Уткин: «Меня совершенно не напрягает видео с Дзюбой и Азмуном»

Футбольный эксперт и блогер Василий Уткин прокомментировал видео из раздевалки «Зенита», на котором форвард имитирует половой акт со своим партнёром по команде .

Меня совершенно не напрягает видео с Дзюбой и Азмуном. Я вообще считаю, что нет запретных тем, и, в частности, запретных тем для шуток.

И уж чем-чем, а своим телом каждый человек свободен распоряжаться. И уж где-где, а в постели граждан государству точно делать нечего.

И вообще история этой брутальной шутки несет в себе только пользу. Для каминг-аута, вы прекрасно понимаете, общество и отдаленно не готово. А такая встряска — хоть что-то. Хоть чем-то.