Дюков: «„Зенит“ убедительно провёл сезон, одержал уверенную победу в РПЛ»

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о чемпионстве «Зенита».

Нет одной причины, это комплекс факторов. Квалифицированный тренерский штаб, сплоченная сильная команда, которая грамотно укомплектована, отсутствие промахов в организационной работе и мощная поддержка многомиллионной армии болельщиков. Команда убедительно провела сезон, одержала уверенную и заслуженную победу.

Я отметил в своем выступлении [во время награждения «Зенита»], что, когда пришла пандемия и ситуация была непростой, «Зенит» был на первом месте, но с самого начала выступал за то, чтобы возобновить сезон и завершить его на футбольном поле. И они стали победителями по спортивному принципу. Оттого победа вдвойне ценна.