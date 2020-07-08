ГлавнаяНовости

Газизов — о своём назначении в «Спартак»: «Это очень большой вызов»

08 июля 2020, 23:56

Новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал назначение в московский клуб.

Понимаю, это очень большой вызов. Большая ответственность. У меня было время подумать и принять решение. После нескольких встреч с Федуном я всё понял, понял, какие будут полномочия и задачи. Уверен, всё будет хорошо.

«Уфу» не бросаю. Надеюсь, у них всё будет хорошо. Менеджмент, который был со мной, вырос. Я в них полностью уверен, модель выбрана правильная. «Уфа» достигнет высоких результатов, не сомневаюсь. Моя доля в клубе уже передана другому человеку, с этим нет проблем.

Все новости
Наумов: «Сомневаюсь, что „Локомотив“ удержится в первой тройке»
Сегодня, 05:31 Комментарии1
Мостовой: «Замах у „Спартака“ хороший. Но это всё на бумаге»
Сегодня, 03:38 Комментарии4
Сёмин – Фарфану: «Не обижайся, им и Хвича не подошёл»
Сегодня, 03:18 Комментарии5
Газизов о переговорах с Кокориным: «Его поведение будет достоянием музеев»
Сегодня, 02:06 Комментарии8
Газизов о влиянии жены Федуна на «Спартак»: «Спросите у Федуна»
Сегодня, 01:19 Комментарии4
Ответные и безответные. Лига Европы вернулась!
Сегодня, 00:20Сергей Иванов в блоге Цифровое измерениеКомментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков
11 июля в 00:01
зашквар...
Сп62
Сп62
09 июля в 10:40
Мы всё равно будем надеяться на лучшее.
cska1948
cska1948 ответ 4ecTHbIu (раскрыть)
09 июля в 10:30
Рассчитывать конечно можно, но скорее всего завистники не дадут Газизову спокойно работать.
Сергей19
Сергей19
09 июля в 10:08
Добро пожаловать в Спартак!
gwynb1eidd
gwynb1eidd
09 июля в 08:53
Не знаю зачем это Газизову, но думаю его в спаме сожрут... Как менеджер он доказал свой профессионализм в Уфе, это практически единственный толковый менеджер в нашем футболе, но в спаме решают связи, лизуны и прилипалы, так что работать ему эффективно всё ровно не дадут...
112910415
112910415
09 июля в 08:48
однажды у кого-то получится !
Gahi
Gahi
09 июля в 07:37
Очень рискованный шаг, что будет дальше, если не так всё пойдёт. Но ключевое слово, Моя доля уже передана другому человеку? Это действительно большой вызов. Удачи
mortid
mortid ответ 4ecTHbIu (раскрыть)
09 июля в 06:26
В этом клубе никому не позволят брать управление в свои руки. Как Лукойл стал спонсором клуба, так наступил бардак, которому не видно конца и края. Для Газизова это будет не большой вызов, а большой выход, как всем предыдущим.
cska vperiod
cska vperiod
09 июля в 05:20
У Газизова времени до декабря он должен осмотреться и скорее решать свои вопросы.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Трезвый повар (раскрыть)
09 июля в 02:28
Тогда как Цорн через годик вылетит.
Федун не терпит самостоятельности.
4ecTHbIu
4ecTHbIu
09 июля в 02:02
Об успехах Газизова говорят успехи Уфы, а Спартак отстаёт от неё в турнирной таблице, причём бюджет Спартака больше в несколько раз и я думаю можно рассчитывать на то, что Газизов, как человек готовый и привыкший брать управление клубом в свои руки, поможет восстановить клуб. Удачи.
valt134
valt134
09 июля в 00:42
И Этот на «БАБЛО» повелся...
Caniggia
Caniggia
09 июля в 00:39
Удачи, вроде мужик грамотный!
Трезвый повар
Трезвый повар
09 июля в 00:04
Для успешной работы Газизову надо поменьше прислушиваться к Федуну и по возможности самостоятельно принимать решения
Makao
Makao ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
09 июля в 00:01
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    08 июля в 23:58
    И не долгий...
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100