Юран: «Где-то могу понять Тедеско, но он очень по-хамски вёл себя с судьёй»

Экс-нападающий «Спартака» поделился мнением о матче бывшей команды против «Локомотива» (1:1) в 27-м туре РПЛ и прокомментировал удаление наставника «красно-белых» .

Результат закономерен, поскольку обе команды имели немного моментов для взятия ворот. Логичная ничья, которая ничего хорошего не сулит ни одной из команд. «Красно-белые» до предела усложнили себе борьбу за выход в Лигу Европы через чемпионат, а «Локомотив» теперь далеко не фаворит в борьбе за попадание в групповой этап Лиги чемпионов.

Что касается поведения Тедеско, то где-то по-человечески могу понять его. Я сам человек вспыльчивый. Возможно, на него повлияло увольнение генерального директора, который приглашал Доменико. Но тут нужно включать профессионализм и максимально сосредоточиваться на игре своей команды. А Тедеско очень по-хамски вёл себя с судьёй.