ГлавнаяНовости

Тихонов: «Все команды уже выучили „Спартак“»

12 июля 2020, 15:53

Российский тренер Андрей Тихонов попытался назвать слабые стороны «Спартака» под руководством Доменико Тедеско

У команды должно быть несколько схем игры. И их нужно менять в зависимости от того, какой нужен результат. А Тедеско начинает менять схемы только тогда, когда «Спартаку» нужно отыгрываться. Все команды уже выучили «Спартак» и знают, как против него играть. В матче с «Сочи» мы увидели это.

Все новости
Наумов: «Сомневаюсь, что „Локомотив“ удержится в первой тройке»
Сегодня, 05:31 Комментарии8
Мостовой: «Замах у „Спартака“ хороший. Но это всё на бумаге»
Сегодня, 03:38 Комментарии7
Сёмин – Фарфану: «Не обижайся, им и Хвича не подошёл»
Сегодня, 03:18 Комментарии8
Газизов о переговорах с Кокориным: «Его поведение будет достоянием музеев»
Сегодня, 02:06 Комментарии8
Газизов о влиянии жены Федуна на «Спартак»: «Спросите у Федуна»
Сегодня, 01:19 Комментарии4
Ответные и безответные. Лига Европы вернулась!
Сегодня, 00:20Сергей Иванов в блоге Цифровое измерениеКомментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Юрниекс
Юрниекс
12 июля в 21:24
А чего изучать команды из второго десятка..Просто драть и все..
Columb
Columb
12 июля в 18:24
Система игры в автобус незамысловатая.
ЮЗИК
ЮЗИК
12 июля в 18:13
А Спартак ещё не выучил
Carcasss
Carcasss
12 июля в 18:02
У него в слове "вые..ли три ошибки😉😆
For56tas
For56tas
12 июля в 17:20
А что там учить, 10 защитников и вратарь.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 июля в 16:42
На то он и тренер, чтобы уметь подбирать ключи к каждому сопернику, взламывать автобусы или останавливать агрессора.
И Тедеско можно понять, он незнаком с нашим чемпионатом. Пока он освоится, привыкнет к нашим реалиям- пора на выход. Федун долго ждать не любит, ему нужен результат здесь и сейчас.
Поэтому у зарубежных тренеров ничего не получается, российские хоть знают наш чемпионат...
DEIVID
DEIVID
12 июля в 16:36
Один Тедеско это не понимает и думает,что 5 защитников в диковинку.
Союзник противников
Союзник противников
12 июля в 16:24
Все команды уже сами учат "Спартак" и Многие-ПРОУЧИЛИ.Даже Витька Ганчарэнка,пусть и с третьего раза.
cska vperiod
cska vperiod
12 июля в 16:23
Кому он нужен этот спартак даже жека ловчев обзывает его.
Lao-Dzi
Lao-Dzi
12 июля в 16:21, ред.
Обычно игру слабых середняков мало кто изучает.
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
12 июля в 16:17
Что там учить? Если в команде среднего уровня игроки, она и будет средней командой. + - туда- сюда.
Все старо как мир.
Brigar
Brigar
12 июля в 16:16
Не зря Тихонова с тренеров поперли, хорошая смена Бубнову и Ловчеву болтать впустоту.
VAN ARM
VAN ARM
12 июля в 16:12
к чему такие сложности то))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
12 июля в 16:00, ред.
Неправда...
Не все...Локомотив не выучил...Крылья не выучили...
А Зенит с Краснодаром и Тамбовом наоборот...выучили...по 2 раза...)))
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
12 июля в 15:58
Было бы чего там учить.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100