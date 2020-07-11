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Гасперини: «Матч с „Ювентусом“ будет серьёзной проверкой перед ПСЖ»

11 июля 2020, 06:55
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 2Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от матча с «Ювентусом» в 32-м туре чемпионата Италии, а также прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги чемпионов. В четвертьфинале турнира «Аталанта» сыграет с «Пари Сен-Жермен».

ПСЖ – отличная команда, которая нацелена на победу в Лиге чемпионов. Мы уже вкусили еврокубковую атмосферу. Уверен, что матч с ПСЖ будет эмоциональным. Но сейчас мы должны сфокусироваться на чемпионате. У нас будет время подумать о Лиге чемпионов.

В субботу нас ждёт большая игра. Она будет основополагающей для нас в ожидании Лиги чемпионов и для понимания того, насколько мы последовательны в нашем подходе. «Ювентус» — это ещё один претендент на трофей.

Этот матч будет для нас вызовом, подобный которому может нас ждать в матче с ПСЖ. Мы подойдём к этой игре с со всем вниманием и концентрацией.

У «Ювентуса» есть желание и возможность выиграть ещё одно Скудетто. Думаю, у них есть большое преимущество над «Лацио». Нам же важно заработать достаточное количество очков, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Это наша главная цель. Если мы сможем подняться выше, то будет ещё лучше.

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6 ответ shlomo (раскрыть)
11 июля в 08:28
Ну да, дров в Ювентусе много. Через одного. А одно дерево называется баобаб-ныряющий. Его не жалко
gidroponee
gidroponee
11 июля в 08:16
    cska vperiod
    cska vperiod
    11 июля в 07:56
      shlomo
      shlomo
      11 июля в 07:46
      В этом матче главное не наломать дров и не покалечится основному составу...а то и с ПСЖ некому будет играть...
      mihaluch
      mihaluch
      11 июля в 07:43
      Симпатичная команда, может выиграть у Юве.
      STVA 1
      STVA 1
      11 июля в 07:29
      Удачи Аталанта. Достойны.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      11 июля в 06:59
      Могут и второе место занять.
      VAN ARM
      VAN ARM
      11 июля в 06:59
      и всё равно не то))
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