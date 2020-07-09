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Дюков: «„Зенит“ убедительно провёл сезон, одержал уверенную победу в РПЛ»

09 июля 2020, 14:12

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о чемпионстве «Зенита».

Нет одной причины, это комплекс факторов. Квалифицированный тренерский штаб, сплоченная сильная команда, которая грамотно укомплектована, отсутствие промахов в организационной работе и мощная поддержка многомиллионной армии болельщиков. Команда убедительно провела сезон, одержала уверенную и заслуженную победу.

Я отметил в своем выступлении [во время награждения «Зенита»], что, когда пришла пандемия и ситуация была непростой, «Зенит» был на первом месте, но с самого начала выступал за то, чтобы возобновить сезон и завершить его на футбольном поле. И они стали победителями по спортивному принципу. Оттого победа вдвойне ценна.

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Все комментарии
112910415
112910415
09 июля в 17:25
не все факторы перечислил
морозз
морозз
09 июля в 17:09
И ты для этого Саня всё сделал, подключив 18 млр Миллера, судейский корпус и РФС! А также вместе со своим дружбаном Медведевым показал в полной красе творившейся беспредел в раздевалке Зенита! Где общественность клеймящая позором это действо, где Единая Россия во главе с Президентом! Где в конце концов Жириновский!
Не верю 90-м
Не верю 90-м ответ cska vperiod (раскрыть)
09 июля в 16:03
Особенно цска после разгрома от Зенита 4-0.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
09 июля в 15:49
На счёт грамотной укомплектованности - спорно....
Того чего достаточно чтоб забить по 4 мяча Краснодару или ЦСКА - совсем недостаточно чтоб проявить себя в еврокубках....

По-моему лет 5 назад были по-укомплектовенней.....Халк,Витсель,Гарай,Хави Гарсиа,Рондон,Тимощук,Кришито,Данни........

Какой будет Зенит в сезоне 2020/2021...????
Азмун - на чемоданах...Кузяев - походу уже принял решение ...Кокорин - в репутационном карантине....Дзюбе - 33-й год....Иванович,Маммана,Ригони,Шатов,Смольников - в списке тех кто скорей всего покинут клуб...Жиркову - на период чемпионата пойдёт 38-й год....
Эрнани и Осорио - изначально не были зенитоуровневыми игроками ???

Ну и с кем остаётся Семак ????
Ну и где бравадная укомплектованность ???
cska vperiod
cska vperiod
09 июля в 15:03
Кроме дюкова и его окружения мало кто так думает.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответ shlomo (раскрыть)
09 июля в 14:38
Еврокубки покажут уровень всех наших команд, а не только Зенита)
Не верю 90-м
Не верю 90-м
09 июля в 14:38
После победы над цска 4-0 вопросы к победе Зенита не корректны.
Svartalfheim
Svartalfheim ответ Трезвый повар (раскрыть)
09 июля в 14:28
    Эльмот
    Эльмот ответ shlomo (раскрыть)
    09 июля в 14:21
    Зачем писать не по теме, будет ЛЧ, тогда и высказывайтесь.
    oFANATo
    oFANATo
    09 июля в 14:20, ред.
    Дюков, вся страна знает для чего тебя протащили в РФС.

    Гендиректор "Зенита" выразил уверенность в победе команды в РПЛ в год 95-летия клуба.

    Вот для этого создавались ДВА фарм клуба, для этого подключался админресурс. + Егоровы и Вилковы. Для этого зениту разрешили в кабинетах на две недели раньше тренироваться после самоизоляции команд.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    09 июля в 14:20
    После "убедительно провел сезон" забыл добавить - "под моим чутким руководством"!!!
    shlomo
    shlomo
    09 июля в 14:18
    Ну что....Саша Дюков в своем репертуаре....ну если не подлизал, так на всякий случай отметился, а то можно и денег не получить и неприятностей отгрести....А то что Зенит уверенно выиграл чемп, так это 50 процентов успех команды и 50 процентов уровень нашего чемпионата....а факт "на лицо" будет в Лиги Чемпионов...там и определится и грамотная укомплектованность, и отсутствие промахов, и качество игры лучшей команды России....
    Lao-Dzi
    Lao-Dzi
    09 июля в 14:17
    Когда нет соперников победишь.
    oFANATo
    oFANATo
    09 июля в 14:16
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    09 июля в 14:16
    А Дзюба одержал уверенную победу над Азмуном
    mihaluch
    mihaluch
    09 июля в 14:15
    Открытие сделал
    For56tas
    For56tas
    09 июля в 14:14
    Это так и есть.
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