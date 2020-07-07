«Спартак» объявил об уходе Цорна

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что генеральный директор клуба Томас Цорн покинул свой пост.

Совет директоров футбольного клуба «Спартак» принял решение о прекращении сотрудничества с Томасом Цорном, который занимал позицию генерального директора. Клуб благодарит Томаса за проделанную работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере.

В настоящее время футбольным клубом «Спартак» рассматриваются несколько кандидатов на позицию генерального директора. Решение о назначении будет принято в ближайшие дни.