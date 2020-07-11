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Варан: «Споры о VAR? Посторонний шум для „Реала“ значения не имеет»

11 июля 2020, 03:46
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)АлавесМатч завершен

Защитник «Реала» Рафаэль Варан после победы над «Алавесом» (2:0) в матче 35-го тура Примеры высказался о турнирном положении своей команды и отказался комментировать разгоревшиеся споры о несправедливом судействе в играх мадридского клуба.

Мы сосредоточены на своей цели, и у нас осталось три финала. Конечно, было важно победить сегодня, но также было важно сыграть всухую. Это то, что придаёт нам большую уверенность. Будем продолжать поддерживать этот моральный дух.

Споры о VAR? Посторонний шум для нас значения не имеет. Мы работаем над настроем, который показываем на поле.

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Ruslan3132
Ruslan3132
11 июля в 10:33
Когда вводили ВАР, глоры барсы радовались, что Реалу с "купленными" голами трындец, видеоповторы все покажут )) Оказалось, что Прозрачно играть невыгодно как раз барсе ))) А Реалу уже отмененные несправедливо голы, отдают обратно (гол Асенсио вчера) )))
cevin cigan
cevin cigan
11 июля в 10:17
Посторонний барселонский мусор,значения не имеет(хотел в душе сказать Варан,от имени болельщиков Реала!)
Legend 6
Legend 6
11 июля в 08:36
    VAN ARM
    VAN ARM
    11 июля в 07:30
    реал ползёт ))) нет достойной игры ))
    mihaluch
    mihaluch
    11 июля в 06:43
    ВАР почти всегда в пользу Реала, конечно не имеет значения.
    КЭТиК
    КЭТиК
    11 июля в 05:47
    Удивительно, но всё всегда в пользу Реала.
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    11 июля в 03:55
    Реал и без рекламы реал
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    11 июля в 03:53
    Реал и без рекламы реал
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