Карлос: «„Анжи“ при Керимове мог выиграть чемпионат России и играть в ЛЧ»

Бывший защитник «Анжи» и «Спартака» заявил, что не понимает, почему бизнесмен Сулейман Керимов прекратил вкладывать деньги в махачкалинский клуб. Бразилец выступал за «Анжи» в 2011–2013 годах.

По правде говоря, я так и не понял. Когда-нибудь я задам этот вопрос Керимову, поинтересуюсь, почему он перестал вкладывать средства в «Анжи», почему поставил крест на мечте тысяч дагестанцев.

Да, мы не стали чемпионами России, а только пробились в Лигу Европы. Но я абсолютно убежден, что золото никуда бы от нас не уплыло. У нас была очень хорошая команда — и результат точно бы пришел.

Мы начали, если не ошибаюсь, с двух или трех ничьих, хотя заслуживали в тех матчах большего. Нам не хватило времени для того, чтобы созреть как команде. Но мы были на правильном пути и непременно пробились бы в Лигу чемпионов.

Мало кто знает, но мы действительно грезили этой целью. Поверьте человеку, который одним из первых пришел в тот «Анжи» и одним из последних из него ушел. Позже с командой расстался только Жусилей.