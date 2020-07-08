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Федун не хочет видеть Евсеева главным тренером «Спартака»

08 июля 2020, 09:33

Владелец «Спартака» Леонид Федун не одобряет возможное назначение главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева на аналогичный пост в московской команде.

Напомним, 7 июля совет директоров «Спартака» принял решение об освобождении с должности генерального директора Томаса Цорна. После этого появилась информация, что фаворитом на вакантный пост является руководитель «Уфы» Шамиль Газизов, который хочет привести в «Спартак» нового главного тренера — Вадима Евсеева.

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firtreeman
firtreeman ответ Сп62 (раскрыть)
10 июля в 16:46
Еще Горлуковича вспомните. Юран - полный неадекват с полным нулем каких-либо тренерских достижений даже на местечковом уровне.
Hypnoz
Hypnoz
08 июля в 20:20
Не. Евсеев водитель автобуса ! Наравне с Ганчаренко или Семаком.
Сп62
Сп62
08 июля в 19:53
Юрана надо брать. Тоже товарищ с амбициями.
minai
minai
08 июля в 11:13
Просто он боится, что однажды Вадик скажет ему в лицо свои знаменитые слова.
Lao-Dzi
Lao-Dzi
08 июля в 11:03
Верните Кононова.
112910415
112910415
08 июля в 10:58
само собой
Caniggia
Caniggia
08 июля в 10:38
Сейчас самый перспективный и амбициозный тренер у нас Талалаев, что он начал сразу доказывать в Самаре.
oFANATo
oFANATo
08 июля в 10:25
Леня сам не знает чего он хочет)))))
LOpp
LOpp
08 июля в 10:16
вот прям Федун сам журналистам сказал, что не хочет видеть Евсеева?
Leha-ha50
Leha-ha50
08 июля в 10:15
Федун его просто боится, у Вадика не забалуешь.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
08 июля в 10:08
Рахимова берите,в доску свой,спит и видит себя в команде.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
08 июля в 09:59
Ох Вадим не порть себе репутацию и ауру, не связывайся со Спартаком, лучше еще годик другой Уфу потренировать, и вместо Николича в Локо. Не продержится он долго в Локомотиве
mihaluch
mihaluch
08 июля в 09:42
Всё это слухи и навряд ли они подтвердятся.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
08 июля в 09:41, ред.
Куда важнее кого он хочет видеть...

Хотя...по его убеждениям..."Доля тренера в успехе команды - лишь 10%"
shlomo
shlomo
08 июля в 09:34
В чем то он прав
Lao-Dzi
Lao-Dzi
08 июля в 09:34
Хоть здесь разум включил.
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