. Они уже на много лет расписали свои траты, а он их киданул с баблом, не по понятиям это.
bsww
bsww ответ Литейный 4 (раскрыть)
сегодня в 15:48
bugatti veyron был только у одного, который его затребовал в подарок для перехода в Анжи и это не Карлос, а "Сэмми"
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:32
фантазии здесь не нужны))) или это наркота))))
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
сегодня в 15:24
    Prichal
    Prichal
    сегодня в 15:11
    Побаловались с Анжи и выкинули, наплевав народу в души.
    Литейный 4
    Литейный 4
    сегодня в 15:10
    Куда дел Бугатти вейрон, подаренный Керимовым? Гыгыгы
    Danrog
    Danrog
    сегодня в 15:09
    Кто бы ему дал?
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100