Сёмин: «Кикнадзе воюет с болельщиками, ему придется уйти»

Экс-наставник «Локомотива» поделился мнением о реакции болельщиков клуба, которые выступили в его поддержку после увольнения.

Болельщиков надо уважать. Сейчас ты смотришь другие турниры, на трибунах нет болельщиков — другие же эмоции. Футболистам без них очень сложно играть. С фанатами нужно находить что-то общее. Им нравится один тренер, поэтому в данной ситуации нужно было их убедить, что так нужно поступить. К ним нужен особенный подход.

А то, что с ними сейчас воюет Кикнадзе, приведет к тому, что ему придется уйти. И «Локомотив» опять потеряет ту аудиторию, которую после шести лет уважаемой Ольги Юрьевны, когда они не ходили, мы восстановили.