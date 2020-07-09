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Аршавин: «„Зенит“ должен меняться для Лиги чемпионов»

09 июля 2020, 15:31

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о перспективах питерского клуба в Лиге чемпионов.

«Зенит» спокойно и на классе обыграл «Сочи», а потом веселился и отмечал победу. Все радовались. В мои времена так красиво не праздновали. Хотя тогда было более эмоционально. Город ждал этого. Дзюба провел два великолепных сезона. В прошлом году он был более ярким, но менее стабильным. В этом году был более полезен команде.

«Зенит» должен меняться для Лиги чемпионов. Не скажу, что масштабно, но есть нюансы. Наверняка встанет вопрос по Ивановичу и Жиркову. Они уже в солидном возрасте. Сохранять их или искать молодых и интересных футболистов? Есть еще вопрос. Уверен, что у клуба будет 8 хороших легионеров. Но где набрать 17 человек из ближнего зарубежья? В нашей лиге максимум 5 человек могут усилить «Зенит». Но вряд ли другие клубы продадут их. Продавать ли Азмуна? Нужно понять, вернется ли Кокорин.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Jeck Denielse (раскрыть)
09 июля в 21:14
Полностью согласен. И меня напрягло, что Осорио "подписали" этим пятым матчем. Значит, ещё одно легоместо занято.
Ригони,Дриусси,Маммана,Эрнани давно пора продать. Только покупателей надо найти, чтобы не в убыток себе. Ну или в небольшой убыток...
nubom
nubom
09 июля в 20:47
Когда ради 6 игр требуют миллионых вливаний, моя рука тянется к пистолету...
oFANATo
oFANATo
09 июля в 18:59
Андрюша, в ЛЧ не будет Дюкова, Миллера, Вилкова.
Там будут условные Бенфика, Лейпциг, Лион.
112910415
112910415
09 июля в 18:30
ветераны не вечны ...придётся сильно меняться
Hypnoz
Hypnoz
09 июля в 18:12
Если убрать команды- доноры, то это -12 очков. В принципе, бомжи ничем не отличаются от команд из первой пятёрки Рпл.
Это отчетливо видно в Европе, когда все вылетают из кубков на раз, два !
Legend 6
Legend 6 ответ Raamtvall (раскрыть)
09 июля в 17:59
Пожалей болел Зенита, им то негров подписали, то геи в команде навсю страну открылись
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
09 июля в 17:25, ред.
Команда должна меняться....
Вот Аршавину и флаг в руки....
Поначалу совместно с Рибалтой...потом пусть рулит сам....
На сегодня - он высказывает самые умные и адекватные вещи...

Менее чем за месяц до начала нового первенства - тишина....
Кто остаётся у Семака с кем можно хаживать в ЛЧ ??? Малком,Дзюба,Барриос,Сантос,Ракицкий.......всё.....

Прохин,Мусаев,Шамкин - пока молоды не опытны....
Иванович,Жирков - при всём уважении...75 лет на двоих...
Шатов,Смольников,Ерохин - когда в последний раз показывали фееричную игру...?? - года 3 назад....
Тишина на счёт Ригони,Дриусси,Мамманы,Эрнани....расчитывает на них Семак ?? - если нет - то зачем держать ??
Осорио - не замена Ивановичу...
Оздоев на днях просто отдал центр поля Краснодару...

Что с Кокориным ??... Азмуном??....Кузяевым ???

Почему Ростов,ЦСКА,Краснодар ведут переговоры....а Зенит который надо менять на 60-70% молчит ???
Минимум - нужен центральный защитник(Типа Ивановича или Гарая)...уровневый игрок центра поля (типа Витселя)...
Учитывая что играть придётся в трёх турнирах - минимумом не обойдёшься....)))
морозз
морозз
09 июля в 16:42
Конечно должен Андрюша, иначе с этим составом клуб на берегах Невы может испытать ошеломительный позор в ЛЧ! Во первых надо навести порядок в составе и убрать из команды Азмуна или Дзюбу, не должны мы пропагандировать не нашу культуру в раздевалке Зенита! Во вторых Лучше бы конечно расформировать Зенит и забыть о нём, но 18 млр рублей не дадут это сделать и это не выход! Остаётся покупать полный состав иностранцев именно на ЛЧ а в ЧР играть старым победным составом!
Raamtvall
Raamtvall
09 июля в 16:30
Да уже наменялись, щас ещё какой-нибудь Кузяев камин-аут совершит, будут вам перемены.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 июля в 16:07
Для России этого состава за глаза.
Однако под новый лимит нужно продавать 3-4 человек. А если думно усилиться легом ТОП-уровня, то 5-6.
Азмуна продадут при хорошем предложении и если вернется Кокорин.
А под ЛЧ нужно искать замену Ивановичу, Жиркову. При всем их опыте возраст берет свое.
С более молодыми соперниками они просто не добегут...
Zenit_84
Zenit_84
09 июля в 16:05
Обязательно
ДАША Д
ДАША Д
09 июля в 16:04
Из группы может и выйдут в Лигу Европы.
beefs
beefs
09 июля в 16:04
что то ничего о своих воспитанниках...
shlomo
shlomo
09 июля в 15:54
Молодца Андрюха..только непонятно кем усиливаться?.....и кто пойдет в Зенит
Kverkfjoll
Kverkfjoll
09 июля в 15:45
Это обязательно, а то в чемпионате у Зенита не было достойных соперников, все игры как тренеровки.
LOpp
LOpp ответ Пендальфсон (комментарий удален) (раскрыть)
09 июля в 15:37
опередил))
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