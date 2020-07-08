Газизов в ближайшее время будет назначен гендиректором «Спартака»

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08 июля 2020, 17:21

Шамиль Газизов, занимающий пост генерального директора «Уфы», близок к назначению в московский «Спартак».

По информации источника, в ближайшее время будет объявлено о назначении Газизова на должность генерального директора столичного клуба. Отмечается, что кандидатура Газизова согласована с «Лукойлом», а решение по нему обсуждалось и принималось уже достаточно давно.

Напомним, что ранее пост гендиректора «Спартака» покинул Томас Цорн.