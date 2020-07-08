Газизов — о своём назначении в «Спартак»: «Это очень большой вызов»

Новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал назначение в московский клуб.

Понимаю, это очень большой вызов. Большая ответственность. У меня было время подумать и принять решение. После нескольких встреч с Федуном я всё понял, понял, какие будут полномочия и задачи. Уверен, всё будет хорошо.

«Уфу» не бросаю. Надеюсь, у них всё будет хорошо. Менеджмент, который был со мной, вырос. Я в них полностью уверен, модель выбрана правильная. «Уфа» достигнет высоких результатов, не сомневаюсь. Моя доля в клубе уже передана другому человеку, с этим нет проблем.