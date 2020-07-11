Зидан: «Если пенальти назначили, значит, это пенальти»

Главный тренер «Реала» дал комментарий после победы над «Алавесом» (2:0) в матче 35-го тура Примеры.

Куртуа – очень важный футболист. Работает вся команда, но Тибо спас нас от множества голов. Не пропускать голы невозможно, но сейчас мы действительно пропускаем очень мало мячей. Нужно продолжать в том же духе, у нас есть набравший хорошую форму Куртуа. Команда мало пропускает.

Очередной пенальти? Если он назначен, значит, это пенальти. Важно, чтобы мы забивали голы.

Мы боремся за победу в Ла Лиге, до конца сезона остаётся три игры, и мы не знаем, как всё сложится. Сейчас нам нужно отдохнуть, а лучше всего отдыхается после побед.