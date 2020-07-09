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Уткин: «Темперамент Тедеско для „Спартака“ — как керосином тушить пожар»

09 июля 2020, 17:06

Известный блогер и журналист Василий Уткин порассуждал о вспыльчивом характере главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

В «Спартаке» тренер-психопат. Не в медицинском смысле, так называют людей, которые так себя ведут. Мне Тедеско лично очень симпатичен. Но на кой дьявол команде нужен тренер, который всё время удаляется и таким образом не может в полной мере исполнять свои обязанности? Я, честно сказать, не знаю. Мне кажется, что в «Спартаке» и так достаточно нервного напряжения. «Спартак» – это и так очень ответственная и стрессовая работа. Я скорее увидел бы там тренера-флегму, который способен успокоить ситуацию одним своим внешним видом. Хотя это тоже неважно, потому что не по темпераменту тренера подбирают.

Я думаю, что у Тедеско ничего не получится. Потому что он наверняка человек не без способностей, но с таким темпераментом работать сейчас в «Спартаке» – ну это примерно то же самое, как керосином тушить пожар.

Напомним, что Тедеско был удалён в матче 27-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1) за споры с арбитром. Это не первый случай конфронтации Доменико с арбитрами.

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Все комментарии
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответ Caniggia (раскрыть)
10 июля в 18:03
чемпионство подарили на юбилей симоняна...
Юрниекс
Юрниекс
10 июля в 16:05
    Artemon9
    Artemon9 ответ andrefino13 (раскрыть)
    10 июля в 07:25
    Итальянец он, но с немецким паспортом
    Нури Нуриев
    Нури Нуриев
    09 июля в 23:40
      ZjzoRe
      ZjzoRe
      09 июля в 23:15
      но одно можно сказать: при Тедеско Спартак играет в футбол. Иногда прилично, иногда плохо, но это футбол, это можно смотреть. Конечно, это не Каррера, но все-таки
      311
      311
      09 июля в 22:54
      В спартаке дерганным стал, обстановка такая в спартаке!)
      Caniggia
      Caniggia
      09 июля в 22:26
      А Каррера, типа, был жутким флегматом, что впервые за 16 лет выиграл золото? Был не менее активным и темпераментным, своей энергетикой заряжая и держа в тонусе команду весь матч. И вообще слишком много толстяка Уткина, со своими неадекватными изрыганиями, стало последнее время, аж тошно!
      youtomee
      youtomee
      09 июля в 21:27
      "Я скорее увидел бы там тренера-флегму" ну был флегматичный пиджак, и что получилось?
      STVA 1
      STVA 1 ответ Эльмот (раскрыть)
      09 июля в 21:10
      Не доведеёт!В этом сезоне не вылетят!В следующем выгонят!)))
      berda2003
      berda2003
      09 июля в 21:01
      дело не в том, что тедеско прыгает, лапами машет и орёт, просто он не тренер, а шабашник, лимита московская...
      kolpankolpan
      kolpankolpan
      09 июля в 20:43
      Сколь не было их у спамеров все плохи оказались.На самом то деле не так.Весь яд там с глубины поднимается, массово.Вот тренера и лихорадит.Но с такой психикой для доброго лечения надо прыгать на амбала, враз поймет что надо быть потише.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      09 июля в 20:26
      Абсолютно верно. На выход
      Serg_Diamond
      Serg_Diamond
      09 июля в 20:01
      А там только такие и нужны! Разве Каррера не таким был по темпераменту? Просто если им давать голую тактику без эмоций, они сразу поймут, кто они и что они есть на самом деле
      Литейный 4
      Литейный 4
      09 июля в 19:51
      Тедеска тренеришка уровня пердива. Гыгыгы
      andrefino13
      andrefino13
      09 июля в 19:37
      Кто Тедеско по национальности? Немец. Не смешите, он родной до боли, только у нас не жил.... В Камеди типа грек есть , почти одно лицо почти.)))
      yrasikos22
      yrasikos22
      09 июля в 19:15
      Помниться когда Луческу жаловался спартачи обзывали его нытиком....,ловите ответку про Нытика Тедеску...
      ermak6848
      ermak6848
      09 июля в 19:14
      Очень Хорошо и во время сказал " Известный " блогер и журналист Василий Уткин
      волгодон 2
      волгодон 2
      09 июля в 19:09
      что румыну керосин- то спартачу - нефть !)
      Lucho Gonzalez
      Lucho Gonzalez
      09 июля в 18:53
      просто тедеска истеричка
      Эльмот
      Эльмот
      09 июля в 18:30
      Доведет темперамент Тедески спартак до пердива.
      RamonCSKA
      RamonCSKA
      09 июля в 18:25
      пиджак - тренер - флегма всегда с одним лицом
      Кошк 47
      Кошк 47
      09 июля в 18:24
      Уткена в Спартак тренером надо вместо Тедески!
      Рыжик-Мурыжик
      Рыжик-Мурыжик
      09 июля в 18:22
      Фанат Спартака переживает за Спартак. Как иначе он еще мог написать?
      Сп62
      Сп62
      09 июля в 18:17
      Вспомните, как Палыч вёл себя на бровке, да и на поле выскакивал. И ничего. Всё образуется. Тем более конец сезона.
      112910415
      112910415
      09 июля в 18:04
      думаю, что получится у молодого тренера !
      он уже многое понял
      Tangkuban
      Tangkuban ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
      09 июля в 17:54, ред.
      Он не скорее всего фанат спартака, а болеет за него с детства, вернее, обжирается за него и гадит вокруг на всех остальных.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      09 июля в 17:46, ред.
      Ещё полгода назад Тодеско и представить не мог ....
      Ни некий КДК....
      Ни свой визит туда....
      VAN ARM
      VAN ARM
      09 июля в 17:39
      Не темперамент а скорее показуха)))
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле
      09 июля в 17:36, ред.
      Уткин вообще о футболе говорит? О статистике, о тактике, о стратегии? О том какая нога рабочая у условного игрока или какой рывок может кто сделать, как ведёт себя кто либо в финальной трети поля...
      Уткин называет себя спортивным журналистом, но он таковым не является. Он околоспортивный журналист, хайпожор, жирдяй и скорей всего фанат спартака.
      kotmyshka
      kotmyshka
      09 июля в 17:34
      Психолог...
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