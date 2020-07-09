Федун: «Удаление Тедеско? Понимаю его, похоже на судейство в 2008-м»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал удаление главного тренера Доменико Тедеско за споры с арбитром в матче 27-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).
Поведение Тедеско? Если бы я был на его месте, то даже не знаю, что делал. Я его понимаю. Вспоминаю 2008 год, это очень похоже на то судейство.
Мы договорились, что судейство я не комментирую. Вы всё видели и делайте выводы.
Почему этот персонаж и суток в бане не отсидев, снова строчит оскорбления? Он блатной?
https://m.soccer.ru/users/evgeniy-makrushin
Почему этот персонаж и суток в бане не отсидев, снова строчит оскорбления? Он блатной?
https://m.soccer.ru/users/evgeniy-makrushin
Тодеско быстро выучил русский язык....судьи начали понимать им сказанное....и удалять..
Тодеско быстро выучил русский язык....судьи начали понимать им сказанное....и удалять..