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Тедеско: «Увольнение Цорна было сюрпризом для меня»

09 июля 2020, 00:41

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал увольнение Томаса Цорна с поста генерального директора клуба.

Это было сюрпризом для меня, я узнал это только вчера. Я считаю, что он грамотный, умный руководитель. Думаю, что у него большое будущее. Он постоянно был с командой, на тренировках, говорил с игроками. Он сделал все, чтобы мы могли заниматься футболом и только.

Футбол — это бизнес. Мне сказали днем, что он уходит, и я сконцентрировался на работе. Сказалось ли это на ребятах? Трудно сказать, все ребята разные. Несмотря на это, ребята вышли на поле и показали игру, заработали очко и прервали серию поражений.

Новым гендиректором «Спартака» назначен Шамиль Газизов, ранее занимавший аналогичную должность в «Уфе». 

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Все комментарии
Террпсихора
Террпсихора
09 июля в 18:43
Тедеско, это такой клуб , с которым можно за 16 лет взять единственное чемпионство, а по осени тебя выгонят!
VAN ARM
VAN ARM
09 июля в 07:24
готовься и ты)))
112910415
112910415
09 июля в 05:24
как на минном поле ..
cska vperiod
cska vperiod
09 июля в 05:17
Решил сам ноги делать пока не попёрли.
Caniggia
Caniggia
09 июля в 02:01
Ну если так говорит, значит и сам собрался слинять.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
09 июля в 01:37
На ребятах которые вышли на поле увольнение Цорна никак не могло сказаться, им по барабану, а вот клиенты типа Баду и Романьоли надо думать уже пакуют вещички.
Leha-ha50
Leha-ha50
09 июля в 01:04, ред.
А еще большим сюрпризом может стать итоговое место в таблице!!!
Завтра Урал или Динамо могут отправить бело-красных на 8е место.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 июля в 01:02
У народных все запросто...
25процентный клоун
25процентный клоун
09 июля в 00:50
Чемоданом пахнет
oFANATo
oFANATo
09 июля в 00:44
Тедеско, это называется - нежданчик.
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