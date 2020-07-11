Моуриньо: «Верю, что „Тоттенхэм“ сможет выиграть трофеи при мне»

Главный тренер «Тоттенхэма» высказался о шансах завоевать трофей для лондонского клуба.

Сколько времени понадобилось Юргену Клоппу в «Ливерпуле»? Четыре года, четыре сезона. Они купили одного из лучших вратарей мира, одного из лучших центральных защитников, и так далее, и тому подобное.

Я сфокусирован на своём трёхлетнем контракте. Я верю в то, что за это время мы сможем завоевать трофеи. Если нет, то клуб сделает это в новой эре и без меня, если я останусь только на 3 года. И я буду рад такому развитию событий.