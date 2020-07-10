Гвардиола: «Нет никого, кто знает „Реал“ лучше меня»

Наставник «Манчестер Сити» рассуждает о противостоянии с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Реал» выбьет нас из турнира, если мы будем думать о следующей стадии. Мадридцы — короли этого турнира. Нет никого, кто знает «Реал» лучше меня. Сейчас нам рано думать о Лиге чемпионов, ведь впереди нас ждет концовка сезона в Англии.