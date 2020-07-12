Николич раскритиковал игру «Локомотива» и похвалил Фарфана

Наставник «Локомотива» прокомментировал ничью с «Уфой» (1:1) в матче чемпионата России.

Конечно, мы недовольны результатом и качеством игры. В первые 45 минут нервничали, допустили с десяток невынужденных ошибок. Теряли мяч в простых ситуациях, давали сопернику шансы убегать в контратаки. Второй тайм после замен провели лучше, но, как часто бывает в подобных матчах, 45 минут для победы недостаточно. Конечно, у нас были шансы забить, но не так много, как хотелось бы. Были шансы и у «Уфы». Поэтому результат закономерный, но нас он не устраивает.