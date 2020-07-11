Сетьен: «Вполне возможно, у нас будет шанс взять титул в последнем туре»

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11 июля 2020, 04:57

Наставник «Барселоны» поделился ожиданиями от матча с «Вальядолидом» в 36-м туре Примеры и высказался о шансах своей команды опередить «Реал».

«Вальядолид» ещё не до конца обезопасил себя от вылета, так что они попытаются сделать это в матче с нами. Поэтому мы должны быть требовательны к самим себе. Вполне возможно, что к последнему туру мы подойдём с шансом выиграть чемпионство, и я надеюсь, что мы это сделаем. В футболе много может случиться, все мы видели необъяснимые вещи за последние годы. Нужно просто сфокусироваться на том, чтобы сделать всё возможное в матче с «Вальядолидом». Наша игра хороша во многих аспектах, но нам нужно становиться лучше.

В предыдущем туре «Барселона» и «Реал» одержали победы в своих матчах. Отставание каталонского клуба от «сливочных» составляет 4 очка.