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Аршавин: «В „Уфе“ Газизов решал всё. В „Спартаке“ так не прокатит»

09 июля 2020, 16:05

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о новом генеральном директоре «Спартака» Шамиле Газизове.

Выбор Газизова логичен. Он проделал хорошую работу в «Уфе», пользуется авторитетом в агентских кругах. Результат клуба нормальный, независимо от тренера и игроков, для тех задач, которые ставятся. Это позитивный момент, что человек переходит на ранг выше лишь за свои заслуги, а не потому, что у него в «Спартаке» брат, сват и так далее.

Работа в «Уфе» отличается от «Спартака». Там он решал всё. Ему не нужно было никого спрашивать. В «Спартаке» так не прокатит. Важно будет понять, какие условия работы будут оговорены в разговоре с Федуном. У Газизова будет другой режим работы, потому что у «красно-белых» совсем другой уровень давления.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
09 июля в 19:04
Если Семаку в Зените прокатило, то почему Газизову не прокатит в Спартаке?
Чист
Чист
09 июля в 18:09
если опять всё оговаривать - вязать руки -для чего тогда вся эта возня
Сергей Саныч
Сергей Саныч
09 июля в 17:06
Пойти в Спартак на работу,как в Ашан за продуктами.
ermak6848
ermak6848
09 июля в 16:26
Андрей праФФ...
mihaluch
mihaluch
09 июля в 16:25
В Спартаке Жиришонок более веса будет иметь.
For56tas
For56tas
09 июля в 16:20
В спартаке сын Прядкина не угоден стал, что там Газизов, лезет в петлю.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
09 июля в 16:10
В cпартаке его съедят и выкинут через полгода никому не нужным
Стельмах
Стельмах
09 июля в 16:06
Это верно сказано.
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