Варан: «Споры о VAR? Посторонний шум для „Реала“ значения не имеет»

Защитник «Реала» после победы над «Алавесом» (2:0) в матче 35-го тура Примеры высказался о турнирном положении своей команды и отказался комментировать разгоревшиеся споры о несправедливом судействе в играх мадридского клуба.

Мы сосредоточены на своей цели, и у нас осталось три финала. Конечно, было важно победить сегодня, но также было важно сыграть всухую. Это то, что придаёт нам большую уверенность. Будем продолжать поддерживать этот моральный дух.