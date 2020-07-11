Гасперини: «Матч с „Ювентусом“ будет серьёзной проверкой перед ПСЖ»

Главный тренер «Аталанты» поделился ожиданиями от матча с «Ювентусом» в 32-м туре чемпионата Италии, а также прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги чемпионов. В четвертьфинале турнира «Аталанта» сыграет с «Пари Сен-Жермен».

ПСЖ – отличная команда, которая нацелена на победу в Лиге чемпионов. Мы уже вкусили еврокубковую атмосферу. Уверен, что матч с ПСЖ будет эмоциональным. Но сейчас мы должны сфокусироваться на чемпионате. У нас будет время подумать о Лиге чемпионов.

В субботу нас ждёт большая игра. Она будет основополагающей для нас в ожидании Лиги чемпионов и для понимания того, насколько мы последовательны в нашем подходе. «Ювентус» — это ещё один претендент на трофей.

Этот матч будет для нас вызовом, подобный которому может нас ждать в матче с ПСЖ . Мы подойдём к этой игре с со всем вниманием и концентрацией.

У «Ювентуса» есть желание и возможность выиграть ещё одно Скудетто. Думаю, у них есть большое преимущество над «Лацио». Нам же важно заработать достаточное количество очков, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Это наша главная цель. Если мы сможем подняться выше, то будет ещё лучше.