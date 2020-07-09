Аршавин: «„Зенит“ должен меняться для Лиги чемпионов»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о перспективах питерского клуба в Лиге чемпионов.
«Зенит» спокойно и на классе обыграл «Сочи», а потом веселился и отмечал победу. Все радовались. В мои времена так красиво не праздновали. Хотя тогда было более эмоционально. Город ждал этого. Дзюба провел два великолепных сезона. В прошлом году он был более ярким, но менее стабильным. В этом году был более полезен команде.
«Зенит» должен меняться для Лиги чемпионов. Не скажу, что масштабно, но есть нюансы. Наверняка встанет вопрос по Ивановичу и Жиркову. Они уже в солидном возрасте. Сохранять их или искать молодых и интересных футболистов? Есть еще вопрос. Уверен, что у клуба будет 8 хороших легионеров. Но где набрать 17 человек из ближнего зарубежья? В нашей лиге максимум 5 человек могут усилить «Зенит». Но вряд ли другие клубы продадут их. Продавать ли Азмуна? Нужно понять, вернется ли Кокорин.
Однако под новый лимит нужно продавать 3-4 человек. А если думно усилиться легом ТОП-уровня, то 5-6.
Азмуна продадут при хорошем предложении и если вернется Кокорин.
А под ЛЧ нужно искать замену Ивановичу, Жиркову. При всем их опыте возраст берет свое.
С более молодыми соперниками они просто не добегут...
Однако под новый лимит нужно продавать 3-4 человек. А если думно усилиться легом ТОП-уровня, то 5-6.
Азмуна продадут при хорошем предложении и если вернется Кокорин.
А под ЛЧ нужно искать замену Ивановичу, Жиркову. При всем их опыте возраст берет свое.
С более молодыми соперниками они просто не добегут...