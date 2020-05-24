Девушка Ругани: «Боялась, что коронавирус может повлиять на беременность»

Микела Персико, девушка защитника «Ювентуса» рассказала, как перенесла инфекцию коронавируса.

Сейчас я в порядке, к счастью, у меня были только легкие симптомы: потеря обоняния и вкуса, лихорадка, усталость. По сравнению со многими другими, Даниэле и мне очень повезло.

Самой большой проблемой был страх того, что я беременна и осталась одна, поскольку Даниэле тоже была болен и изолирован. Не говоря уже о беспокойстве за мою семью. Мои родители в Бергамо сказали мне, что они постоянно слышали сирены скорой помощи на улицах. Это было еще в начале марта.

В тот день, когда я узнала, что Даниэле сдал положительный тест, я просто предположила, что и я заражена тоже. Это было похоже на короткое замыкание в моем мозгу. Я думала обо всех вариантах, которые могли повлиять на ребенка. Это новый вирус, мы не знаем его последствий для беременности, поэтому это было ужасно в течение тех первых дней. Я звонила всем за советом.

К счастью, после того, как меня успокоили врачи, мне удалось сохранить голову. Я ударилась в ежедневную рутину, что отвлечься.

Я была особенно ошеломлена поддержкой, которую получила в социальных сетях. Не только от фанатов «Ювентуса».