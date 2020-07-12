Тихонов: «Все команды уже выучили „Спартак“»

Российский тренер Андрей Тихонов попытался назвать слабые стороны «Спартака» под руководством Доменико Тедеско.
У команды должно быть несколько схем игры. И их нужно менять в зависимости от того, какой нужен результат. А Тедеско начинает менять схемы только тогда, когда «Спартаку» нужно отыгрываться. Все команды уже выучили «Спартак» и знают, как против него играть. В матче с «Сочи» мы увидели это.
И Тедеско можно понять, он незнаком с нашим чемпионатом. Пока он освоится, привыкнет к нашим реалиям- пора на выход. Федун долго ждать не любит, ему нужен результат здесь и сейчас.
Поэтому у зарубежных тренеров ничего не получается, российские хоть знают наш чемпионат...
И Тедеско можно понять, он незнаком с нашим чемпионатом. Пока он освоится, привыкнет к нашим реалиям- пора на выход. Федун долго ждать не любит, ему нужен результат здесь и сейчас.
Поэтому у зарубежных тренеров ничего не получается, российские хоть знают наш чемпионат...