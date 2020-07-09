Дюков: «„Зенит“ убедительно провёл сезон, одержал уверенную победу в РПЛ»

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о чемпионстве «Зенита».
Нет одной причины, это комплекс факторов. Квалифицированный тренерский штаб, сплоченная сильная команда, которая грамотно укомплектована, отсутствие промахов в организационной работе и мощная поддержка многомиллионной армии болельщиков. Команда убедительно провела сезон, одержала уверенную и заслуженную победу.
Я отметил в своем выступлении [во время награждения «Зенита»], что, когда пришла пандемия и ситуация была непростой, «Зенит» был на первом месте, но с самого начала выступал за то, чтобы возобновить сезон и завершить его на футбольном поле. И они стали победителями по спортивному принципу. Оттого победа вдвойне ценна.
Того чего достаточно чтоб забить по 4 мяча Краснодару или ЦСКА - совсем недостаточно чтоб проявить себя в еврокубках....
По-моему лет 5 назад были по-укомплектовенней.....Халк,Витсель,Гарай,Хави Гарсиа,Рондон,Тимощук,Кришито,Данни........
Какой будет Зенит в сезоне 2020/2021...????
Азмун - на чемоданах...Кузяев - походу уже принял решение ...Кокорин - в репутационном карантине....Дзюбе - 33-й год....Иванович,Маммана,Ригони,Шатов,Смольников - в списке тех кто скорей всего покинут клуб...Жиркову - на период чемпионата пойдёт 38-й год....
Эрнани и Осорио - изначально не были зенитоуровневыми игроками ???
Ну и с кем остаётся Семак ????
Ну и где бравадная укомплектованность ???
Того чего достаточно чтоб забить по 4 мяча Краснодару или ЦСКА - совсем недостаточно чтоб проявить себя в еврокубках....
По-моему лет 5 назад были по-укомплектовенней.....Халк,Витсель,Гарай,Хави Гарсиа,Рондон,Тимощук,Кришито,Данни........
Какой будет Зенит в сезоне 2020/2021...????
Азмун - на чемоданах...Кузяев - походу уже принял решение ...Кокорин - в репутационном карантине....Дзюбе - 33-й год....Иванович,Маммана,Ригони,Шатов,Смольников - в списке тех кто скорей всего покинут клуб...Жиркову - на период чемпионата пойдёт 38-й год....
Эрнани и Осорио - изначально не были зенитоуровневыми игроками ???
Ну и с кем остаётся Семак ????
Ну и где бравадная укомплектованность ???
Гендиректор "Зенита" выразил уверенность в победе команды в РПЛ в год 95-летия клуба.
Вот для этого создавались ДВА фарм клуба, для этого подключался админресурс. + Егоровы и Вилковы. Для этого зениту разрешили в кабинетах на две недели раньше тренироваться после самоизоляции команд.
Гендиректор "Зенита" выразил уверенность в победе команды в РПЛ в год 95-летия клуба.
Вот для этого создавались ДВА фарм клуба, для этого подключался админресурс. + Егоровы и Вилковы. Для этого зениту разрешили в кабинетах на две недели раньше тренироваться после самоизоляции команд.