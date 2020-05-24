Боатенг: «Флик поверил в меня, теперь я по-настоящему наслаждаюсь футболом»

Защитник «Баварии» признался, что хотел покинуть мюнхенский клуб, но после назначения главным тренером, изменил решение.

До появления Ханси я уже думал о своем будущем вне «Баварии». В данный момент я чувствую себя хорошо и думаю, что останусь. Я полностью сосредоточен на «Баварии» и текущем сезоне.

Мне нужно доверие тренера и его тренерской команды. У меня это снова есть. Еще до встречи с Ханси я тренировался хорошо и усердно, но мне не разрешали играть, и у меня никогда не было шанса набрать форму. Это трудно для каждого игрока.

Флик с самого начала сказал мне, что он строит планы вместе со мной и ценит мои качества. Теперь я снова по-настоящему наслаждаюсь футболом.