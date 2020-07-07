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Сёмин: «Кикнадзе воюет с болельщиками, ему придется уйти»

07 июля 2020, 23:54

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о реакции болельщиков клуба, которые выступили в его поддержку после увольнения.

Болельщиков надо уважать. Сейчас ты смотришь другие турниры, на трибунах нет болельщиков — другие же эмоции. Футболистам без них очень сложно играть. С фанатами нужно находить что-то общее. Им нравится один тренер, поэтому в данной ситуации нужно было их убедить, что так нужно поступить. К ним нужен особенный подход.

А то, что с ними сейчас воюет Кикнадзе, приведет к тому, что ему придется уйти. И «Локомотив» опять потеряет ту аудиторию, которую после шести лет уважаемой Ольги Юрьевны, когда они не ходили, мы восстановили.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
08 июля в 00:33
Кикнадзе конечно уйдет, но далеко не факт что так уж скоро.
Leha-ha50
Leha-ha50
08 июля в 00:12
Неприятный тип этот Кикнадзе.
oFANATo
oFANATo
07 июля в 23:54
Если Локо не удержит второе место.
Кикнадзе должен будет уйти.
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