Наумов: «Оптимальная сумма за Алексея Миранчука — € 25-30 млн»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением об амбициях полузащитника «железнодорожников» .

Я не думаю, что запрет на уход Миранчука пойдёт на пользу «Локомотиву». Он сейчас способен играть в одном из лучших клубов Европы. И находится в расцвете сил. Если «Локомотив» устроит финансовое предложение, то конечно, надо отпускать.

Какая сумма за Миранчука была бы оптимальной? В пределах € 25-30 млн. Но сомневаюсь, что такую сумму дадут. Если предложат 20 миллионов, я бы на месте «Локомотива» согласился. Если Миранчук хочет играть в Европе, нельзя ему ломать карьеру. Никакой пользы от этого не будет. Когда я был президентом «Локомотива», мы продавали Динияра Билялетдинова в «Эвертон». Капитан команды, ведущий игрок. Но он сказал: «Я уже не могу. Хочу в Англию». Если бы остался, то закис.

У него остался год контракта – это очень мало. Через полгода Миранчук уже может искать другой клуб и заключать с ним предварительный контракт. За этот срок очень сложно сделать новый контракт. Договариваться надо было, когда оставалось минимум 1,5 года. Тем более с таким перспективным игроком, как Миранчук. И подписывать контракт на максимально большой срок: не на три года, а на пять лет.