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Гендиректор «Сочи»: «Нам нужно показывать зрелищный футбол»

12 июля 2020, 13:36

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил о необходимости показывать зрелищный футбол.

У нас команда в Премьер-Лиге первый сезон, нас поддерживают, и я благодарен этим болельщикам. В Сочи очень много жителей, приезжающих из разных регионов страны, и для того, чтобы у нас была своя армия болельщиков, клуб должен, во-первых, показывать хороший зрелищный футбол, это за один год не сделаешь. Это достигается годами при хорошем результате, правильном подходе, поэтому у нас все впереди. Но за нас болеют: у нас есть активная группа, в Сочи узнают и футболистов, в соцсетях ведется активная работа.

Благодаря победе над «Спартаком» «Сочи» поднялся на девятое место. Нам эти очки на вес золота, всегда приятно обыграть такую команду, как «Спартак». Мы понимаем, что упустили очки там, где должны были их набирать. Зачастую происходит, что где-то должны их брать, но теряем, а где-то выходим и забираем очки у команды, которая тоже приехала за ними. Получился хороший матч с хорошими моментами, зрители не пожалели, что пришли на стадион.

Накануне «Сочи» одержал победу над «Спартаком» и вышел на 9-е место в таблице РПЛ

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Питерские гоблины
Питерские гоблины ответ Игорь Волков (раскрыть)
12 июля в 22:28
    Игорь Волков
    Игорь Волков
    12 июля в 21:59
    Позорный клуб, позорное руководство. Играть за сочи западло.
    Армейская душа
    Армейская душа ответ makkie (раскрыть)
    12 июля в 16:10, ред.
    При чём тут годовой давности? Это первая игра спартака с Сочи в этом сезоне. Тогда благодаря судейским ошибкам вы набрали 3 очка. В ответном матче ВОЗМОЖНО судья должен был поставить пенальти. Судьба просто вернула вам должок за украденные 3 очка у сочинцев.

    Так предъявляй претензии арбитру того матча. Жига забил гол с нарушением правил и это факт.

    Чистый гол гол Соболева Тамбову отменили? Но до этого почему-то засчитали грязный гол Ларссона. Ну давай - негодуй. Как так? Ведь судья засчитал гол после явного нарушения правил! Ах да, он же этот гол в ворота Тамбова засчитал - а это "совсем другое", правда?
    makkie
    makkie ответ Армейская душа (раскрыть)
    12 июля в 16:03
    А ты всегда притягиваешь факты годовой давности?
    Давай вспомним 2006 год, там нормально судили?

    Кстати, по голу Жиго... пересмотри как Севилья забивала Спартаку в Москве. Кьяер двумя руками оперся на плечи Глушакова и выпрыгнул за мячом. Судья ничего не усмотрел. Внимание, вопрос - может эпизод с Жиго был аналогичным?

    Хотя, у Соболева вон чистый гол Тамбову отменили. О чем тут говорить?
    KLINSI
    KLINSI ответ Армейская душа (раскрыть)
    12 июля в 15:57
    Шах и мат.
    В Москве две грубейшие судейские ошибки - нормально по мнению спартачей.
    Вчера один момент 50 на 50, и то с натяжкой. Второй только в грёзах КБ - заговор.
    Армейская душа
    Армейская душа ответ makkie (раскрыть)
    12 июля в 15:50, ред.
    Странно, что ты не был так же настроен после 1-го тура.

    ================================

    Руководство премьер-лиги и департамент судейства и инспектирования РФС подвели итоги 1-го тура чемпионата России.
    Гол "Спартака" засчитан ошибочно, "Сочи" не дали пенальти

    ================================

    Странно - тут судья тоже не назначил пенальти, но спартачи были не против. Ах да - потому, что это должен был быть пенальти в ворота спартачей. Плюс ко всему Жига забил с нарушением правил, но судья и этого "не заметил". И что - спартачи возмущались? Ой - не смешите меня.

    Или это "совсем другое"? Ну у спартачей всегда так
    makkie
    makkie ответ Армейская душа (раскрыть)
    12 июля в 15:45
    Потому что про отсутствие камеры - это именно что умозаключение. Федотов лишь предполагает, как ты или я.
    А вот футбольные эпизоды он трактует как профи. По крайней мере работал судьёй и в курсе требований. Худо-бедно можно доверять.

    Да и что значит камеры не было?
    Сейчас 21 век, "пауки" летают, по 100500 камер стоит с разных углов обзора. Что там можно не увидеть на раскадровке? Значит не хотят смотреть и видеть.
    Армейская душа
    Армейская душа ответ makkie (раскрыть)
    12 июля в 15:40
    Ты же сам говоришь - это всё "отмазки и умозаключения Федотова". Возможно другие арбитры скажут, что ничего не было. Но ты приводишь слова арбитра, заключениям которого ты не веришь
    makkie
    makkie ответ Армейская душа (раскрыть)
    12 июля в 15:27
    Я апеллирую к тому, что было 2 эпизода, которые можно трактовать как пенальти. Ни один даже не рассматривали.
    Зачем, если это в пользу Спартака? И так в каждом из матчей после паузы. Совпадение?
    112910415
    112910415
    12 июля в 15:17
    бабочки - однодневки обычно не успевают реализовать амбициозные планы
    Армейская душа
    Армейская душа ответ makkie (раскрыть)
    12 июля в 15:13
    Да - это про эпизод в первом тайме. Ты привёл его слова про эпизод во втором тайме, но упустил маааааленькую деталь. А теперь и вовсе говоришь, что это отмазки и умозаключения Федотова, хотя апеллируешь к его видению ситуации. Какое же это лицемерие
    makkie
    makkie ответ Армейская душа (раскрыть)
    12 июля в 15:11
    Ты же первый привёл высказывание Федотова по одному эпизоду - я тебе привёл его же высказывание по другому эпизоду.

