«Спартак» объявил об уходе Цорна

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что генеральный директор клуба Томас Цорн покинул свой пост.
Совет директоров футбольного клуба «Спартак» принял решение о прекращении сотрудничества с Томасом Цорном, который занимал позицию генерального директора. Клуб благодарит Томаса за проделанную работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере.
В настоящее время футбольным клубом «Спартак» рассматриваются несколько кандидатов на позицию генерального директора. Решение о назначении будет принято в ближайшие дни.
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За хорошую работу не увольняют, а говорят спасибо, так держать!
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За хорошую работу не увольняют, а говорят спасибо, так держать!
А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь
А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь
Да и сообщений много встречал одних и тех же в разных темах??? Но как говорится : хозяин - барин, но я не в обиде и впредь буду внимательнее. .......Хотя решение ваше вызвало у меня полное недоумение и удивление.
Спасибо за разъяснение.
Да и сообщений много встречал одних и тех же в разных темах??? Но как говорится : хозяин - барин, но я не в обиде и впредь буду внимательнее. .......Хотя решение ваше вызвало у меня полное недоумение и удивление.
Спасибо за разъяснение.
Две жёлтых - бан на час. У вас это была вторая.
Две жёлтых - бан на час. У вас это была вторая.
Продали всех кто выиграл чемпионат ...набрали шлак ….разве один Цорн за это в ответе?
Продали всех кто выиграл чемпионат ...набрали шлак ….разве один Цорн за это в ответе?
гремели хрюшки в барабаны
и вынув пионерский горн
Федун трубил:Пришёл к нам Цорн!!!
Но что-то пошло не так,
и Цорн, покидает наш "Спартак"...
гремели хрюшки в барабаны
и вынув пионерский горн
Федун трубил:Пришёл к нам Цорн!!!
Но что-то пошло не так,
и Цорн, покидает наш "Спартак"...
Что же до Цорна, там были вопросы по селекции. И вопросы большие. Закупили игроков под Кононова, потом поставили Тедеско с совсем другой схемой игры. И Тедеско не бездарь, интегрировал Бакаева в центр, убрал с фланга Ларссона. И всё равно у него не хватало игроков в центр защиты и опорную зону. И дальше бы были проблемы с латералями. Да и сама скамейка не очень под обширную ротацию. Кроме центрфорвардов освежать игру некем.
Сейчас бы хорошо условного Рената Белялетдинова, который подтянет уровень основной молодёжи и интегрирует в команду юниоров из молодёжки.
Что же до Цорна, там были вопросы по селекции. И вопросы большие. Закупили игроков под Кононова, потом поставили Тедеско с совсем другой схемой игры. И Тедеско не бездарь, интегрировал Бакаева в центр, убрал с фланга Ларссона. И всё равно у него не хватало игроков в центр защиты и опорную зону. И дальше бы были проблемы с латералями. Да и сама скамейка не очень под обширную ротацию. Кроме центрфорвардов освежать игру некем.
Сейчас бы хорошо условного Рената Белялетдинова, который подтянет уровень основной молодёжи и интегрирует в команду юниоров из молодёжки.
В России без этого никуда, иначе клуб будут гнобить.
Наверное, Томас это делать не умеет, вот и пострадал.
Судьи в Рпл должны бояться за свои решения, тогда возможен некий баланс в их отношении к клубам !
В России без этого никуда, иначе клуб будут гнобить.
Наверное, Томас это делать не умеет, вот и пострадал.
Судьи в Рпл должны бояться за свои решения, тогда возможен некий баланс в их отношении к клубам !
Его не интересуют трофеи, радость болельщиков, восхищение на передовицах СМИ и прочие спортивные составляющие.
Ему важнее хайп, шумиха, скандалы... ну и попутно освоение Тушино, прикрываясь славным именем Спартака.
Шкурные интересы!
Его не интересуют трофеи, радость болельщиков, восхищение на передовицах СМИ и прочие спортивные составляющие.
Ему важнее хайп, шумиха, скандалы... ну и попутно освоение Тушино, прикрываясь славным именем Спартака.
Шкурные интересы!