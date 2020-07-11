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Зидан: «Если пенальти назначили, значит, это пенальти»

11 июля 2020, 02:14
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)АлавесМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан дал комментарий после победы над «Алавесом» (2:0) в матче 35-го тура Примеры.

Куртуа – очень важный футболист. Работает вся команда, но Тибо спас нас от множества голов. Не пропускать голы невозможно, но сейчас мы действительно пропускаем очень мало мячей. Нужно продолжать в том же духе, у нас есть набравший хорошую форму Куртуа. Команда мало пропускает.

Очередной пенальти? Если он назначен, значит, это пенальти. Важно, чтобы мы забивали голы.

Мы боремся за победу в Ла Лиге, до конца сезона остаётся три игры, и мы не знаем, как всё сложится. Сейчас нам нужно отдохнуть, а лучше всего отдыхается после побед.

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Все комментарии
di byadjo
di byadjo
13 июля в 11:22
    Legend 6
    Legend 6 ответ Пендальфсон (комментарий удален) (раскрыть)
    11 июля в 10:34
    😂😂😂 смешной ответ.
    Legend 6
    Legend 6
    11 июля в 08:17, ред.
    Зидан: Если пенальти назначили, значит, это пенальти.
    Если судья свистнул, значит, судья свистнул.
    Если сделали замену, значит, это замена.
    Legend 6
    Legend 6 ответ Тага Дага (раскрыть)
    11 июля в 08:11
    Лысину на жаре припекло ему)
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    11 июля в 08:10
    Реал и пенальти - давно неразлучные друзья!!!
    Тага Дага
    Тага Дага
    11 июля в 08:06
    Не всегда, если на твои ворота назначать. ...ты точно так не скажешь. Ты бредишь уже лысый. ..
    Colchoneros
    Colchoneros
    11 июля в 07:28
    Глянул сейчас обзор там пенальти и в помине не было!
    VAN ARM
    VAN ARM
    11 июля в 06:14
    к сожалению не всегда))))) да и когда в твои ворота да ещё без приины на это то точка зрения резко меняется)))))) и это факт!!)))
    ДАША Д
    ДАША Д
    11 июля в 05:46
    В каждом матче победу приносит пенальти.
    Mangur
    Mangur
    11 июля в 03:58
    Ну, это точка зрения взрослого человека.
    STVA 1
    STVA 1
    11 июля в 02:54, ред.
    Спорное мнение, но оно имеет место быть.
    cevin cigan
    cevin cigan ответ feris1 (раскрыть)
    11 июля в 02:43
    К сожалению барсукам хоть кол на башке разбей,для ни пенальти в ворота соперника Реала - "это Перец всё купил"!!! Даже если у гномяры родится негритёнок,они так и скажут - "это Перец виноват!"
    feris1
    feris1
    11 июля в 02:22
    Зидан всё правильно сказал!
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