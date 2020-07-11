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Моуриньо: «Верю, что „Тоттенхэм“ сможет выиграть трофеи при мне»

11 июля 2020, 05:55

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо высказался о шансах завоевать трофей для лондонского клуба.

Сколько времени понадобилось Юргену Клоппу в «Ливерпуле»? Четыре года, четыре сезона. Они купили одного из лучших вратарей мира, одного из лучших центральных защитников, и так далее, и тому подобное.

Я сфокусирован на своём трёхлетнем контракте. Я верю в то, что за это время мы сможем завоевать трофеи. Если нет, то клуб сделает это в новой эре и без меня, если я останусь только на 3 года. И я буду рад такому развитию событий.

Недавно сообщалось о том, что Моуриньо хотел бы подписать в «Тоттенхэм» нападающего «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса, на правах аренды выступающего за «Интер».

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Все комментарии
galem72
galem72
11 июля в 10:57
Как же Птичник промахнулся с этим зазнавшимся примитивом.
drug01
drug01
11 июля в 08:39
Для этого надо лет пять?
заDOOMчивый
заDOOMчивый
11 июля в 08:07, ред.
Льорис чемпион мира, видать кипер из подворотни.Почетино этим составом вышел в финал ЛЧ и всегда держался в бигфо и даже едва ли чемпионом не стал. А этому бездарю,кого не дай - мало и мало. В молодости вроде бы добивался отличных результатов,а сейчас - контрактов. Пеп с любыми командами добивается успеха,конечно тоже покупает,но я не слышал,что бы он постоянно ныл,вот у меня есть Стерлинг Эдерсон Агуэро,а у Барсы Штеген, Месси, Суарез,Гризли.... да я бы с такими игроками дважды в год брал ЛЧ.
Кейн вообще забивает только с офсайдов, Сон полусонный, а где Али? Мауро? Например у Арсенала,на мой взгляд состав слабее.но так они уже из дна поднялись и даже перегнали Шпор. А Лэмпс? это же игрок.которого тренировал Жозе,так он в бигфо. Куда Жозэ скатывается?! Ему бы стать футбольным экспертом-трепачём, уверен и рейтинг передач повысился.но может быть зарплата была поменьше.Даже в игре с Борнмутом.виджна была его растерянность и не понимание,как такое может происходить и чудом отскочили. в МЮ завоевал ЛЕ,правда победили на то время "зелённый" Аякс,который через пару лет навёл шороху в ЛЧ. Сколько было покупок в МЮ? Это ещё надо добавить 90% которые отсеял Вудворд,а то бы и Месси с Роналду были,причём в защите.Леви наверное покупал Жозе,чисто для маркетинга,возможно хочет быть у всех на слуху и продать клуб по-дороже.каким нибудь шейхам.
ЮЗИК
ЮЗИК
11 июля в 08:03
Маловероятная история
beefs
beefs
11 июля в 07:38
Верю, не верю, увидим...
VAN ARM
VAN ARM
11 июля в 07:28
не думаю))) твой задор кончился а нового ты не показываешь)))
Foxes
Foxes
11 июля в 07:00
Все в твоих руках.
Василий 50
Василий 50
11 июля в 06:41
Да ну...
cska vperiod
cska vperiod
11 июля в 06:39
Жозик живёт надеждами.
STVA 1
STVA 1
11 июля в 06:27
Слова Моура это посыл руководству... Купите мне кого хочу)))
Leha-ha50
Leha-ha50
11 июля в 06:05
Пока в это верится с трудом.
ДАША Д
ДАША Д
11 июля в 05:58
Разве что какой-нибудь Кубок.
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