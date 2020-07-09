Агент Рассказова: «Газизов вывел „Уфу“ на новый уровень»

Валерюс Мижигуркис, являющийся агентом защитника «Спартака» , прокомментировал назначение Шамиля Газизова на пост генерального директора московского клуба.

Если сравнивать с Томасом, то у Цорна вообще не было опыта работы в клубе. Результаты показывают, что он не справился. Газизов же многого добился в «Уфе». Вывел ее на новый уровень. Честно, не очень хорошо знаю Шамиля Камиловича, так как мы с ним общались всего один раз по Бордачеву и то коротко по телефону.