Гендиректор «Сочи»: «Нам нужно показывать зрелищный футбол»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил о необходимости показывать зрелищный футбол.
У нас команда в Премьер-Лиге первый сезон, нас поддерживают, и я благодарен этим болельщикам. В Сочи очень много жителей, приезжающих из разных регионов страны, и для того, чтобы у нас была своя армия болельщиков, клуб должен, во-первых, показывать хороший зрелищный футбол, это за один год не сделаешь. Это достигается годами при хорошем результате, правильном подходе, поэтому у нас все впереди. Но за нас болеют: у нас есть активная группа, в Сочи узнают и футболистов, в соцсетях ведется активная работа.
Благодаря победе над «Спартаком» «Сочи» поднялся на девятое место. Нам эти очки на вес золота, всегда приятно обыграть такую команду, как «Спартак». Мы понимаем, что упустили очки там, где должны были их набирать. Зачастую происходит, что где-то должны их брать, но теряем, а где-то выходим и забираем очки у команды, которая тоже приехала за ними. Получился хороший матч с хорошими моментами, зрители не пожалели, что пришли на стадион.
Накануне «Сочи» одержал победу над «Спартаком» и вышел на 9-е место в таблице РПЛ.
Так предъявляй претензии арбитру того матча. Жига забил гол с нарушением правил и это факт.
Чистый гол гол Соболева Тамбову отменили? Но до этого почему-то засчитали грязный гол Ларссона. Ну давай - негодуй. Как так? Ведь судья засчитал гол после явного нарушения правил! Ах да, он же этот гол в ворота Тамбова засчитал - а это "совсем другое", правда?
Так предъявляй претензии арбитру того матча. Жига забил гол с нарушением правил и это факт.
Чистый гол гол Соболева Тамбову отменили? Но до этого почему-то засчитали грязный гол Ларссона. Ну давай - негодуй. Как так? Ведь судья засчитал гол после явного нарушения правил! Ах да, он же этот гол в ворота Тамбова засчитал - а это "совсем другое", правда?
Давай вспомним 2006 год, там нормально судили?
Кстати, по голу Жиго... пересмотри как Севилья забивала Спартаку в Москве. Кьяер двумя руками оперся на плечи Глушакова и выпрыгнул за мячом. Судья ничего не усмотрел. Внимание, вопрос - может эпизод с Жиго был аналогичным?
Хотя, у Соболева вон чистый гол Тамбову отменили. О чем тут говорить?
Давай вспомним 2006 год, там нормально судили?
Кстати, по голу Жиго... пересмотри как Севилья забивала Спартаку в Москве. Кьяер двумя руками оперся на плечи Глушакова и выпрыгнул за мячом. Судья ничего не усмотрел. Внимание, вопрос - может эпизод с Жиго был аналогичным?
Хотя, у Соболева вон чистый гол Тамбову отменили. О чем тут говорить?
В Москве две грубейшие судейские ошибки - нормально по мнению спартачей.
Вчера один момент 50 на 50, и то с натяжкой. Второй только в грёзах КБ - заговор.
В Москве две грубейшие судейские ошибки - нормально по мнению спартачей.
Вчера один момент 50 на 50, и то с натяжкой. Второй только в грёзах КБ - заговор.
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Руководство премьер-лиги и департамент судейства и инспектирования РФС подвели итоги 1-го тура чемпионата России.
Гол "Спартака" засчитан ошибочно, "Сочи" не дали пенальти
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Странно - тут судья тоже не назначил пенальти, но спартачи были не против. Ах да - потому, что это должен был быть пенальти в ворота спартачей. Плюс ко всему Жига забил с нарушением правил, но судья и этого "не заметил". И что - спартачи возмущались? Ой - не смешите меня.
Или это "совсем другое"? Ну у спартачей всегда так
================================
Руководство премьер-лиги и департамент судейства и инспектирования РФС подвели итоги 1-го тура чемпионата России.
Гол "Спартака" засчитан ошибочно, "Сочи" не дали пенальти
================================
Странно - тут судья тоже не назначил пенальти, но спартачи были не против. Ах да - потому, что это должен был быть пенальти в ворота спартачей. Плюс ко всему Жига забил с нарушением правил, но судья и этого "не заметил". И что - спартачи возмущались? Ой - не смешите меня.
Или это "совсем другое"? Ну у спартачей всегда так
А вот футбольные эпизоды он трактует как профи. По крайней мере работал судьёй и в курсе требований. Худо-бедно можно доверять.
Да и что значит камеры не было?
Сейчас 21 век, "пауки" летают, по 100500 камер стоит с разных углов обзора. Что там можно не увидеть на раскадровке? Значит не хотят смотреть и видеть.
А вот футбольные эпизоды он трактует как профи. По крайней мере работал судьёй и в курсе требований. Худо-бедно можно доверять.
