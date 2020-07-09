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Уткин: «Меня совершенно не напрягает видео с Дзюбой и Азмуном»

09 июля 2020, 12:29

Футбольный эксперт и блогер Василий Уткин прокомментировал видео из раздевалки «Зенита», на котором форвард Артём Дзюба имитирует половой акт со своим партнёром по команде Сердаром Азмуном.

Меня совершенно не напрягает видео с Дзюбой и Азмуном. Я вообще считаю, что нет запретных тем, и, в частности, запретных тем для шуток. 

И уж чем-чем, а своим телом каждый человек свободен распоряжаться. И уж где-где, а в постели граждан государству точно делать нечего.

И вообще история этой брутальной шутки несет в себе только пользу. Для каминг-аута, вы прекрасно понимаете, общество и отдаленно не готово. А такая встряска — хоть что-то. Хоть чем-то.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
09 июля в 19:11
    Союзник противников
    Союзник противников
    09 июля в 19:09
    САм-жирная ходячая похабень,от рождения и по воспитанию.
    anfield1984
    anfield1984 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    09 июля в 19:07
      anfield1984
      anfield1984 ответ КЭТиК (раскрыть)
      09 июля в 19:03
      Он сегодня это повторил с Фургалом
      anfield1984
      anfield1984 ответ dino-hsv (раскрыть)
      09 июля в 19:02
      Логика латентных. Это как, если боятся, что голова заболит, то она заболит гораздо быстрее. Переживают внутренне ребята, что их пятая точка сорвётся.
      Питерские гоблины
      Питерские гоблины
      09 июля в 18:30
      Не читая комментарии "сокерчан". Василия понимаю и поддерживаю. Но! А как же? Скрепы? Русь? Семья? Или только Русские с заграницы видят? Соотношение? Сидит? Долбят? Не гей? Упрекать людям о гей-парадах? И позволять Капитану сборной такое? У вас реально? Тройные стандарты? Ещё немножко. Подтяните. И реально! Ладно - штаты и западная европа.. мы и перед персами будем не вьездные. Клоуны.
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21 ответ Legend 6 (раскрыть)
      09 июля в 17:51
      100% Уткин,Дюба,Азмун,вес зенит итд из них.
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21
      09 июля в 17:50
      По постам всюду на сайтах,ютубе видно,что половина муж пола стали гомиками,40" еще не стали но завидуют,без пяти минут до этого осталось.
      5% жестко реагируют в основном кавказцы.
      Дзюба боялся бы открыто показывать что он из партии киркорова-моисеева,но знает,что это уже стало нормой в его обществе.Еще любят тут писать "гейевропа",когда сами уже переплюнули их,такое не сделают ни в Реале,Барселоне,Псж итд а в России можно,особенно в Зените.
      ALEX26659
      ALEX26659 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      09 июля в 15:56
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        09 июля в 14:53
        Не защищаю проделки Азмуна, просто мысли вслух
        Всегда победа, особенно убедительная, в спорте ассоциировалась как половой акт.
        Вспомните, как игроки изображают руками "лыжников" после забитых голов, как стукают рукой по локтю другой руки. Вспомните знаменитые евсеевские "... вам" в Уэльсе.
        Вспомните песенку про барбариски Дзагоева. А уж если посмотреть борьбу, так там зачастую мужик за мужиком стоит на четвереньках, в тесном контакте, в общем, фу-фу-фу ;)
        В Краснодаре Зенит неожиданно убедительно переиграл быков. Так же с большим отрывом выиграна. РПЛ. Зенит лучший во всех показателях, он реально доминировал в этом чемпионате. И под речёвку "Давай-давай ,доминируй, унижай!" два безбашенных челса изобразили это самое. Но это всё спонтанно, в чужой раздевалке. У всех произошёл отрыв башки, каждый эмоции выражает по разному. Эти вот "доминируй" поняли и изобразили так. Плохо то, что видео вышло в инет, но это не более чем эмоции...
        112910415
        112910415
        09 июля в 14:49
        Уткин всегда иронизирует тоньше, чем большинству читающих доступно ...
        Lao-Dzi
        Lao-Dzi
        09 июля в 14:23
          Байкал-38.
          Байкал-38.
          09 июля в 14:21
          Трезвый повар
          Трезвый повар
          09 июля в 14:14
          Несколько человек уже совершили публичный каминг аут оправдывая действия Дзюбы и Азмуна. Медведев, Уткин... Посмотрим кто следующий
          Aris
          Aris
          09 июля в 14:08
          Для утки это норма жизни! Он получает удовольствие!
          КЭТиК
          КЭТиК
          09 июля в 13:53
          Вот бы ВВП дал оценку поведению Дзюбы.
          Jeck Denielse
          Jeck Denielse
          09 июля в 13:36, ред.
          Умный - пройдёт мимо...
          Не очень умный - улыбнётся...
          А совсем "....." - будет 3-й день на сайтах про это строчить... стирая пальцы и клавиатуру в пыль..
          beefs
          beefs
          09 июля в 13:34
          надо же какие ты слова знаешь...
          dino-hsv
          dino-hsv
          09 июля в 13:15
          судя по комментам, если ты не гомофоб - то ты гей. гениальная логика :)
          mihaluch
          mihaluch
          09 июля в 13:09
          Не напрягает, но возбуждает.
          Legend 6
          Legend 6 ответ ermak6848 (раскрыть)
          09 июля в 13:08
          Уткин сам из этих. Поэтому его не напрягает.
          sihafazatron
          sihafazatron
          09 июля в 13:06
          сам с геничем целуется, его напрягать это не должно
          ermak6848
          ermak6848
          09 июля в 12:43
          Уважаемый Василий высказался Правильно...
          Меня тоже ето не напрягает - как самоизоляция ...
          Бог солнца
          Бог солнца
          09 июля в 12:32
          Вот и каминг аут от Уткина...
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