Уткин: «Темперамент Тедеско для „Спартака“ — как керосином тушить пожар»

Известный блогер и журналист Василий Уткин порассуждал о вспыльчивом характере главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.
В «Спартаке» тренер-психопат. Не в медицинском смысле, так называют людей, которые так себя ведут. Мне Тедеско лично очень симпатичен. Но на кой дьявол команде нужен тренер, который всё время удаляется и таким образом не может в полной мере исполнять свои обязанности? Я, честно сказать, не знаю. Мне кажется, что в «Спартаке» и так достаточно нервного напряжения. «Спартак» – это и так очень ответственная и стрессовая работа. Я скорее увидел бы там тренера-флегму, который способен успокоить ситуацию одним своим внешним видом. Хотя это тоже неважно, потому что не по темпераменту тренера подбирают.
Я думаю, что у Тедеско ничего не получится. Потому что он наверняка человек не без способностей, но с таким темпераментом работать сейчас в «Спартаке» – ну это примерно то же самое, как керосином тушить пожар.
Напомним, что Тедеско был удалён в матче 27-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1) за споры с арбитром. Это не первый случай конфронтации Доменико с арбитрами.
он уже многое понял
он уже многое понял
Ни некий КДК....
Ни свой визит туда....
Ни некий КДК....
Ни свой визит туда....
Уткин называет себя спортивным журналистом, но он таковым не является. Он околоспортивный журналист, хайпожор, жирдяй и скорей всего фанат спартака.
Уткин называет себя спортивным журналистом, но он таковым не является. Он околоспортивный журналист, хайпожор, жирдяй и скорей всего фанат спартака.