Тедеско: «Увольнение Цорна было сюрпризом для меня»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал увольнение Томаса Цорна с поста генерального директора клуба.

Это было сюрпризом для меня, я узнал это только вчера. Я считаю, что он грамотный, умный руководитель. Думаю, что у него большое будущее. Он постоянно был с командой, на тренировках, говорил с игроками. Он сделал все, чтобы мы могли заниматься футболом и только.

Футбол — это бизнес. Мне сказали днем, что он уходит, и я сконцентрировался на работе. Сказалось ли это на ребятах? Трудно сказать, все ребята разные. Несмотря на это, ребята вышли на поле и показали игру, заработали очко и прервали серию поражений.