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«Спартак» объявил об уходе Цорна

07 июля 2020, 15:28

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что генеральный директор клуба Томас Цорн покинул свой пост.

Совет директоров футбольного клуба «Спартак» принял решение о прекращении сотрудничества с Томасом Цорном, который занимал позицию генерального директора. Клуб благодарит Томаса за проделанную работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере.

В настоящее время футбольным клубом «Спартак» рассматриваются несколько кандидатов на позицию генерального директора. Решение о назначении будет принято в ближайшие дни.

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cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
07 июля в 22:45, ред.
Моисей 40 лет водил по пустыне евреев чтобы выдавить из них психологию раба. Федун, следуя примеру Моисея, хочет выдавить из СпаМа и его болельщиков психологию победителей. Так что Федун в СпаМе ещё надолго...
cska1948
cska1948 ответ Шишанутый (раскрыть)
07 июля в 22:38
Точнее: не только в нём!
cska1948
cska1948
07 июля в 22:35
"...Клуб благодарит Томаса за проделанную работу..."
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За хорошую работу не увольняют, а говорят спасибо, так держать!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
07 июля в 22:07
Игроки не умеют играть, а меняют директоров, тренеров...

А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь
Аpбитр
Аpбитр ответ Союзник противников (раскрыть)
07 июля в 21:23
p
Vadik
Vadik
07 июля в 20:27
Ожидаемо. Следующий Тедеско?
рже
рже
07 июля в 20:01
Пиар для Спартака-середнячка!
Сп62
Сп62
07 июля в 19:56
Непонятно, почему сейчас, а не по окончанию сезона. Наверное, был крутой разговор.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ alexgurzan (раскрыть)
07 июля в 19:55
Очень интересно!!! А как же картинки , цитаты различные которые появляются в подходящих для этого темах довольно таки регулярно и повторяются неоднократно???
Да и сообщений много встречал одних и тех же в разных темах??? Но как говорится : хозяин - барин, но я не в обиде и впредь буду внимательнее. .......Хотя решение ваше вызвало у меня полное недоумение и удивление.
Спасибо за разъяснение.
Evilhuman
Evilhuman
07 июля в 19:06
Вот тарасовский, бермудский треугольник, года люди продержаться не могут, исчезают, а сколько было деферамбов, мол гений цорн,старый шлак продал, нового неликвида купил, всех порвём,вот и всё,карачун
ЮЗИК
ЮЗИК
07 июля в 18:47
Давно напрашивался, ещё пинка под зад надо дать
Расул Манаев
Расул Манаев
07 июля в 18:44
Спартак разваливают осмысленно. Из Зенита хотят сделать лицо Российского футбола искусственно, а ведь многие поведутся,что очень печально......
Bom Bom
Bom Bom
07 июля в 18:00
И Тедеско наверняка попрут скоро
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
07 июля в 17:44
Случайный человек внебрачный сын для Спартака. Ему надо было бы в родные пенаты...).
Шишанутый
Шишанутый
07 июля в 17:36
Решили Цорна сделать крайним но проблема не в нем.
alexgurzan
alexgurzan ответ Leha-ha50 (раскрыть)
07 июля в 17:25
Дублирование сообщений в разных темах - флуд, и выдаётся жёлтая карточка.
Две жёлтых - бан на час. У вас это была вторая.
Leha-ha50
Leha-ha50
07 июля в 17:15, ред.
Очень хотелось бы получить объяснения, по поводу удаленного комментария, вполне безобидного. А бан за что вообще непонятно??? Никого не оскорблял.
praporchik zadov
praporchik zadov
07 июля в 16:57
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ ВОВА ПОДКИНУЛ ЦЕНУ НА ТОПЛИВО!...ДО ГОЛОСОВАНИЯ НЕЛЬЗЯ ...ПОСЛЕ МОЖНО!ВСЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!
praporchik zadov
praporchik zadov
07 июля в 16:55
А за что его совет благодарит? что он сделал? пусть уходит и тот кто его приглашал …
Продали всех кто выиграл чемпионат ...набрали шлак ….разве один Цорн за это в ответе?
Союзник противников
Союзник противников
07 июля в 16:55, ред.
    Bastardo
    Bastardo ответ makkie (раскрыть)
    07 июля в 16:46
    Я думаю всё проще. Федуну (как и всем олигархам лукойлахкак почти всей части ресурсных олигархов пост-советского пространства) с финансовым состоянием повезло за счёт времени (считай, удачи). А вот вот такой удачи с выбором футбольного руководства у него не оказалось. Вот и наблюдаем эти косяки с руководством.

    Что же до Цорна, там были вопросы по селекции. И вопросы большие. Закупили игроков под Кононова, потом поставили Тедеско с совсем другой схемой игры. И Тедеско не бездарь, интегрировал Бакаева в центр, убрал с фланга Ларссона. И всё равно у него не хватало игроков в центр защиты и опорную зону. И дальше бы были проблемы с латералями. Да и сама скамейка не очень под обширную ротацию. Кроме центрфорвардов освежать игру некем.
    Сейчас бы хорошо условного Рената Белялетдинова, который подтянет уровень основной молодёжи и интегрирует в команду юниоров из молодёжки.
    mortid
    mortid
    07 июля в 16:42
    Нужно спросить, стоило ли вообще его брать на эту должность? а не стоило ли увольнять Цорна? Сдаётся мне что он поставил рекорд, по времени :D Так быстро и бесславно вылететь, позор на все тарасовские джунгли :D
    Hypnoz
    Hypnoz
    07 июля в 16:35, ред.
    Цорн вырос в Германии, там не принято работать с судьями !
    В России без этого никуда, иначе клуб будут гнобить.
    Наверное, Томас это делать не умеет, вот и пострадал.
    Судьи в Рпл должны бояться за свои решения, тогда возможен некий баланс в их отношении к клубам !
    КАМЮ
    КАМЮ
    07 июля в 16:33
    Подведение итогов по-федунски. "Дуб, орех или мочало - начинаем всё сначала"
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    07 июля в 16:28
    Да и как то пофиг на него, ровно как и на весь Спартак! Полагаю, что он ни о чем не жалеет)
    Yurza
    Yurza
    07 июля в 16:25
    Следующий точно в пердив приведет.
    Варвар7
    Варвар7
    07 июля в 16:15
    Ёще бы десяток подобных " цорнов" выгнать из клуба , глядишь и всё налаживаться стало бы!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    07 июля в 16:11
    Шумиха и скандалы едва ли, а освоение тушина за счёт Спартака это в точку. Это как прикрытие живым щитом. Подлая тактика.
    makkie
    makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    07 июля в 16:08, ред.
    Всё просто - у Федуна другие цели на Спартак.

    Его не интересуют трофеи, радость болельщиков, восхищение на передовицах СМИ и прочие спортивные составляющие.

    Ему важнее хайп, шумиха, скандалы... ну и попутно освоение Тушино, прикрываясь славным именем Спартака.
    Шкурные интересы!
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