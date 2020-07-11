Сетьен: «Вполне возможно, у нас будет шанс взять титул в последнем туре»

Наставник «Барселоны» Кике Сетьен поделился ожиданиями от матча с «Вальядолидом» в 36-м туре Примеры и высказался о шансах своей команды опередить «Реал».
«Вальядолид» ещё не до конца обезопасил себя от вылета, так что они попытаются сделать это в матче с нами. Поэтому мы должны быть требовательны к самим себе. Вполне возможно, что к последнему туру мы подойдём с шансом выиграть чемпионство, и я надеюсь, что мы это сделаем. В футболе много может случиться, все мы видели необъяснимые вещи за последние годы. Нужно просто сфокусироваться на том, чтобы сделать всё возможное в матче с «Вальядолидом». Наша игра хороша во многих аспектах, но нам нужно становиться лучше.
В предыдущем туре «Барселона» и «Реал» одержали победы в своих матчах. Отставание каталонского клуба от «сливочных» составляет 4 очка.
Но в истории Реала были случаи когда они не только судей заряжали, например история про победу 11-1
Но в истории Реала были случаи когда они не только судей заряжали, например история про победу 11-1
Теперь свой богатый опыт на других стараетесь примерить..., не получится?!
Все три пенальти были бесспорными, к тому же есть ВАР, с появлением которого как утверждали фанаты Барселоны, Реал должен был опуститься в середину таблицы и забыть о чемпионстве!
Так что не противоречте хоть раз в жизни сами себе!
Теперь свой богатый опыт на других стараетесь примерить..., не получится?!
Все три пенальти были бесспорными, к тому же есть ВАР, с появлением которого как утверждали фанаты Барселоны, Реал должен был опуститься в середину таблицы и забыть о чемпионстве!
Так что не противоречте хоть раз в жизни сами себе!
Поэтому что касается лидерства, а уж тем более чемпиоства Реала, стараюсь вперед не забегать, уж больно много раз обжигался!
Поэтому что касается лидерства, а уж тем более чемпиоства Реала, стараюсь вперед не забегать, уж больно много раз обжигался!
Нужно было судей заряжать как Реал, чтобы бить пенальти в каждом туре.
Нужно было судей заряжать как Реал, чтобы бить пенальти в каждом туре.