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Джикия: «Тедеско в раздевалке тоже завёлся. Новый стол придётся заказывать»

09 июля 2020, 00:00
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал удаление главного тренера красно-белых Доменико Тедеско в матче 27-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:1).

Насчёт судейства лучше ничего не говорить. Понятно, что от нас зависит, как мы будем играть. Мы добиваемся результата, играем. Понятно, что после «Тамбова» о судьях говорить неправильно. «Спартак» должен обыгрывать «Тамбов». Футболисты ошибаются, судьи ошибаются. Тедеско в раздевалке тоже завёлся. Новый стол нам придётся заказывать. Посмотрим, как будет, сколько матчей он пропустит. Без тренера, конечно, тяжело.

Маслов и Гапонов молодцы. Считаю, хорошо справились сегодня. Они прибавляют, прогрессируют. Они огромные молодцы, рад, что появляется конкуренция в этой зоне. Никита Баженов сказал, что у команды нет лидера? Ну ему виднее сверху, наверное, сидеть и говорить.

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Все комментарии
Аpбитр
Аpбитр ответ Великолепный (раскрыть)
09 июля в 09:46
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Великолепный
Великолепный
09 июля в 09:26, ред.
Лучше бы в Беларусь съездил, чем столы ломать.
Армейская душа
Армейская душа
09 июля в 08:15
Это Тыдеску ролик Зенита вдохновил или просто свиная атмосфера?
ЮЗИК
ЮЗИК
09 июля в 06:38
Заводной похоже этот Тедеско
VAN ARM
VAN ARM
09 июля в 06:34, ред.
лечить надо)) а то скоро кусаться начнёт)))) теперь точно к бульбашам поедет)))
25процентный клоун
25процентный клоун
09 июля в 00:38
Баженов прав
Палыч82
Палыч82
09 июля в 00:23
Ну это Георгий зря в СМИ про погром раздевалочный от Тедеско сказал,) Доменико ж пред под дисциплинарку и так попадает, а сломанные столы - негативный фон
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
09 июля в 00:20
    kotmyshka
    kotmyshka
    09 июля в 00:16
    "Александр Македонский, конечно, герой, но зачем же стулья ломать?"
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    09 июля в 00:10, ред.
    Почему не послушал умных людей....не поехал денька на 3-4 в Белорусь....???
    Теперь сломанные столы...дисква...
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    09 июля в 00:09
    Тедеско надо было намного раньше завестись, а сейчас уже поздно
    Фраза о том что в Спартаке нет лидера во многом адресовано Джикии. Капитан должен всегда вести за собой команду
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