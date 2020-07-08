Федун не хочет видеть Евсеева главным тренером «Спартака»

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08 июля 2020, 09:33

Владелец «Спартака» Леонид Федун не одобряет возможное назначение главного тренера «Уфы» на аналогичный пост в московской команде.

Напомним, 7 июля совет директоров «Спартака» принял решение об освобождении с должности генерального директора Томаса Цорна. После этого появилась информация, что фаворитом на вакантный пост является руководитель «Уфы» Шамиль Газизов, который хочет привести в «Спартак» нового главного тренера — Вадима Евсеева.