Да и что значит камеры не было?
Сейчас 21 век, "пауки" летают, по 100500 камер стоит с разных углов обзора. Что там можно не увидеть на раскадровке? Значит не хотят смотреть и видеть.
Зачем, если это в пользу Спартака? И так в каждом из матчей после паузы. Совпадение?
Зачем, если это в пользу Спартака? И так в каждом из матчей после паузы. Совпадение?
Да и как можно на Понсе не увидеть пенальти?
Вратарь и близко до мяча не добирался, а тупо выставил шлагбаум, об который Понсе запнулся. Мяч то дальше покатился, а не остался у Заболотного.
Да и как можно на Понсе не увидеть пенальти?
Вратарь и близко до мяча не добирался, а тупо выставил шлагбаум, об который Понсе запнулся. Мяч то дальше покатился, а не остался у Заболотного.
А чего же ты его мнением прикрываешься? Лицемерненько как-то
А чего же ты его мнением прикрываешься? Лицемерненько как-то
Одни эпизоды засматривают до дыр, чтобы усмотреть малейшее нарушение, а другие очевидные даже не смотрят.
И так в каждом матче!
Скажешь, нет?
Одни эпизоды засматривают до дыр, чтобы усмотреть малейшее нарушение, а другие очевидные даже не смотрят.
И так в каждом матче!
Скажешь, нет?
"...А раз повтора с офсайдной камеры нет, значит, и камеры, скорее всего, там просто нет..."
Действительно - какой-то фарс
"...А раз повтора с офсайдной камеры нет, значит, и камеры, скорее всего, там просто нет..."
Действительно - какой-то фарс
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Действительно, зачем смотреть VAR, если можно просто продолжить игру - подумаешь, нарушение в штрафной соперника Спартака. А если спорный момент в штрафной Спартака - я укажу на точку, ибо нарушение 100%
И чья это оценка игры? Кашшаи? Дык он вообще повторы не смотрит, а делает умозаключения на основе фантазий. Усмотрел пенальти в эпизоде Григалава-Ещенко. Еще и на всю страну об этом заявил.
Это же фарс какой-то!
________________________
Действительно, зачем смотреть VAR, если можно просто продолжить игру - подумаешь, нарушение в штрафной соперника Спартака. А если спорный момент в штрафной Спартака - я укажу на точку, ибо нарушение 100%
И чья это оценка игры? Кашшаи? Дык он вообще повторы не смотрит, а делает умозаключения на основе фантазий. Усмотрел пенальти в эпизоде Григалава-Ещенко. Еще и на всю страну об этом заявил.
Это же фарс какой-то!
Судья виноват? )))
Ах да - ты забыл главное:
Общая оценка игры
В целом Иванов отсудил нормально, ровно. Спорные моменты были, да, куда без них. Но решения принимались нормальные — с Понсе был вообще тяжелейший момент, но разобрались, что Заболотный играл рукой в мяч. Сейчас все начнут говорить, что все решения не в пользу «Спартака», но всё было одинаково
Судья виноват? )))
Ах да - ты забыл главное:
Общая оценка игры
В целом Иванов отсудил нормально, ровно. Спорные моменты были, да, куда без них. Но решения принимались нормальные — с Понсе был вообще тяжелейший момент, но разобрались, что Заболотный играл рукой в мяч. Сейчас все начнут говорить, что все решения не в пользу «Спартака», но всё было одинаково
«Момент на 49-й минуте — это одиннадцатиметровый удар. Футболист «Сочи» играет рукой в своей штрафной площади. Пересмотрел повтор много раз — защитник хозяев находится на линии штрафной, он разворачивает в сторону ворот, а рука, соответственно, находится в штрафной. Можно даже по проекции посмотреть, где он выпрыгивает.
Следовало назначить пенальти в ворота «Сочи». Арбитр эпизод видеть не мог, он смотрел в спину футболисту, но второй помощник мог увидеть момент, а судьи на VAR, скорее всего, не нашли нужный повтор. А раз повтора с офсайдной камеры нет, значит, и камеры, скорее всего, там просто нет.
«Момент на 49-й минуте — это одиннадцатиметровый удар. Футболист «Сочи» играет рукой в своей штрафной площади. Пересмотрел повтор много раз — защитник хозяев находится на линии штрафной, он разворачивает в сторону ворот, а рука, соответственно, находится в штрафной. Можно даже по проекции посмотреть, где он выпрыгивает.
Следовало назначить пенальти в ворота «Сочи». Арбитр эпизод видеть не мог, он смотрел в спину футболисту, но второй помощник мог увидеть момент, а судьи на VAR, скорее всего, не нашли нужный повтор. А раз повтора с офсайдной камеры нет, значит, и камеры, скорее всего, там просто нет.