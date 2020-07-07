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Вадим Васильев может стать новым гендиректором «Спартака»

07 июля 2020, 15:45

Руководство «Спартака» рассматривает несколько кандидатур на вакантное место генерального директора клуба.

Напомним, что сегодня московский клуб уволил с этой должности Томаса Цорна.

Среди претендентов на пост — бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев. В высшем руководстве монегасков Васильев проработал с 2013 по 2019 год.

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Все комментарии
112910415
112910415
07 июля в 19:45
любопытно
Igo0rek
Igo0rek
07 июля в 17:20
    Bastardo
    Bastardo ответ makkie (раскрыть)
    07 июля в 17:04
    Газизов переоценён. Достаточно глянуть на подбор форвардов. Особенно центральных, с ними исторически клубу тяжело, начиная с Ханджича и заканчивая Козловым. Да и Уфе по финансовым причинам нужно перепродавать игроков, а нужно ли это Спартаку. Мне кажется, лучше не Газизова тащить, а уфискую селекцию
    mortid
    mortid
    07 июля в 16:46
    Шалимову дайте порулить, он знает толк. Не зря же взяли на ТВ аналитиком :D
    makkie
    makkie ответ vm777 (раскрыть)
    07 июля в 16:45
    Привет, Олег!

    Васильев, как мы знаем, человек серьезный, при нём Монако стал чемпионом и дошёл до 1/4 ЛЧ. Ну и не забываем о топ-продажах клуба за космический ценник. Тот же Мбаппе, например.
    И при этом Васильев попросит полномочий. Даст ли их Федун? А кому до этого давал? Всегда ставил марионетку (со времён Первака) и увольнял при любом удобном случае.

    Зная об этом, рассчитывать на приход Васильева не очень уместно.
    А вот в Газизова из Уфы поверю - он и покупок дорогих почти не совершал, и продавал игроков задорого. Только выход ли это? Не приблизимся ли мы по уровню к Уфе? Уже, кстати, в середине таблицы ошиваемся...
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
    07 июля в 16:44
    Где Васильев, там и Жардим?
    КАМЮ
    КАМЮ
    07 июля в 16:37
    Из Монако на электрический стул по своей воле?
    ДАША Д
    ДАША Д
    07 июля в 16:34
    Очередной дорогой руководитель.
    vm777
    vm777 ответ makkie (раскрыть)
    07 июля в 16:23
    Макс, привет) А что не так с Васильевым?
    Alhunah
    Alhunah
    07 июля в 16:19
    давайте этого Васю Вадимова, вот дела сразу в гору пойдут, инфа сотка
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    07 июля в 15:56, ред.
    По данным «», владелец «Спартака» Леонид Федун возложил на теперь уже экс-гендиректора клуба Томаса Цорна вину за неудачные результаты команды в этом сезоне. В частности, именно Цорн приглашал нынешнего главного тренера. Ещё одна причина — попытка тем самым встряхнуть команду перед концовкой чемпионата и полуфинальным матчем Кубка России против «Зенита». И наконец, третья веская причина — плохое судейство матчей «Спартака» на протяжении сезона. По мнению владельца, гендиректор должен был уберечь команду от судейского произвола — но не справился.
    По нашей информации, данное решение Федуну подсказал один из приближенных к нему советников. (Вячеслав Короткин)
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    Все виноваты, но только не Федун!!!
    makkie
    makkie
    07 июля в 15:48, ред.
    Ага, ЩаЗ...
    Федун спит и видит, чтобы дать серьезные полномочия такому менеджеру как Васильев.
    Он скорее бейсболку свою съест!
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