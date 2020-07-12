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Николич раскритиковал игру «Локомотива» и похвалил Фарфана

12 июля 2020, 19:39
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Наставник «Локомотива» Марко Николич прокомментировал ничью с «Уфой» (1:1) в матче чемпионата России.

Конечно, мы недовольны результатом и качеством игры. В первые 45 минут нервничали, допустили с десяток невынужденных ошибок. Теряли мяч в простых ситуациях, давали сопернику шансы убегать в контратаки. Второй тайм после замен провели лучше, но, как часто бывает в подобных матчах, 45 минут для победы недостаточно. Конечно, у нас были шансы забить, но не так много, как хотелось бы. Были шансы и у «Уфы». Поэтому результат закономерный, но нас он не устраивает.

О возвращении Фарфана

Я очень счастлив, что ему удалось забить. Фарфан показал, какого он качества футболист. Все знают, кто такой Фарфан. «Локомотиву» долгое время не хватало Джефферсона. Надеюсь, он поможет нам в оставшихся двух матчах.

О состоянии Гильерме и Баринова

Думаю, они будут готовиться к следующей игре с ЦСКА, как и Рыбус, у которого сегодня был перебор карточек.

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Все комментарии
Columb
Columb
12 июля в 20:31
Xорошо, что кони тоже вничью сыграли.
Брулин
Брулин
12 июля в 20:18
Ща Эдер забьет коням и снова станет суперигроком джокером
112910415
112910415
12 июля в 19:52
ничейная серия может дорого обойтись
ЮЗИК
ЮЗИК
12 июля в 19:40
Начало уже есть
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