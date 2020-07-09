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Кирьяков: «Тедеско „поплыл“. Его удаление абсолютно справедливо»

09 июля 2020, 01:41
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал удаление главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско в матче 27-го тура РПЛ с «Локомотивом».

— Удаление Тедеско абсолютно справедливо. Если бы он такое сказал судье в Германии, его бы дисквалифицировали игр на пять. Это очевидно читалось по губам. Я понял это слово.

— Что это за ругательство?

— Я не буду заниматься провокациями, но на матерном немецком языке это одно из самых обидных и жёстких слов. Тедеско несколько раз его повторил.

— На ваш взгляд, что происходит с Тедеско? У него сдают нервы?

— Тедеско «поплыл». Это очевидно. Я могу его понять: эмоции, нервы, давление... Он въехал в Россию на белом коне. Стал тренировать один из сильнейших клубов с большими традициями. Тедеско думал, что в ближайшее время сделает «Спартак» лучшим в России, но по ходу сезона понял, что здесь не всё так просто, как ему казалось после Бундеслиги. И наверное, это сыграло с ним злую шутку. Он не смог перестроиться на российские реалии.

— Вы считаете, что Тедеско, скорее всего, покинет «Спартак»?

— Однозначно! Учитывая его молодость и незнание нашего менталитета, думаю, что он сейчас находится в серьёзной психологической яме. Из неё очень тяжело выйти. Сегодня его удалили по делу. Везде тренер должен получать красные карточки за такое поведение. Тедеско должен это понять. Россия – не банановая республика. Здесь чемпионат, который входит в шестёрку лучших в Европе. Тедеско надо опуститься на землю.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
09 июля в 04:16
Взял и обо76 тренера.
Leha-ha50
Leha-ha50
09 июля в 02:02
Теперь если кубок не возьмет , прощай попрыгунчик!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
09 июля в 02:01
Тут я с товарищем соглашусь!!!
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