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Гвардиола: «Нет никого, кто знает „Реал“ лучше меня»

10 июля 2020, 19:14
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗавтра в 22:00 Не начался

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассуждает о противостоянии с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Реал» выбьет нас из турнира, если мы будем думать о следующей стадии. Мадридцы — короли этого турнира. Нет никого, кто знает «Реал» лучше меня. Сейчас нам рано думать о Лиге чемпионов, ведь впереди нас ждет концовка сезона в Англии.

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan ответ Wolf77785 (раскрыть)
11 июля в 01:40
Сейчас только старые бабульки об этом не пишут. Я понимая логику подобных заявлений,такая страховочка на случай,если Реал и правда вытянет матч с Сити. Всё это старые приёмы на соккере - не впервой.
рус фан
рус фан
11 июля в 01:36, ред.
К тому моменту Реал уже надеюсь станет чемпионом в Примере, так что считаю у Реала есть хорошая возможность наказать МС отлучением от еврокубка в этом сезоне, раз уж у УЕФА не получается.
Wolf77785
Wolf77785 ответ cevin cigan (раскрыть)
11 июля в 01:32
но, потом приходил маг в желтой футболке и воскрешал каждый раз)
goalaktika
goalaktika
11 июля в 01:15
О:4 на Альянц-арене он запомнил на всю жизнь
Leha-ha50
Leha-ha50
11 июля в 00:14
Знание - не всегда сила!!!
abramjan
abramjan
10 июля в 23:15
    cevin cigan
    cevin cigan
    10 июля в 23:01
      Drakulа
      Drakulа
      10 июля в 22:28
      Как ввели вар барса проиграла ЛЛ,а фродо не забивает в 5 класико подряд🤣🤣🤣🤣🤣🤣
      3ton
      3ton ответ cevin cigan (раскрыть)
      10 июля в 21:57, ред.
      Как внедрили ВАР - камбэки пропали и титулы 🤣🤣

      Резко Реал стал мало забивать и пенальти пробивать 🤣🤣
      И по три гола с офсайда не забиваются (Бавария))🤣🤣
      gidroponee
      gidroponee
      10 июля в 21:44
      Реал на классе проскочит дальше)
      Caniggia
      Caniggia
      10 июля в 21:11
      Знать Реал - это всего лишь слова. Можно знать и получить 0-5. Надо обыгрывать Реал на поле.
      cevin cigan
      cevin cigan ответ ЮЗИК (раскрыть)
      10 июля в 21:11
      Я всегда вспоминаю,как нас три года подряд пытались"хоронить",когда попадали на Баварию,Юве,Атлетико,Псж,Ливерпуль..не вспоминаешь? Так что,шансы всегда есть 1-2 это не приговор и пепка это прекрасно понимает(видать ещё не отошёл от того разгрома его Баварии!)
      Gelious
      Gelious
      10 июля в 21:04
      Потому и воспользовался помощью судьи вновь ахаха
      ОРЛОВЕЦ
      ОРЛОВЕЦ
      10 июля в 21:02
      2-6, 5-0...
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      10 июля в 20:53
      У сливочных нет шансов
      mihaluch
      mihaluch
      10 июля в 20:17
      Реал не тот но всё же с ним шутки плохи.
      ДАША Д
      ДАША Д
      10 июля в 20:13
      Сдадутся Реалу безвольно.
      shlomo
      shlomo
      10 июля в 20:06
      Сейчас Реал не тот....просто с ним не будет...Да и знать одно, а игра есть игра....мячик круглый ворота квадратные
      Тага Дага
      Тага Дага
      10 июля в 19:38
      Бредит...какая концовка, какая разница займешь второе место или третье...возьмёшь лигу,,никто не посмотрит на турнирную таблицу.
      BarSlona
      BarSlona
      10 июля в 19:33, ред.
        VAN ARM
        VAN ARM
        10 июля в 19:27
          sihafazatron
          sihafazatron
          10 июля в 19:17
          если судейки мешать не будут, то мс пройдет реал на 99%))
          Footbolista
          Footbolista
          10 июля в 19:15, ред.
          Того Реала, который ты знал уже нет...изучай снова...
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