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Агент Рассказова: «Газизов вывел „Уфу“ на новый уровень»

09 июля 2020, 11:35

Валерюс Мижигуркис, являющийся агентом защитника «Спартака» Николая Рассказова, прокомментировал назначение Шамиля Газизова на пост генерального директора московского клуба.

Если сравнивать с Томасом, то у Цорна вообще не было опыта работы в клубе. Результаты показывают, что он не справился. Газизов же многого добился в «Уфе». Вывел ее на новый уровень. Честно, не очень хорошо знаю Шамиля Камиловича, так как мы с ним общались всего один раз по Бордачеву и то коротко по телефону.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
09 июля в 16:00
До Газизова у Уфы в принципе не было никакого уровня.
Lao-Dzi
Lao-Dzi
09 июля в 13:11
Выше спартака скоро и уровнем считаться не будет.
makkie
makkie
09 июля в 13:04
Ну да, с Цорном этот литовец не сработался... а контракт Рассказова продлевать нужно.
Теперь будет ластится к Газизову в надежде, что тот пойдет навстречу.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
09 июля в 11:54
Нет такого человека, кто хуже цорна на своей должности
mihaluch
mihaluch
09 июля в 11:54
Поглядим куда он выведет Спартак.
For56tas
For56tas
09 июля в 11:45
Главное, что обошли спартак.
Ipollit
Ipollit
09 июля в 11:39
Один раз беседовал по телефону и такие выводы о человеке.
DanjaG
DanjaG
09 июля в 11:36
Смешно этот бред читать.
ДСА
ДСА
09 июля в 11:36
Теперь и Спартак надо приподнять.
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