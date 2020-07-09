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Наумов: «Оптимальная сумма за Алексея Миранчука — € 25-30 млн»

09 июля 2020, 18:47

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением об амбициях полузащитника «железнодорожников» Алексея Миранчука.

Я не думаю, что запрет на уход Миранчука пойдёт на пользу «Локомотиву». Он сейчас способен играть в одном из лучших клубов Европы. И находится в расцвете сил. Если «Локомотив» устроит финансовое предложение, то конечно, надо отпускать.

Какая сумма за Миранчука была бы оптимальной? В пределах € 25-30 млн. Но сомневаюсь, что такую сумму дадут. Если предложат 20 миллионов, я бы на месте «Локомотива» согласился. Если Миранчук хочет играть в Европе, нельзя ему ломать карьеру. Никакой пользы от этого не будет. Когда я был президентом «Локомотива», мы продавали Динияра Билялетдинова в «Эвертон». Капитан команды, ведущий игрок. Но он сказал: «Я уже не могу. Хочу в Англию». Если бы остался, то закис.

У него остался год контракта – это очень мало. Через полгода Миранчук уже может искать другой клуб и заключать с ним предварительный контракт. За этот срок очень сложно сделать новый контракт. Договариваться надо было, когда оставалось минимум 1,5 года. Тем более с таким перспективным игроком, как Миранчук. И подписывать контракт на максимально большой срок: не на три года, а на пять лет.

Ранее слухи о возможном переходе Алексея в «Краснодар» прокомментировал его агент.

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Все комментарии
youtomee
youtomee
09 июля в 21:32
"Он сейчас способен играть в одном из лучших клубов Европы" это в каком? поясните
minai
minai
09 июля в 20:44
Но почему такое ощущение, что сейчас за него никто покурить не оставит.
pomor 445
pomor 445
09 июля в 20:24
Наумов действует по избитому принципу: проси вдвое против того, на что рассчитываешь.
112910415
112910415
09 июля в 20:15
сумма настолько оптимальная, что с этим ценником его Локо и на пенсию проводит !
25процентный клоун
25процентный клоун
09 июля в 20:15
15 и в испанию или италию, там пенсионеры в почете и пешеходы
Eddja
Eddja
09 июля в 20:03
Шкендия сроду не найдет таких денег.
Субъективное мнение
Субъективное мнение
09 июля в 19:59, ред.
10-15 предложат и то хорошо, даже думать нечего... Будут гнуть пальцы, будет сидеть в Локо до конца карьеры.
VAN ARM
VAN ARM
09 июля в 19:49
стоит то стоит но не купит ни кто))))))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
09 июля в 19:47
Ко всему прочему он даже в сборной то особо не закрепился. Более твердые в сборной в полузащите это Головин, Оздоев, Забнин. Во всяком случае норму АПЛ - 75% матчей за сборную он точно не выполняет. Он, конечно для РПЛ игрок отличный, но в Европе другие критерии.
cevin cigan
cevin cigan
09 июля в 19:45
Да и двадцать никто не даст,а через год вообще забудут,если на Евро не стрельнит.
ДАША Д
ДАША Д
09 июля в 19:42
Если поделить на два или три, то получится точная сумма
For56tas
For56tas
09 июля в 19:30
5 миллионов и то подумают пять раз.
particular
particular
09 июля в 19:29
Он что - чемпион мира, Европы, обладатель ЕК, адаптирован к ведущим лигам или у него безумная статистика???
Его заявленный ценник - это хотелки продавца, которые явно завышены и не оправданы... То, что он выделяется на фоне РПЛ - не повод для оптимистичных заявлений и миража ожиданий...
DERBY COUNTY
DERBY COUNTY
09 июля в 19:14
Алексей без ценнин!
Zimmer
Zimmer
09 июля в 19:11
Пусть решают сами.
Leha-ha50
Leha-ha50
09 июля в 18:57
Ждем развития событий?
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
09 июля в 18:56
теперь осталось узнать что они там курят перед тем как делиться мнением
plusnindimon
plusnindimon
09 июля в 18:56
Что так мало, 50 минимум.
Colchoneros
Colchoneros
09 июля в 18:56
10 - 15 максимум!
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
09 июля в 18:52
Надо же такое придумать.
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