Уткин: «Меня совершенно не напрягает видео с Дзюбой и Азмуном»

Футбольный эксперт и блогер Василий Уткин прокомментировал видео из раздевалки «Зенита», на котором форвард Артём Дзюба имитирует половой акт со своим партнёром по команде Сердаром Азмуном.
Меня совершенно не напрягает видео с Дзюбой и Азмуном. Я вообще считаю, что нет запретных тем, и, в частности, запретных тем для шуток.
И уж чем-чем, а своим телом каждый человек свободен распоряжаться. И уж где-где, а в постели граждан государству точно делать нечего.
И вообще история этой брутальной шутки несет в себе только пользу. Для каминг-аута, вы прекрасно понимаете, общество и отдаленно не готово. А такая встряска — хоть что-то. Хоть чем-то.
5% жестко реагируют в основном кавказцы.
Дзюба боялся бы открыто показывать что он из партии киркорова-моисеева,но знает,что это уже стало нормой в его обществе.Еще любят тут писать "гейевропа",когда сами уже переплюнули их,такое не сделают ни в Реале,Барселоне,Псж итд а в России можно,особенно в Зените.
5% жестко реагируют в основном кавказцы.
Дзюба боялся бы открыто показывать что он из партии киркорова-моисеева,но знает,что это уже стало нормой в его обществе.Еще любят тут писать "гейевропа",когда сами уже переплюнули их,такое не сделают ни в Реале,Барселоне,Псж итд а в России можно,особенно в Зените.
Всегда победа, особенно убедительная, в спорте ассоциировалась как половой акт.
Вспомните, как игроки изображают руками "лыжников" после забитых голов, как стукают рукой по локтю другой руки. Вспомните знаменитые евсеевские "... вам" в Уэльсе.
Вспомните песенку про барбариски Дзагоева. А уж если посмотреть борьбу, так там зачастую мужик за мужиком стоит на четвереньках, в тесном контакте, в общем, фу-фу-фу ;)
В Краснодаре Зенит неожиданно убедительно переиграл быков. Так же с большим отрывом выиграна. РПЛ. Зенит лучший во всех показателях, он реально доминировал в этом чемпионате. И под речёвку "Давай-давай ,доминируй, унижай!" два безбашенных челса изобразили это самое. Но это всё спонтанно, в чужой раздевалке. У всех произошёл отрыв башки, каждый эмоции выражает по разному. Эти вот "доминируй" поняли и изобразили так. Плохо то, что видео вышло в инет, но это не более чем эмоции...
Всегда победа, особенно убедительная, в спорте ассоциировалась как половой акт.
Вспомните, как игроки изображают руками "лыжников" после забитых голов, как стукают рукой по локтю другой руки. Вспомните знаменитые евсеевские "... вам" в Уэльсе.
Вспомните песенку про барбариски Дзагоева. А уж если посмотреть борьбу, так там зачастую мужик за мужиком стоит на четвереньках, в тесном контакте, в общем, фу-фу-фу ;)
В Краснодаре Зенит неожиданно убедительно переиграл быков. Так же с большим отрывом выиграна. РПЛ. Зенит лучший во всех показателях, он реально доминировал в этом чемпионате. И под речёвку "Давай-давай ,доминируй, унижай!" два безбашенных челса изобразили это самое. Но это всё спонтанно, в чужой раздевалке. У всех произошёл отрыв башки, каждый эмоции выражает по разному. Эти вот "доминируй" поняли и изобразили так. Плохо то, что видео вышло в инет, но это не более чем эмоции...
Сегодня 14:14
Несколько человек уже совершили публичный каминг аут оправдывая действия Дзюбы и Азмуна. Медведев, Уткин... Посмотрим кто следующий.
Наверное, Карпин в Пердивщике.
Сегодня 14:14
Несколько человек уже совершили публичный каминг аут оправдывая действия Дзюбы и Азмуна. Медведев, Уткин... Посмотрим кто следующий.
Наверное, Карпин в Пердивщике.
Не очень умный - улыбнётся...
А совсем "....." - будет 3-й день на сайтах про это строчить... стирая пальцы и клавиатуру в пыль..
Не очень умный - улыбнётся...
А совсем "....." - будет 3-й день на сайтах про это строчить... стирая пальцы и клавиатуру в пыль..
Меня тоже ето не напрягает - как самоизоляция ...
Меня тоже ето не напрягает - как самоизоляция ...