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Федун: «Удаление Тедеско? Понимаю его, похоже на судейство в 2008-м»

09 июля 2020, 00:19
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Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал удаление главного тренера Доменико Тедеско за споры с арбитром в матче 27-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

Поведение Тедеско? Если бы я был на его месте, то даже не знаю, что делал. Я его понимаю. Вспоминаю 2008 год, это очень похоже на то судейство.

Мы договорились, что судейство я не комментирую. Вы всё видели и делайте выводы.

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Legend 6
Legend 6
09 июля в 07:00
Здравствуйте.
Почему этот персонаж и суток в бане не отсидев, снова строчит оскорбления? Он блатной?
https://m.soccer.ru/users/evgeniy-makrushin
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
09 июля в 05:13
"вы еще не ныли? тогда мы идем к Вам")
Leha-ha50
Leha-ha50
09 июля в 01:06
Опять Федуна обидели, бедняга.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
09 июля в 00:28
Горе от ума...
Тодеско быстро выучил русский язык....судьи начали понимать им сказанное....и удалять..
oFANATo
oFANATo
09 июля в 00:23
Намекает на заговор...
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