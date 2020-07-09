Джикия: «Тедеско в раздевалке тоже завёлся. Новый стол придётся заказывать»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал удаление главного тренера красно-белых Доменико Тедеско в матче 27-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:1).
Насчёт судейства лучше ничего не говорить. Понятно, что от нас зависит, как мы будем играть. Мы добиваемся результата, играем. Понятно, что после «Тамбова» о судьях говорить неправильно. «Спартак» должен обыгрывать «Тамбов». Футболисты ошибаются, судьи ошибаются. Тедеско в раздевалке тоже завёлся. Новый стол нам придётся заказывать. Посмотрим, как будет, сколько матчей он пропустит. Без тренера, конечно, тяжело.
Маслов и Гапонов молодцы. Считаю, хорошо справились сегодня. Они прибавляют, прогрессируют. Они огромные молодцы, рад, что появляется конкуренция в этой зоне. Никита Баженов сказал, что у команды нет лидера? Ну ему виднее сверху, наверное, сидеть и говорить.
и это не фотомонтаж..затребовали поменчть стол..
я таки в шоке,он с тех пор живой и за ним едят ?!?
и это не фотомонтаж..затребовали поменчть стол..
я таки в шоке,он с тех пор живой и за ним едят ?!?
Теперь сломанные столы...дисква...
Теперь сломанные столы...дисква...
Фраза о том что в Спартаке нет лидера во многом адресовано Джикии. Капитан должен всегда вести за собой команду
Фраза о том что в Спартаке нет лидера во многом адресовано Джикии. Капитан должен всегда вести за собой команду