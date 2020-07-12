Кикнадзе рассказал о попытке диалога с Сёминым во время совета директоров

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12 июля 2020, 20:57

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе сообщил, что не смог толком поговорить с бывшим главным тренером команды на предмет продолжения сотрудничества во время совета директоров

Диалог с Юрием Павловичем не состоялся на совете директоров, разговор продлился около четырех минут — Юрию Палычу было озвучено предложение, от которого он отказался. Это было предложение финансового характера, условия сотрудничества, присвоение академии имени Юрия Павловича, ложа на стадионе, соцпакет, машина, телефон. Условий продления не обсуждалось.

Ранее Сёмин обрушился с критикой на Кикнадзе.