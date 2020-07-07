Вадим Васильев может стать новым гендиректором «Спартака»

Руководство «Спартака» рассматривает несколько кандидатур на вакантное место генерального директора клуба.
Напомним, что сегодня московский клуб уволил с этой должности Томаса Цорна.
Среди претендентов на пост — бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев. В высшем руководстве монегасков Васильев проработал с 2013 по 2019 год.
Васильев, как мы знаем, человек серьезный, при нём Монако стал чемпионом и дошёл до 1/4 ЛЧ. Ну и не забываем о топ-продажах клуба за космический ценник. Тот же Мбаппе, например.
И при этом Васильев попросит полномочий. Даст ли их Федун? А кому до этого давал? Всегда ставил марионетку (со времён Первака) и увольнял при любом удобном случае.
Зная об этом, рассчитывать на приход Васильева не очень уместно.
А вот в Газизова из Уфы поверю - он и покупок дорогих почти не совершал, и продавал игроков задорого. Только выход ли это? Не приблизимся ли мы по уровню к Уфе? Уже, кстати, в середине таблицы ошиваемся...
Васильев, как мы знаем, человек серьезный, при нём Монако стал чемпионом и дошёл до 1/4 ЛЧ. Ну и не забываем о топ-продажах клуба за космический ценник. Тот же Мбаппе, например.
И при этом Васильев попросит полномочий. Даст ли их Федун? А кому до этого давал? Всегда ставил марионетку (со времён Первака) и увольнял при любом удобном случае.
Зная об этом, рассчитывать на приход Васильева не очень уместно.
А вот в Газизова из Уфы поверю - он и покупок дорогих почти не совершал, и продавал игроков задорого. Только выход ли это? Не приблизимся ли мы по уровню к Уфе? Уже, кстати, в середине таблицы ошиваемся...
По нашей информации, данное решение Федуну подсказал один из приближенных к нему советников. (Вячеслав Короткин)
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Все виноваты, но только не Федун!!!
По нашей информации, данное решение Федуну подсказал один из приближенных к нему советников. (Вячеслав Короткин)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Все виноваты, но только не Федун!!!
Федун спит и видит, чтобы дать серьезные полномочия такому менеджеру как Васильев.
Он скорее бейсболку свою съест!
Федун спит и видит, чтобы дать серьезные полномочия такому менеджеру как Васильев.
Он скорее бейсболку свою съест!