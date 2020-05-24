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Боатенг: «Флик поверил в меня, теперь я по-настоящему наслаждаюсь футболом»

сегодня, 14:21

Защитник «Баварии» Джером Боатенг признался, что хотел покинуть мюнхенский клуб, но после назначения Ханса-Дитера Флика главным тренером, изменил решение.

До появления Ханси я уже думал о своем будущем вне «Баварии». В данный момент я чувствую себя хорошо и думаю, что останусь. Я полностью сосредоточен на «Баварии» и текущем сезоне.

Мне нужно доверие тренера и его тренерской команды. У меня это снова есть. Еще до встречи с Ханси я тренировался хорошо и усердно, но мне не разрешали играть, и у меня никогда не было шанса набрать форму. Это трудно для каждого игрока.

Флик с самого начала сказал мне, что он строит планы вместе со мной и ценит мои качества. Теперь я снова по-настоящему наслаждаюсь футболом.

Ранее Джером заявил, что вингер «Манчестер Сити» Лерой Сане стал бы хорошим усилением для мюнхенской команды.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
сегодня в 16:05
Самое слабое звено «Баварии». Пора уже в Китай, а то совсем скис.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 15:44
Ага, а как мы наслаждались, когда Азмун тебя на пятую точку посадил ))
Boxert
Boxert
сегодня в 14:26
Главное, чтобы польза была остальным.
Abris
Abris
сегодня в 14:22
Это очень хорошо.
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