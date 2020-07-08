Газизов в ближайшее время будет назначен гендиректором «Спартака»

Шамиль Газизов, занимающий пост генерального директора «Уфы», близок к назначению в московский «Спартак».
По информации источника, в ближайшее время будет объявлено о назначении Газизова на должность генерального директора столичного клуба. Отмечается, что кандидатура Газизова согласована с «Лукойлом», а решение по нему обсуждалось и принималось уже достаточно давно.
Напомним, что ранее пост гендиректора «Спартака» покинул Томас Цорн.
Но в Спартаке его сожрут. Где-то через годик, а может даже раньше. Зная Федуна, это произойдет с точностью на 99%
Иллюзий не питаем.
Но в Спартаке его сожрут. Где-то через годик, а может даже раньше. Зная Федуна, это произойдет с точностью на 99%
Иллюзий не питаем.
Уфа – 6 место (2020г) расходы 1,29 млрд руб доходы: 1,63 млрд руб прибыль 0.34 млрд руб (2019г)
Спартак - 7 место (2020г) расходы 6,98 млрд руб доходы: 6,08 млрд руб убыль -0,90 млрд руб (2019г)
Уфа – 6 место (2020г) расходы 1,29 млрд руб доходы: 1,63 млрд руб прибыль 0.34 млрд руб (2019г)
Спартак - 7 место (2020г) расходы 6,98 млрд руб доходы: 6,08 млрд руб убыль -0,90 млрд руб (2019г)