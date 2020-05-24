Карлос: «„Анжи“ при Керимове мог выиграть чемпионат России и играть в ЛЧ»

Бывший защитник «Анжи» и «Спартака» Жоао Карлос заявил, что не понимает, почему бизнесмен Сулейман Керимов прекратил вкладывать деньги в махачкалинский клуб. Бразилец выступал за «Анжи» в 2011–2013 годах.
По правде говоря, я так и не понял. Когда-нибудь я задам этот вопрос Керимову, поинтересуюсь, почему он перестал вкладывать средства в «Анжи», почему поставил крест на мечте тысяч дагестанцев.
Да, мы не стали чемпионами России, а только пробились в Лигу Европы. Но я абсолютно убежден, что золото никуда бы от нас не уплыло. У нас была очень хорошая команда — и результат точно бы пришел.
Мы начали, если не ошибаюсь, с двух или трех ничьих, хотя заслуживали в тех матчах большего. Нам не хватило времени для того, чтобы созреть как команде. Но мы были на правильном пути и непременно пробились бы в Лигу чемпионов.
Мало кто знает, но мы действительно грезили этой целью. Поверьте человеку, который одним из первых пришел в тот «Анжи» и одним из последних из него ушел. Позже с командой расстался только Жусилей.
Владелец «Анжи» Сулейман Керимов презентовал футболисту своего клуба Роберто Карлосу на его 38-й день рождения эксклюзивный спорткар французской марки Bugatti Veyron, сообщает Life Sports. Машина, оценивающаяся более чем в $2 млн, ожидала именинника на парковке гостиницы «Метрополь», в которой и проходило празднование этого мероприятия.
Перед тем как, что то писать хоть в нете посмотрите и это уже не в первый раз.
Владелец «Анжи» Сулейман Керимов презентовал футболисту своего клуба Роберто Карлосу на его 38-й день рождения эксклюзивный спорткар французской марки Bugatti Veyron, сообщает Life Sports. Машина, оценивающаяся более чем в $2 млн, ожидала именинника на парковке гостиницы «Метрополь», в которой и проходило празднование этого мероприятия.
Перед тем как, что то писать хоть в нете посмотрите и это уже не в первый раз.
овцелюбы.............
овцелюбы.............