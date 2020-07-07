Вадим Васильев может стать новым гендиректором «Спартака»

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07 июля 2020, 15:45

Руководство «Спартака» рассматривает несколько кандидатур на вакантное место генерального директора клуба.

Напомним, что сегодня московский клуб уволил с этой должности Томаса Цорна.

Среди претендентов на пост — бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев. В высшем руководстве монегасков Васильев проработал с 2013 по 2019 год.