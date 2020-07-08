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Газизов в ближайшее время будет назначен гендиректором «Спартака»

08 июля 2020, 17:21

Шамиль Газизов, занимающий пост генерального директора «Уфы», близок к назначению в московский «Спартак».

По информации источника, в ближайшее время будет объявлено о назначении Газизова на должность генерального директора столичного клуба. Отмечается, что кандидатура Газизова согласована с «Лукойлом», а решение по нему обсуждалось и принималось уже достаточно давно.

Напомним, что ранее пост гендиректора «Спартака» покинул Томас Цорн.

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praporchik zadov
praporchik zadov
08 июля в 22:34
Понятно....пока клоунада в клубе продолжается
Союзник противников
Союзник противников
08 июля в 20:44
В "Зените" всё определяет газ,а в "Спартаке"-нефть и бензин.Единый нефтегазовый комплекс страны действует по единой схеме.И чего болельщики этих клубов ругаются???
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
08 июля в 20:27
Просто я помню времена, когда Гинер контачил с Башнефтью , тогда Шамиль еще футболом не занимался. Он реально крутой мужик и с акциями Башнефти решил реально вопрос. Свои бизнес-замашки он перенес на футбол. Любопытно будет посмотреть на его сотрудничестиво с Федуном. Все таки Башнефть + Луккойл = =?????
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
08 июля в 20:22
Укатают Сивку, тарасовские горки!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
08 июля в 20:06
Макс , ты не прав. Он крутой, с деньгами ( Башнефть) , сам кого хочешь построит и Федун его уважает (по бизнесу) А в Спартаке крутых не осталось.
Павел Амурский
Павел Амурский
08 июля в 19:18
На понижение пойдет.
Kresi frok
Kresi frok
08 июля в 19:10
О, газизовбразерс, слушаю их треки переодически. Нормальные исполнители для разновидностей биомусора ахаха)) рофлы рофлы братцы))
25процентный клоун
25процентный клоун
08 июля в 18:24
Ууух, как же теперь топить за Спартак
kotmyshka
kotmyshka
08 июля в 18:21
поживем, посмотрим, что будет
Caniggia
Caniggia
08 июля в 18:08
Странно, что бросает свою Уфу.
VAN ARM
VAN ARM
08 июля в 18:08
от нового хатабыча ждут чуда)))))))))))))
makkie
makkie
08 июля в 18:04
Хороший управленец для Уфы и провинции.
Но в Спартаке его сожрут. Где-то через годик, а может даже раньше. Зная Федуна, это произойдет с точностью на 99%
Иллюзий не питаем.
nubom
nubom
08 июля в 17:55, ред.
Математика проста:
Уфа – 6 место (2020г) расходы 1,29 млрд руб доходы: 1,63 млрд руб прибыль 0.34 млрд руб (2019г)
Спартак - 7 место (2020г) расходы 6,98 млрд руб доходы: 6,08 млрд руб убыль -0,90 млрд руб (2019г)
порт
порт
08 июля в 17:40
Не больше чем на год. В бензоколонке больше не держат.
cska vperiod
cska vperiod
08 июля в 17:36
Федун распахивай карманы к тебе идёт очередной доильщик.
Footbolista
Footbolista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
08 июля в 17:35, ред.
Откуда знаешь?)...и вообще...после видео из раздевалки зенита на немецкий лучше не переходить...
Lao-Dzi
Lao-Dzi
08 июля в 17:28
Скоро и Карера подтянется.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 июля в 17:23
Это зеер гут...
For56tas
For56tas
08 июля в 17:23
Вот и весь фокус.
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