    Да и как можно на Понсе не увидеть пенальти?
    Вратарь и близко до мяча не добирался, а тупо выставил шлагбаум, об который Понсе запнулся. Мяч то дальше покатился, а не остался у Заболотного.
    Армейская душа
    Армейская душа ответ makkie (раскрыть)
    12 июля в 15:09
    А про каждый матч - что-то никто из спартачей не возмущался липовым пенальти и голом Ларссона в матче с Тамбовом. Какое же это двуличие
    Армейская душа
    Армейская душа ответ makkie (раскрыть)
    12 июля в 15:07
    Ахахаха )))
    А чего же ты его мнением прикрываешься? Лицемерненько как-то
    makkie
    makkie ответ Армейская душа (раскрыть)
    12 июля в 15:04
    Отмазки и умозаключения Федотова, что камеры там нет.
    Одни эпизоды засматривают до дыр, чтобы усмотреть малейшее нарушение, а другие очевидные даже не смотрят.
    И так в каждом матче!

    Скажешь, нет?
    Армейская душа
    Армейская душа ответ makkie (раскрыть)
    12 июля в 15:00
    Ты принципиально не читаешь свой же пост или просто не заметил вот это?

    "...А раз повтора с офсайдной камеры нет, значит, и камеры, скорее всего, там просто нет..."

    Действительно - какой-то фарс
    For56tas
    For56tas
    12 июля в 14:59
    Спартак с 10-м местом, место которое вам впору.
    makkie
    makkie ответ МапС (раскрыть)
    12 июля в 14:56
    Максименко бы еще и удалили впридачу.
    makkie
    makkie ответ Армейская душа (раскрыть)
    12 июля в 14:56
    Судья виноват? )))
    ________________________

    Действительно, зачем смотреть VAR, если можно просто продолжить игру - подумаешь, нарушение в штрафной соперника Спартака. А если спорный момент в штрафной Спартака - я укажу на точку, ибо нарушение 100%

    И чья это оценка игры? Кашшаи? Дык он вообще повторы не смотрит, а делает умозаключения на основе фантазий. Усмотрел пенальти в эпизоде Григалава-Ещенко. Еще и на всю страну об этом заявил.

    Это же фарс какой-то!
    Армейская душа
    Армейская душа ответ makkie (раскрыть)
    12 июля в 14:40, ред.
    Ключевое: Арбитр эпизод видеть не мог, он смотрел в спину футболисту, но второй помощник мог увидеть момент, а судьи на VAR, скорее всего, не нашли нужный повтор. А раз повтора с офсайдной камеры нет, значит, и камеры, скорее всего, там просто нет.

    Судья виноват? )))

    Ах да - ты забыл главное:

    Общая оценка игры
    В целом Иванов отсудил нормально, ровно. Спорные моменты были, да, куда без них. Но решения принимались нормальные — с Понсе был вообще тяжелейший момент, но разобрались, что Заболотный играл рукой в мяч. Сейчас все начнут говорить, что все решения не в пользу «Спартака», но всё было одинаково
    makkie
    makkie ответ Армейская душа (раскрыть)
    12 июля в 14:34
    Арбитр Игорь Федотов считает, что в начале второго тайма матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак» (0:1) красно-белые должны были получить право исполнить удар с 11-метровой отметки.

    «Момент на 49-й минуте — это одиннадцатиметровый удар. Футболист «Сочи» играет рукой в своей штрафной площади. Пересмотрел повтор много раз — защитник хозяев находится на линии штрафной, он разворачивает в сторону ворот, а рука, соответственно, находится в штрафной. Можно даже по проекции посмотреть, где он выпрыгивает.

    Следовало назначить пенальти в ворота «Сочи». Арбитр эпизод видеть не мог, он смотрел в спину футболисту, но второй помощник мог увидеть момент, а судьи на VAR, скорее всего, не нашли нужный повтор. А раз повтора с офсайдной камеры нет, значит, и камеры, скорее всего, там просто нет.
    Армейская душа
    Армейская душа ответ МапС (раскрыть)
    12 июля в 14:26
    Если бы да кабы - то во рту б росли грибы. Это всё ваши фантазии
    Lao-Dzi
    Lao-Dzi
    12 июля в 14:26
    Со спартаком было зрелище нормальное.
    МапС
    МапС ответ Армейская душа (раскрыть)
    12 июля в 14:22
    Если бы Максименко сыграл так, как Заболотный - стопудово пеналь поставили!
    Svartalfheim
    Svartalfheim
    12 июля в 14:21
    Главное, чтобы народу нравился счет, как вчера.
    Footbolista
    Footbolista ответ makkie (раскрыть)
    12 июля в 14:20
    Совпадение чьих то интересов...
    VAN ARM
    VAN ARM
    12 июля в 14:19
    пусть будет честно))))
    Андрей Вишняков
    Андрей Вишняков
    12 июля в 14:18
    Пока выше спартака в турнирной таблице, то уже надо.
    Союзник противников
    Союзник противников
    12 июля в 14:17
    "Зрелищный футбол"? Шо,это два удара в створ ворот и два автогола???
    ошалевший
    ошалевший ответ Армейская душа (раскрыть)
    12 июля в 14:13
    почитай что они же говорят о эпизоде с голом
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