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Сетьен: «Вполне возможно, у нас будет шанс взять титул в последнем туре»

11 июля 2020, 04:57
ВальядолидЛоготип футбольный клуб Вальядолид0 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Наставник «Барселоны» Кике Сетьен поделился ожиданиями от матча с «Вальядолидом» в 36-м туре Примеры и высказался о шансах своей команды опередить «Реал».

«Вальядолид» ещё не до конца обезопасил себя от вылета, так что они попытаются сделать это в матче с нами. Поэтому мы должны быть требовательны к самим себе. Вполне возможно, что к последнему туру мы подойдём с шансом выиграть чемпионство, и я надеюсь, что мы это сделаем. В футболе много может случиться, все мы видели необъяснимые вещи за последние годы. Нужно просто сфокусироваться на том, чтобы сделать всё возможное в матче с «Вальядолидом». Наша игра хороша во многих аспектах, но нам нужно становиться лучше.

В предыдущем туре «Барселона» и «Реал» одержали победы в своих матчах. Отставание каталонского клуба от «сливочных» составляет 4 очка.

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Все комментарии
Стеллс
Стеллс
11 июля в 13:14
Лига проиграна,это ясно.Делай выводы и ставь игру,а не надейся на необъяснимые вещи.Все они легко объясняются и чудес не бывает.
Ruslan3132
Ruslan3132
11 июля в 10:32
вам бы самим хоть оставшиеся игры выиграть )) и кукорекать о шансах ))
cevin cigan
cevin cigan ответ Legend 6 (раскрыть)
11 июля в 10:27
    дурман
    дурман
    11 июля в 10:22
    Ты бы хоть в ЛЧ не обложался со своим президентом
    Naimi Nabi
    Naimi Nabi
    11 июля в 09:17
    о чем он все о в проигрыше
    Legend 6
    Legend 6 ответ NGYRZ (раскрыть)
    11 июля в 08:33
      Legend 6
      Legend 6 ответ NGYRZ (раскрыть)
      11 июля в 08:22
      Ты мне сейчас за других мораль читаешь?
      Но в истории Реала были случаи когда они не только судей заряжали, например история про победу 11-1
      NGYRZ
      NGYRZ ответ Legend 6 (раскрыть)
      11 июля в 08:20
      Ну кому как ни фанату Барселоны знать, что такое заряжать судей!

      Теперь свой богатый опыт на других стараетесь примерить..., не получится?!

      Все три пенальти были бесспорными, к тому же есть ВАР, с появлением которого как утверждали фанаты Барселоны, Реал должен был опуститься в середину таблицы и забыть о чемпионстве!

      Так что не противоречте хоть раз в жизни сами себе!
      NGYRZ
      NGYRZ
      11 июля в 08:11
      Ну зная Реал и его никому непонятные осечки на ровном месте, в словах Сетьена есть доля правды.
      Поэтому что касается лидерства, а уж тем более чемпиоства Реала, стараюсь вперед не забегать, уж больно много раз обжигался!
      Legend 6
      Legend 6
      11 июля в 08:10
      Думаю уже нет.
      Нужно было судей заряжать как Реал, чтобы бить пенальти в каждом туре.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      11 июля в 07:20
      Нехорошо пошутил.
      VAN ARM
      VAN ARM
      11 июля в 07:08
      это слишком фантастично)))
      cska vperiod
      cska vperiod
      11 июля в 06:41
      Насмешил предводитель гномов.
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      11 июля в 06:00
      Сам себя успокаивает
      ДСА
      ДСА
      11 июля в 05:46
      Шансы уже давно закончились.
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