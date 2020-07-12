Акинфеев: «Любой матч с „Рубином“ по определению тяжелый»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал предстоящий матч 28-го тура РПЛ против «Рубина».
Это уже совсем другая команда с молодыми талантами из Грузии. Играют тоже от обороны, как и раньше, на контратаках. Опасно выбегают через фланги. Любой матч с «Рубином», в каком бы состоянии ни находились команды, по определению тяжелый.
Из них 3-чемпионства и кубки. Рубин сейчас набрал хороший ход.Тяжёлая предстоит игра.
Удачи армейцам.
Из них 3-чемпионства и кубки. Рубин сейчас набрал хороший ход.Тяжёлая предстоит игра.
Удачи армейцам.