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Акинфеев: «Любой матч с „Рубином“ по определению тяжелый»

12 июля 2020, 11:12
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал предстоящий матч 28-го тура РПЛ против «Рубина». 

Это уже совсем другая команда с молодыми талантами из Грузии. Играют тоже от обороны, как и раньше, на контратаках. Опасно выбегают через фланги. Любой матч с «Рубином», в каком бы состоянии ни находились команды, по определению тяжелый.

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Все комментарии
Wolf77785
Wolf77785 ответ ildar_3871 (комментарий удален) (раскрыть)
12 июля в 16:47
Я был на стадионе 21.09! Тогда вас за тайм в эконом.режиме порвали!!!
Wolf77785
Wolf77785
12 июля в 16:46
особенно тот, где вы чемпионство у Ростова украли!
Союзник противников
Союзник противников ответ Пендальфсон (комментарий удален) (раскрыть)
12 июля в 15:56
Игорян хоть и матершинник,но не ваши пошляки убогие.И в отличие от них учится в Академии нефти и газа им.Губкина,поскольку понимает,что футболом жизнь не кончается.Вот закончит её,сделает карьеру в нефтянке и выкупит один из клубов единого нефтегазового комплекса("Зениты"1-4,"Спартак","Уфу"или "Рубин").И тоже сделает его суперклубом,потому что он-почтенный отец семейства и талантливый человек.
andrefino13
andrefino13
12 июля в 15:11
Смотрю на игру Кварацхелия,и понимаю эмоции Семина,это кем надо быть,чтобы лишить команду такого игрока.Надеюсь Кикнадзе получит по заслугам
Лиапор
Лиапор ответ ildar_3871 (раскрыть)
12 июля в 14:59, ред.
Ну всё, трында-трындец...Как этот щокнутый малай начинает вещать про величие "Рубина", так "Рубину" хана! Помнится щокнутый после победы над "Динамо" в Москве в самом начале чемпионата (тренером ещё Шаронов был) вещал: "Рубин" щемпион! "Рубин" щемпион!!"
Союзник противников
Союзник противников ответ ildar_3871 (комментарий удален) (раскрыть)
12 июля в 14:21
Кто ОНИ и что потеряли??? До тех пор,пока вы не выбросите свои смартфоны и снова не станете писать по-русски,понять вас часто просто невозможно.Я понимаю,что у тебя есть какая-то мысль,но...
Союзник противников
Союзник противников ответ Пендальфсон (комментарий удален) (раскрыть)
12 июля в 14:19
А что ему там делать ,среди "дзюб"??? Стыда не оберёшься.
VAN ARM
VAN ARM ответ Пендальфсон (комментарий удален) (раскрыть)
12 июля в 14:10
последний матч особенно показателен)))
Багров-брат
Багров-брат
12 июля в 13:48
Хорошей игры!!!
Великолепный
Великолепный
12 июля в 13:37
Непростой матч сегодня у армейцев. Первый матч против бывшего главного тренера Слуцкого, который с ЦСКА выиграл 7 трофеев.
Из них 3-чемпионства и кубки. Рубин сейчас набрал хороший ход.Тяжёлая предстоит игра.
Удачи армейцам.
VAN ARM
VAN ARM ответ Пендальфсон (комментарий удален) (раскрыть)
12 июля в 13:29
да пусть даже так вам и туда не попасть))
VAN ARM
VAN ARM ответ ildar_3871 (раскрыть)
12 июля в 13:18
обязательно мы победим))))
VAN ARM
VAN ARM
12 июля в 13:17
хоть и разные цели у клубов упираться будут обе команды)))
Армейская душа
Армейская душа ответ ildar_3871 (раскрыть)
12 июля в 13:09
Зачем ему забивать в свои ворота? Странный ты
cska59
cska59 ответ ildar_3871 (раскрыть)
12 июля в 13:02
Это такой татарский юмор?Посмеемся вместе после матча .
ildar_3871
ildar_3871
12 июля в 12:27, ред.
Сегодня будет крупная победа 3-0 или 4-0 ! Кварацхелия забьет 2 гола !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
12 июля в 12:23
Главное, чтобы Леонид не стал играть широкоо и не перепутал ворота).
mihaluch
mihaluch
12 июля в 12:08
Главное не будь дырой.
ildar_3871
ildar_3871 ответ particular (раскрыть)
12 июля в 12:06
Думаю ничья будет хорошо для нас )
particular
particular ответ ildar_3871 (раскрыть)
12 июля в 12:05
Привет! Позволю себе нЕсколько усомниться..:))) ЦСКА победы!
Союзник противников
Союзник противников
12 июля в 12:02
Леонид Викторович свою задачу выполнил,поэтому огорчать своего бывшего шефа и его подмастерье не станет.
Eddja
Eddja ответ ildar_3871 (раскрыть)
12 июля в 11:57
Вы просто меньшее зло, чем цска.
ildar_3871
ildar_3871
12 июля в 11:50, ред.
Сегодня мы победим , в этом нет сомнения !
Brigar
Brigar
12 июля в 11:48
Рубину только победы!
cska59
cska59
12 июля в 11:37
Верим в команду,ЦСКА-только победа .
shlomo
shlomo
12 июля в 11:32
«Рубин» явно демонстрирует прогресс и решает свои задачи, но в классе казанцы явно уступают армейцам.....да и если смотреть последнюю статистику их игр, то коняшки имеют преимущество 5 выигрышей, 1 проигрыш и 2 ничейки...
beefs
beefs
12 июля в 11:25
Чего вы все время жалуетесь, а зарплата не великоват?
Zenit_84
Zenit_84
12 июля в 11:24
При Бердыеве, да
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