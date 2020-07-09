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Юран: «Где-то могу понять Тедеско, но он очень по-хамски вёл себя с судьёй»

09 июля 2020, 02:15
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Экс-нападающий «Спартака» Сергей Юран поделился мнением о матче бывшей команды против «Локомотива» (1:1) в 27-м туре РПЛ и прокомментировал удаление наставника «красно-белых» Доменико Тедеско.

Результат закономерен, поскольку обе команды имели немного моментов для взятия ворот. Логичная ничья, которая ничего хорошего не сулит ни одной из команд. «Красно-белые» до предела усложнили себе борьбу за выход в Лигу Европы через чемпионат, а «Локомотив» теперь далеко не фаворит в борьбе за попадание в групповой этап Лиги чемпионов.

Что касается поведения Тедеско, то где-то по-человечески могу понять его. Я сам человек вспыльчивый. Возможно, на него повлияло увольнение генерального директора, который приглашал Доменико. Но тут нужно включать профессионализм и максимально сосредоточиваться на игре своей команды. А Тедеско очень по-хамски вёл себя с судьёй.

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Все комментарии
тумба-юмба
тумба-юмба
09 июля в 13:25
Всё правильно сделал Тедеско,как судья вёл себя по отношению к СПАРТАКУ,так и тренер вёл себя по отношению к судье.
cska1948
cska1948
09 июля в 09:39
"...А Тедеско очень по-хамски вёл себя с судьёй."
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Предсмертная агония.
Lao-Dzi
Lao-Dzi
09 июля в 06:49
Наверное, это недостаток воспитания.
Caniggia
Caniggia
09 июля в 05:33
Прав Юран, Тедеско повёл себя с судьёй очень по-хамски, прямо как сам Юран любит.
ДАША Д
ДАША Д
09 июля в 05:19
Ну сказал и сказал, чего дым раздувать ...
mihaluch
mihaluch
09 июля в 04:49
Итог справедливый,обе команды ничего не показали.
Wolf77785
Wolf77785
09 июля в 02:22
Ничья не в пользу КС и Оренбурга, ибо шансы на 15 место чуть уменьшились(
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