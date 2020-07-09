Председатель попечительского совета «Уфы»: «Мы очень рады за Газизова»

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал переход генерального директора клуба Шамиля Газизова на аналогичную должность в «Спартак».

Мы очень рады за Шамиля. Особенно рады, что он уходит от нас на такой позитивной волне, всё-таки победа над одним из лидеров чемпионата многого стоит. Тем более, она приблизила нас к еврокубковой зоне. Что касается решения по уходу Газизова в «Спартак»: оно смотрится очень логичным, хорошо, что в России начинают смотреть за успехами людей в регионах и начинают вытаскивать их в Москву. Мне кажется, это правильная политика. Глава Республики Башкортостан также поддержал переход Газизова в «Спартак».

Нам некорректно в данной ситуации обсуждать детали перехода, так как это было решение «Спартака». Я ещё раз скажу, что Радий Фаритович Хабиров это решение приветствует, из нашего региона забирают успешных людей руководить большими федеральными проектами. Мы очень рады этому событию. По поводу внутренней кухни вам лучше обратиться к руководству «Спартака». Если хотят раскрывать, как шли переговоры, то расскажут. Конечно, когда мы узнали об интересе, были обескуражены, думали: кто же заменит Газизова? А потом мы просто порадовались за Шамиля.

Есть ли кандидатуры на замену? Сейчас сложная ситуация. Пока я сам буду руководить клубом, стану больше принимать участие в решениях. По крайней мере, я несу ответственность за результаты перед Главой Республики Башкортостан. Шамиль Газизов – талантливый человек, с интуицией, футбольным талантом. Мы надеемся, что у нас в Башкортостане подросли новые люди для таких должностей. Некоторые наработки у нас есть, но пока мы не готовы их объявлять.

Это будет только человек из нашей республики. Нам важно, чтобы по-прежнему человек был заточен на то, чтобы за маленькие деньги давать результат.