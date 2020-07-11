Моуриньо: «Верю, что „Тоттенхэм“ сможет выиграть трофеи при мне»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо высказался о шансах завоевать трофей для лондонского клуба.
Сколько времени понадобилось Юргену Клоппу в «Ливерпуле»? Четыре года, четыре сезона. Они купили одного из лучших вратарей мира, одного из лучших центральных защитников, и так далее, и тому подобное.
Я сфокусирован на своём трёхлетнем контракте. Я верю в то, что за это время мы сможем завоевать трофеи. Если нет, то клуб сделает это в новой эре и без меня, если я останусь только на 3 года. И я буду рад такому развитию событий.
Недавно сообщалось о том, что Моуриньо хотел бы подписать в «Тоттенхэм» нападающего «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса, на правах аренды выступающего за «Интер».
Кейн вообще забивает только с офсайдов, Сон полусонный, а где Али? Мауро? Например у Арсенала,на мой взгляд состав слабее.но так они уже из дна поднялись и даже перегнали Шпор. А Лэмпс? это же игрок.которого тренировал Жозе,так он в бигфо. Куда Жозэ скатывается?! Ему бы стать футбольным экспертом-трепачём, уверен и рейтинг передач повысился.но может быть зарплата была поменьше.Даже в игре с Борнмутом.виджна была его растерянность и не понимание,как такое может происходить и чудом отскочили. в МЮ завоевал ЛЕ,правда победили на то время "зелённый" Аякс,который через пару лет навёл шороху в ЛЧ. Сколько было покупок в МЮ? Это ещё надо добавить 90% которые отсеял Вудворд,а то бы и Месси с Роналду были,причём в защите.Леви наверное покупал Жозе,чисто для маркетинга,возможно хочет быть у всех на слуху и продать клуб по-дороже.каким нибудь шейхам.
Кейн вообще забивает только с офсайдов, Сон полусонный, а где Али? Мауро? Например у Арсенала,на мой взгляд состав слабее.но так они уже из дна поднялись и даже перегнали Шпор. А Лэмпс? это же игрок.которого тренировал Жозе,так он в бигфо. Куда Жозэ скатывается?! Ему бы стать футбольным экспертом-трепачём, уверен и рейтинг передач повысился.но может быть зарплата была поменьше.Даже в игре с Борнмутом.виджна была его растерянность и не понимание,как такое может происходить и чудом отскочили. в МЮ завоевал ЛЕ,правда победили на то время "зелённый" Аякс,который через пару лет навёл шороху в ЛЧ. Сколько было покупок в МЮ? Это ещё надо добавить 90% которые отсеял Вудворд,а то бы и Месси с Роналду были,причём в защите.Леви наверное покупал Жозе,чисто для маркетинга,возможно хочет быть у всех на слуху и продать клуб по-дороже.каким нибудь шейхам.