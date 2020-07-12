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Кикнадзе рассказал о попытке диалога с Сёминым во время совета директоров

12 июля 2020, 20:57

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе сообщил, что не смог толком поговорить с бывшим главным тренером команды Юрием Сёминым на предмет продолжения сотрудничества во время совета директоров

Диалог с Юрием Павловичем не состоялся на совете директоров, разговор продлился около четырех минут — Юрию Палычу было озвучено предложение, от которого он отказался. Это было предложение финансового характера, условия сотрудничества, присвоение академии имени Юрия Павловича, ложа на стадионе, соцпакет, машина, телефон. Условий продления не обсуждалось.

Ранее Сёмин обрушился с критикой на Кикнадзе.

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VAN ARM
VAN ARM
13 июля в 07:55
а ещё барабан и леденец))))))))))) смешной кика)))
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
12 июля в 23:06
Аххаххах....какой же мелочный жлоб...ложу блин....это только тебе надо, что б развалившись факи показывать болелам
морозз
морозз
12 июля в 22:42
Купить можно безродного и голодного бомжа но не Палыча, у него всего в достатке!
112910415
112910415
12 июля в 21:29
и купить не получилось ...
cska vperiod
cska vperiod
12 июля в 21:22
Палыч ни в чём не нуждается.
beefs
beefs
12 июля в 21:00
с начала в душу... а потом...
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